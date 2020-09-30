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Lada 4×4 с крутой мультимедией: забавная реклама русского внедорожника из Боливии

Lada 4×4 с крутой мультимедией: забавная реклама русского внедорожника из Боливии (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2020 13:55
Сообщество : Автомир
Метки: lada 4x4   lada niva   авто   боливия   видео   лада   нива   реклама   
1186
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Первое и пока единственное поколение Lada Niva появилось на свет в 1977 году. Достаточно простого рестайлинга, и русская легенда, по мнению ее создателей, внезапно становится очень современной. Например, в Южной Америке она стоит дороже, чем Lada Vesta, хотя в России все наоборот.

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Метки: lada 4x4   lada niva   авто   боливия   видео   лада   нива   реклама   
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kreza 2 часа назад
Olvídate amigo, tengo una tableta en mi auto ...
Olvídate amigo, tengo una tableta en mi auto ...
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Tu9R Полчаса назад
Даже купить захотелось
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Хью́берт 39 минут назад
Ссылка youtu.be
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251
PeaceDuke 2 часа назад
Уважение Ладе.
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