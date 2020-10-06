«Дорожная война»

Водители пытаются протаранить друг друга!
Клубы выхлопных газов летели в воздух, когда два водителя в попытке спихнуть друг друга с дороги развязали странную «дорожную войну» в Большом Манчестере.
На кадрах, снятых жителем Данкинфилда в Тэмсайде 3 сентября, белый фургон Ford Transit и серый BMW съезжаются лоб в лоб на узкой дороге и отказываются уступать друг другу дорогу.
Затем водители пытаются спихнуть друг друга с дороги, причем в воздух поднимается дым от трения шин и выхлопные газы.
Машины ехали друг другу навстречу.
***
Комментарии читателей:
Mimino
За рулем фургона какой-то европеец, который еще не выучил, что у нас левостороннее движение.
Orphedayus
Господи, почему водитель фургона с самого начала не сделал того, что должен был — заехать на тротуар? Что с некоторыми людьми не так?
Iced Finger
Британия, 2020 год. Убожество.
Shaun Truthman
Современная версия рыцарского турнира.
Cable boy
А вы какого черта хотели в криминальной столице Европы?
Save me
Обоих надо лишить водительских прав, слишком много идиотов на дороге.
На кадрах, снятых жителем Данкинфилда в Тэмсайде 3 сентября, белый фургон Ford Transit и серый BMW съезжаются лоб в лоб на узкой дороге и отказываются уступать друг другу дорогу.
Затем водители пытаются спихнуть друг друга с дороги, причем в воздух поднимается дым от трения шин и выхлопные газы.
Машины ехали друг другу навстречу.
***
Комментарии читателей:
Mimino
За рулем фургона какой-то европеец, который еще не выучил, что у нас левостороннее движение.
Orphedayus
Господи, почему водитель фургона с самого начала не сделал того, что должен был — заехать на тротуар? Что с некоторыми людьми не так?
Iced Finger
Британия, 2020 год. Убожество.
Shaun Truthman
Современная версия рыцарского турнира.
Cable boy
А вы какого черта хотели в криминальной столице Европы?
Save me
Обоих надо лишить водительских прав, слишком много идиотов на дороге.
Источник:
Источник:
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