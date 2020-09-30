Lada 4×4 с крутой мультимедией: забавная реклама русского внедорожника из Боливии

Известный в Боливии под именем Lada Smart 4×4 бессмертный вазовский внедорожник слегка улучшается усилиями местного дилера. В частности, внутри салона, прямо на передней панели, красуется сенсорный экран информационно-развлекательной системы. А поскольку в Латинской Америке «нивы» официально присутствуют ещё с советских времён, у местных автолюбителей имеется возможность сравнить обновлённые модели со «старичками», на что и делается упор в довольно долгом проморолике, состоящем большей частью из одного разговора.





Согласно сценарию, заехавший за отцом на пятидверной Lada 4×4 Urban сын постепенно избавляет родителя, у которого старая модель «Нивы», от ставшими излишними веера, магнитофона и карты, которые тот захватил в путешествие. Помимо демонстрации заменивших вышеуказанные аксессуары кондиционера, онлайн-мультимедиа и навигатора, сын также рассказывает о плавной и комфортной подвеске, что вызывает некоторое недоумение, поскольку по факту заводом никаких работ в этом направлении не проводилось.