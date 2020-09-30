Взлет и падение украинского автобусного завода ЛАЗ

В 1988 году завод выпустил 14 646 автобусов, это был рекорд. С 1991 года на междугородные автобусы ЛАЗ начали ставить двигатели Renault. В конце 90-х инженеры произвели массовый рестайлинг многих моделей, что позволило заводу сохранить лидирующие позиции в Украине.

С 2004 года завод занялся выпуском передовых NeoLaz с низким полом для города (City) и для обслуживания аэропортов. В 2008 году завод выпустил юбилейный 365 000 экземпляр автобуса. ЛАЗ поставлял свою продукцию для доставки команд и фанатов, когда в Украине был футбольный турнир ЕВРО 2012.