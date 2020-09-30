Lada 4×4 с крутой мультимедией: забавная реклама русского внедорожника из Боливии

Первое и пока единственное поколение Lada Niva появилось на свет в 1977 году. Достаточно простого рестайлинга, и русская легенда, по мнению ее создателей, внезапно становится очень современной. Например, в Южной Америке она стоит дороже, чем Lada Vesta, хотя в России все наоборот.
Известный в Боливии под именем Lada Smart 4×4 бессмертный вазовский внедорожник слегка улучшается усилиями местного дилера. В частности, внутри салона, прямо на передней панели, красуется сенсорный экран информационно-развлекательной системы. А поскольку в Латинской Америке «нивы» официально присутствуют ещё с советских времён, у местных автолюбителей имеется возможность сравнить обновлённые модели со «старичками», на что и делается упор в довольно долгом проморолике, состоящем большей частью из одного разговора.
Согласно сценарию, заехавший за отцом на пятидверной Lada 4×4 Urban сын постепенно избавляет родителя, у которого старая модель «Нивы», от ставшими излишними веера, магнитофона и карты, которые тот захватил в путешествие. Помимо демонстрации заменивших вышеуказанные аксессуары кондиционера, онлайн-мультимедиа и навигатора, сын также рассказывает о плавной и комфортной подвеске, что вызывает некоторое недоумение, поскольку по факту заводом никаких работ в этом направлении не проводилось.
Согласно сценарию, заехавший за отцом на пятидверной Lada 4×4 Urban сын постепенно избавляет родителя, у которого старая модель «Нивы», от ставшими излишними веера, магнитофона и карты, которые тот захватил в путешествие. Помимо демонстрации заменивших вышеуказанные аксессуары кондиционера, онлайн-мультимедиа и навигатора, сын также рассказывает о плавной и комфортной подвеске, что вызывает некоторое недоумение, поскольку по факту заводом никаких работ в этом направлении не проводилось.
В заключение остаётся сравнить цены. В Боливии базовая 5-дверная Lada 4×4 Urban с безальтернативным двигателем 1.7 в 83 «лошадки» стоит 18 500 долларов США!
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