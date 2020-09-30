Взлет и падение украинского автобусного завода ЛАЗ

ЛАЗ был одним из самых мощных автозаводов всего Советского Союза. Завод базировался во Львове, за это он и получил свое название (Львовский Автобусный завод – ЛАЗ). Многие автобусы широко использовали в аэропортах на аэродромах. До сих пор в разных уголках СНГ можно иногда увидеть известную модель завода ЛАЗ 695, которая не сходила с конвейера целых 46 лет.
Работа завода началась в 1945 году. Сначала там выпускали разнообразную промышленную продукцию (прицепы, автокраны), а в 1955 году у руководства завода появился амбициозный план построения собственных автобусов.
Были закуплены образцы иностранных Mercedes и Neoplan, и после их детального изучения появилась первая модель ЛАЗ 695, которая имела еще множество модификаций, и как уже отмечалось, почти 50 лет не покидала конвейера. В 1968 году ЛАЗ выпустил свой тысячный автобус 695Б, на автомобильной выставке в Брюсселе модель получила диплом и широкое признание в Европе.
В 70-х ЛАЗ начинает выпускать большие туристические автобусы, таким образом, составляя серьезную конкуренцию «Икарусу». Также завод начал осваивать троллейбусный рынок. В 1974 году ЛАЗ выпустил свой стотысячного автобус. С 1977 года компания начала выпускать автобусы 4202 с автоматической коробкой передач, это событие стало большим достижением того времени.
В 1988 году завод выпустил 14 646 автобусов, это был рекорд. С 1991 года на междугородные автобусы ЛАЗ начали ставить двигатели Renault. В конце 90-х инженеры произвели массовый рестайлинг многих моделей, что позволило заводу сохранить лидирующие позиции в Украине.
С 2004 года завод занялся выпуском передовых NeoLaz с низким полом для города (City) и для обслуживания аэропортов. В 2008 году завод выпустил юбилейный 365 000 экземпляр автобуса. ЛАЗ поставлял свою продукцию для доставки команд и фанатов, когда в Украине был футбольный турнир ЕВРО 2012.
Первые признаки будущего краха автозавода появились в 2001 году, когда более 70% акций компании были проданы «СИЛ-Авто». С тех пор завод начал постепенно приходить в упадок. Чиновники так и не смогли вернуть завод в государственную собственность.
В 2014 году была приостановлена работа предприятий во Львове и Днепродзержинске. В настоящее время львовский отдел частично начал работу, но ненадолго. В конце весны 2015 года, все оборудование из львовского завода решили перевести в Днепродзержинск, но и там завод так и не начал работу. В начале 2019 года начался полный снос корпусов завода, территорию планируется застроить IT-хабом и жилыми домами.
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