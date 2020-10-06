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«Дорожная война»

«Дорожная война» (1 видео)

Автор:
06 октября 2020 14:17
Метки: авто   англия   дтп   факты   
1810
1
Водители пытаются протаранить друг друга!

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Метки: авто   англия   дтп   факты   
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56k
Viktor День назад
А выйти и сразиться в рукопашной схватке вера не позволяет?


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9k
Денис 11 часов назад
Чё-то напомнило:
Чё-то напомнило:
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11k
Mike День назад
Слуууууууушайте, а за кем раунд то???? "Бумер" сдал назад, но не свернул, "форДард" пер вперед, но свернул((( кто победил?
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30k
Элек Мек День назад
Постановка.
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6k
Влад День назад
нормально пободались)))
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13k
Габит Калыков День назад
По-моему они бы разъехались и без выезда на тротуар.
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11k
Объект реальности Габит Калыков День назад
еще и хруст между ними бы поместился.
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9k
Serg2001 День назад
А где монтировки, травматы, газбаллоны, биты? Как дети прям!... ))
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302
Мистер Фикс День назад
Борьба была равна - боролись два говна
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29k
Опаньки День назад
и просто поехали дальше ???????????????????????????
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6k
Михалыч День назад
Два дебила - это сила!
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9k
Алексей День назад
Состязание на первенство сдохшей сцепы
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787
Медвежья Ферма День назад
Это же запад, культууура!
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7k
Prostovopros Медвежья Ферма День назад
Всё очень и культурно - малость пободались и разъехались.
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