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Взлет и падение украинского автобусного завода ЛАЗ

Взлет и падение украинского автобусного завода ЛАЗ (7 фото)

Автор:
30 сентября 2020 14:10
Сообщество : Автомир
Метки: автобусы   интересно   транспорт   
749
7

ЛАЗ был одним из самых мощных автозаводов всего Советского Союза. Завод базировался во Львове, за это он и получил свое название (Львовский Автобусный завод – ЛАЗ). Многие автобусы широко использовали в аэропортах на аэродромах. До сих пор в разных уголках СНГ можно иногда увидеть известную модель завода ЛАЗ 695, которая не сходила с конвейера целых 46 лет.

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Метки: автобусы   интересно   транспорт   
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11  комментариев
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9k
Taximaxi 3 часа назад
А из оставшихся в Украине автобусов можно выложить гигантский тризуб ,который будет видно не только из космоса а даже с луны.
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10k
Пумба 22 минуты назад
Да, скажу честно, у нас тут теперь только добывающая промышленность еще осталась да Криворожсталь работает. Крупные заводы или полностью уничтожены, или стали прибежищем микро-фирмочек по токарке-сварке-лазерной резке. А, вроде еще КрАЗ дышит за счет армейских заказов.
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1k
No pasaran Полчаса назад
Взлет и падение украинского автобусного завода ЛАЗ
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6k
Tamdima Полчаса назад
В детстве они у нас имели прозвище "пылесос". Постоянно открытая дверца с вентилятором и вонь и пыль из задней части там где движок.
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2k
ваня панкин Час назад
слава хохлошумерии!!! угандонили все что можно...
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2k
kreza 2 часа назад
В детстве радовали "экстры" - задние сидения с подогревом и постоянный бензодух в салоне...
В детстве радовали "экстры" - задние сидения с подогревом и постоянный бензодух в салоне...
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