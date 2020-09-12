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К 2035 году: транспорт в РФ собрались сделать бесплатным, а вот дороги платными

К 2035 году: транспорт в РФ собрались сделать бесплатным, а вот дороги платными (5 фото)

Автор:
12 сентября 2020 01:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Минтранс   дороги   плата   правительство   проезд   россия   транспорт   
1842
5
Правительство планирует упорно пересаживать россиян на общественный транспорт. Поэтому с 2025 года за проезд по дорогам регионального значения, а с 2035-го - и по городским собираются взимать плату.

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Метки: Минтранс   дороги   плата   правительство   проезд   россия   транспорт   
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3k
Мих 8 часов назад
И к 2035 году будет взиматься плата со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.

Ну, сделать дороги платные, это запросто, обещают, значит, сделают.
А вот кто вам пообещал, что общественный транспорт будет бесплатным? Зал... на воротник не хотите? Гарантирую, еще и поднимут ценник.
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2k
Vladimir Минуту назад
"будет взиматься плата, ..... включая дорожную сеть городских агломераций".
Интересно, как? На всех перекрестках турникеты поставят и валидаторы?
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235
пенс 4 минуты назад
И ещё минтранс предложил передвигаться в населенных пунктах на велосипедах и самокатах. У меня два вопроса . 1. Это относится ко всем гражданам РФ. Начиная с президента, чиновников , депутатов всех уровней и кончая пенсионерами и инвалидами. 2. А как чиновники представляют передвижение на велосипеде и самокате в осенне-весенний период и особенно зимой?
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5k
Михаил Абель 11 минут назад
"К 2035 году бесплатный общественный транспорт."
Спасибо, мне уже посчастливилось.
У меня уже есть к 1980 году коммунизм и к 2000 году квартира
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17k
BillyBonzz 21 минуту назад
Это проще всего обещать на несколько десятков лет вперед. Этим успешно пользовались еще со времен Союза, обещав постоянно что будем жить при коммунизме, что к 2000 году каждая семья будет иметь отдельеую квартиру и еще много чего. А там, а тому времени, или падишах помрет или осел заговорит. Вот так, как морковкой на палочке для идущего осла, все время и обещали народу лучшую жизнь, предотвращая тем самым недовольство среди народа, заставляя его все время " подождать немного и все будет" .
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7k
Kucher 56 минут назад
Через год-другой эксперимент признают несостоявшимся и плату в городском транспорте вернут. Но при этом и платные дороги останутся.
Мы ж не Люксембург.
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7k
Шурум-бурум Час назад
о епт очередная видимость бурной деятельности... типа "мы не просто пи@дим бабло, а вот еще и идеи а@уительные выдаем") а дальше, как говорится, либо шах помрет, либо ишак сдохнет
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728
Hellscream Час назад
проезд будет бесплатным , но выход из транспорта будет платным )
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28k
Элек Мек 2 часа назад
К 2035 году: транспорт в РФ собрались сделать бесплатным, а вот дороги платными
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28k
Элек Мек 2 часа назад
К 2035 году: транспорт в РФ собрались сделать бесплатным, а вот дороги платными
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9k
Ivan Ivanov Элек Мек Час назад
а че смеешься? будет примерно так: подрядчику из бюджета отваливают холявные деньги и он ездит куда хочет и как хочет. на возмущение, что некоторые районы остаются без транспорта, следует ответ из мерии - ну че ты хотел на халяву? при этом скорее всего налог на транспорт придумают и для безлошадных.
россия...
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28k
Элек Мек Ivan Ivanov Час назад
Напугали ежа жопой))) я с 1980 года при коммунизЬме живу,по обещанию никитки кукурузовода.
Нам столько обещано,а нам всё мало)))
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53k
Почитатель стекломоя 2 часа назад
Транспортный налог - есть.
Акциз на бензин - есть.
Плата за проезд по дорогам - будет.
Три налога за одно и то же.
А как вы хотели?
Чиновников, депутатов и их детей всё больше.
Их дома всё просторнее, а яхты всё длиннее.
На это им нужны деньги.
Наши деньги.
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30k
Человек-Редискa 2 часа назад
к 35 году автотранспорт займет все свободное пространство :)

на текущий момент возьмом площад автомобиля 4м х 1.7м = 6,8м2
4 500 000 автомобиля займут площадь 4500000х6,8м = 30600000м
30600000м : 3 м (ширина обныковенной полосы) = 10 200 000м или 10 200КМ дороги на которой стоят авто :)
к 35 году автотранспорт займет все свободное пространство :) на текущий момент возьмом площад автомобиля 4м х 1.7м = 6,8м2 4 500 000 автомобиля займут площадь 4500000х6,8м = 30600000м 30600000м : 3 м (ширина обныковенной полосы) = 10 200 000м или 10 200КМ дороги на которой стоят авто :)
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14k
Андрей Иванов 2 часа назад
Сначала возьмут налог, а потом забудут отменить плату. Пока проезд в транспорте только дорожает. Кроме того, где они возьмут столько автобусов и трамваев, навскидку надо будет увеличить количество раза в три в городе и раз в десять за городом - там придётся прокладывать сотни новых маршрутов в каждом регионе. А метро - придётся копать дубли всех линий, уже имеющиеся перегружены в часы пик
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6k
Natrogrii 2 часа назад
Короче, дороги будут платными, а про бесплатный транспорт забудут.
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280
Rabie Liz 2 часа назад
Звучит фантастично... Но какие у нас дороги... Даже в Москве.. Тогда уж они должны быть идеальными. А как маломобильным гражданам ездить? На такси, например? Цены вырастут.. Грузовые продукты и товары перевозят, значит и на это все цены поднимутся в несколько раз... На самокате-велосипеде(на которые тоже цены взлетят) зимой не поездишь. Опять захотели, но не продумали как для людей..
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13k
Александр 2 часа назад
Хм-м... Как я понимаю, "оплата проезда" как-то идёт на з/п того же водителя, автослесаря, и т.д. Из какого источника будут браться деньги на оплату их труда?
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7k
Vacony Александр 2 часа назад
вам же написано - все дороги для автомобилистов будут платными. в ГОРОДЕ тоже.
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2k
Сергей 3 часа назад
Возникло сразу несколько вопросов:
1. А транспортный налог - это не плата за дороги общественного пользования?
2. Пешеходам тоже введут транспортный налог?
3. Исходя из опыта бесплатного общественного транспорта в течение нескольких лет в моём городе, возникает масса коллизий: не все используют ОТ, многие ходят пешком, с неходящих и малоподвижных тоже ТН брать будут?
Ну и из того-же опыта. Пассажиропоток распределяется более равномерно так-как люди не кроят на билетах, а как в метро меняют транспорт на узловых остановках.
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688
ALF 3 часа назад
Предположим что это будет правдой. И проанализируем что будут эти элиты делать. Делают мего дорогой проезд по всем дорогам, штрафуют всех кто не оплатил проезд на личном транспорте. Кто смог пересел на общественные скотовозки, народу там не меренно. И вот через год говорят что люди просят ввести плату за проезд в общественном транспорте. И возвращают плату за проезд в общественном транспорте, но при этом оставляют платные дороги во всей стране. Профит, денег жопой жуй, строй дачи в загнивающем западе.....
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181
Nane First NameLast 3 часа назад
Да уж. Осталось наладить выпуск тяни-толкаев.
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92
............ 3 часа назад
конечно, только не в этой стране, здесь могут только обдирать!
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−104
Sergey 4 часа назад
Приходит мужик к гадалке. Та посмотрела на его руку и говорит: - "У меня для вас две новости. Одна плохая - другая хорошая. С какой начать?"
МУЖИК: - "Давай сначала с плохой".
ГАДАЛКА: - "Жить вы будете очень плохо"
МУЖИК: - "А какая хорошая новость?"
ГАДАЛКА: - "Но не долго"...
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