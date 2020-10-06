5 октября, рядом с поселком Свень-Транспортная под Брянском 36-летняя автомобилистка за рулем универсала Toyota Carina вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом ПАЗ. В результате аварии виновница скончалась на месте.
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Четыре пассажира автобуса с различными травмами доставлены в больницу.
Погибшая автомобилистка была матерью шестерых детей.
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