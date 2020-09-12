К 2035 году: транспорт в РФ собрались сделать бесплатным, а вот дороги платными

Теперь на трамвай, поезд или автобус можно просто садиться и ехать, не заботясь ни о каких билетах. Исключения составляют товарищи, решившие ехать с повышенным комфортом: первым классом, а также отправляющиеся за границу. Эти изменения, надеются власти страны, позволят сотрудникам транспортных компаний, не отвлекаясь на проверку билетов, сосредоточиться на своей миссии по информированию и безопасности на транспорте.

Кроме того, с 2018 года местные жители могут бесплатно пользоваться общественным транспортом на большей части Эстонии.