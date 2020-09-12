К 2035 году: транспорт в РФ собрались сделать бесплатным, а вот дороги платными

Правительство планирует упорно пересаживать россиян на общественный транспорт. Поэтому с 2025 года за проезд по дорогам регионального значения, а с 2035-го - и по городским собираются взимать плату.
Минтранс подготовил обновленный проект транспортной стратегии РФ, который уже отправили для ознакомления в Российский союз промышленников и предпринимателей. Что примечательного в этом документе?
Как сообщает РБК, ставится задача сокращать использование личного транспорта в крупных городах. Для этого Минтранс предлагает стимулировать население ездить в населенных пунктах на немоторизированных велосипедах и самокатах, а в районах массовой застройки активно развивать метро и легкий рельсовый транспорт.
Проезд же в общественном транспорте должен стать бесплатным для пассажиров. Но за чей счет? Минтранс предлагает внедрение механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. То есть число платных дорог в стране будет постоянно расти. И к 2035 году будет взиматься плата со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.
Напомним, впервые в истории России плату за проезд стали собирать в 1999 году. Платным стал 20-километровый участок М-4 «Дон» в Липецкой области в обход села Хлевное.
Как сообщает РБК, ставится задача сокращать использование личного транспорта в крупных городах. Для этого Минтранс предлагает стимулировать население ездить в населенных пунктах на немоторизированных велосипедах и самокатах, а в районах массовой застройки активно развивать метро и легкий рельсовый транспорт.
Проезд же в общественном транспорте должен стать бесплатным для пассажиров. Но за чей счет? Минтранс предлагает внедрение механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. То есть число платных дорог в стране будет постоянно расти. И к 2035 году будет взиматься плата со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.
Напомним, впервые в истории России плату за проезд стали собирать в 1999 году. Платным стал 20-километровый участок М-4 «Дон» в Липецкой области в обход села Хлевное.
Разумеется. Но под выражением "бесплатный транспорт " - очевидно же ! - имеется ввиду отсутствие необходимости оплачивать проезд во время проезда. https://t.co/O4eL2MsWMZ— ❗Аlexandre Omelianenko ❌ (@AlexandreOmel) September 11, 2020
Бесплатный общественный транспорт в 2035 году, а налог на дороге уже сейчас. Ну да ну да— Mokridze (@Mokridzes) September 11, 2020
Главное, чтоб этот бесплатный транспорт не оказался, что часть в телегу загрузились, а часть толкают https://t.co/U43EcYJBke— Sergei Zoldberg (@SergeiZoldberg) September 11, 2020
Первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом стал с 29 февраля этого года Люксембург
Теперь на трамвай, поезд или автобус можно просто садиться и ехать, не заботясь ни о каких билетах. Исключения составляют товарищи, решившие ехать с повышенным комфортом: первым классом, а также отправляющиеся за границу. Эти изменения, надеются власти страны, позволят сотрудникам транспортных компаний, не отвлекаясь на проверку билетов, сосредоточиться на своей миссии по информированию и безопасности на транспорте.
Кроме того, с 2018 года местные жители могут бесплатно пользоваться общественным транспортом на большей части Эстонии.
Кроме того, с 2018 года местные жители могут бесплатно пользоваться общественным транспортом на большей части Эстонии.
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Ну, сделать дороги платные, это запросто, обещают, значит, сделают.
А вот кто вам пообещал, что общественный транспорт будет бесплатным? Зал... на воротник не хотите? Гарантирую, еще и поднимут ценник.
Интересно, как? На всех перекрестках турникеты поставят и валидаторы?
Спасибо, мне уже посчастливилось.
У меня уже есть к 1980 году коммунизм и к 2000 году квартира
Мы ж не Люксембург.
россия...
Нам столько обещано,а нам всё мало)))
Акциз на бензин - есть.
Плата за проезд по дорогам - будет.
Три налога за одно и то же.
А как вы хотели?
Чиновников, депутатов и их детей всё больше.
Их дома всё просторнее, а яхты всё длиннее.
На это им нужны деньги.
Наши деньги.
на текущий момент возьмом площад автомобиля 4м х 1.7м = 6,8м2
4 500 000 автомобиля займут площадь 4500000х6,8м = 30600000м
30600000м : 3 м (ширина обныковенной полосы) = 10 200 000м или 10 200КМ дороги на которой стоят авто :)
1. А транспортный налог - это не плата за дороги общественного пользования?
2. Пешеходам тоже введут транспортный налог?
3. Исходя из опыта бесплатного общественного транспорта в течение нескольких лет в моём городе, возникает масса коллизий: не все используют ОТ, многие ходят пешком, с неходящих и малоподвижных тоже ТН брать будут?
Ну и из того-же опыта. Пассажиропоток распределяется более равномерно так-как люди не кроят на билетах, а как в метро меняют транспорт на узловых остановках.
МУЖИК: - "Давай сначала с плохой".
ГАДАЛКА: - "Жить вы будете очень плохо"
МУЖИК: - "А какая хорошая новость?"
ГАДАЛКА: - "Но не долго"...