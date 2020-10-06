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Авария дня. В Брянской области многодетная мать погибла в ДТП

Авария дня. В Брянской области многодетная мать погибла в ДТП (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 11:11
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
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5 октября, рядом с поселком Свень-Транспортная под Брянском 36-летняя автомобилистка за рулем универсала Toyota Carina вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом ПАЗ. В результате аварии виновница скончалась на месте.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
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9  комментариев
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1k
Алексей День назад
Посмотреть бы запись с другой стороны.
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Alexandr Barhudarov День назад
обочину схватила
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182
чокнутый День назад
жесть!
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25k
Snork Snorkoff День назад
Бля. ну афтырь. Сайт сцука хорошего настроения. Зачем постить эту куету сюда с упорством достойным лучшего применения, а? вали в адок хоть что ли.
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56k
Viktor Snork Snorkoff День назад
Наоборот, надо почаще показывать, чтобы другие многодетные матери задумывались, прежде чем железку в пол топить!
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25k
Snork Snorkoff Viktor День назад
У вас кроме Фишек интернет ничего не кажет более?
Дерьма такого тонны и тонны. Зачем оно здесь?
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9k
Karelian День назад
Главное - все, кроме виновницы, живы.
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1k
Алексей Karelian 22 часа назад
А виновница ли она? Мы видим только автобус.
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Том Сойер День назад
Очередная гонщеца.... Е.бенила, небось, судя по видео - на всю катушку.
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