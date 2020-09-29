Замена водительского удостоверения в 2020 году

Кажется, вы только недавно сели за руль, а уже пролетело 10 лет, и пора менять водительское удостоверение. Вы вышли замуж, снова менять права! Не хватайтесь за головы – всего-то нужно получить медицинские справки, выбрать удобный способ замены прав и… выделить деньги на госпошлины и медосмотр.
Стоимость водительской медкомиссии и электронные справки
С 1 июля 2020 год в России планировалось подорожание платы за медицинскую комиссию, которую горожане проходят перед получением прав. Правда, не для всех. Те россияне, у которых в период действия ВУ возникли противопоказания к управлению автомобилем, будут направлять на внеочередные освидетельствования, в противном случае их права могут быть аннулированы. По некоторым данным, стоимость справки на категории А и В может возрасти до 5300 рублей, на С, D, Е – до 7200. Изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» уже подготовили МВД и Минздрав РФ.
Также законопроект предусматривает создание единой электронной базы, в которую будет вноситься информация о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения.
По закону теперь при выявлении у водителя заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилями, информация об этом будет фиксироваться в медицинской информационной системе. Затем она будет предоставляться в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а водитель будет направляться на прохождение в течение одного месяца внеочередного обязательного медицинского освидетельствования.
Если заболевания подтвердятся или человек не придет на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, права могут аннулировать.
Также законопроект предусматривает создание единой электронной базы, в которую будет вноситься информация о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения.
По закону теперь при выявлении у водителя заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилями, информация об этом будет фиксироваться в медицинской информационной системе. Затем она будет предоставляться в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а водитель будет направляться на прохождение в течение одного месяца внеочередного обязательного медицинского освидетельствования.
Если заболевания подтвердятся или человек не придет на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, права могут аннулировать.
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Когда нужно менять права
Водительское удостоверение автомобилисту нужно будет поменять в нескольких случаях:
Смена фамилии, имени. К примеру, после замужества. Отметим, что раньше после заключения брака и смены личных данных можно было ездить со старыми правами. Но теперь езда с устаревшими правами приравнивается к езде без прав;
Потеря водительского удостоверения;
Повреждение предыдущих прав;
Водитель открыл новую категорию;
При истечении срока давности 10 лет.
Срок до момента окончания действия действующих прав составляет шесть месяцев. То есть, если в октябре исполняется 10 лет вашим правам, на замену можно пойти уже в апреле. После замены водительских прав, по истечении срока, можно ездить по старому страховому полису.
Отметим, что водителям, приехавшим работать в Россию из-за рубежа с 1 июня 2017 года тоже нужно иметь водительское удостоверение российского образца. Для этого им нужно будет сдать теоретический и практический экзамен в ГИБДД.
Смена фамилии, имени. К примеру, после замужества. Отметим, что раньше после заключения брака и смены личных данных можно было ездить со старыми правами. Но теперь езда с устаревшими правами приравнивается к езде без прав;
Потеря водительского удостоверения;
Повреждение предыдущих прав;
Водитель открыл новую категорию;
При истечении срока давности 10 лет.
Срок до момента окончания действия действующих прав составляет шесть месяцев. То есть, если в октябре исполняется 10 лет вашим правам, на замену можно пойти уже в апреле. После замены водительских прав, по истечении срока, можно ездить по старому страховому полису.
Отметим, что водителям, приехавшим работать в Россию из-за рубежа с 1 июня 2017 года тоже нужно иметь водительское удостоверение российского образца. Для этого им нужно будет сдать теоретический и практический экзамен в ГИБДД.
Где найти образцы заявлений
В ГИБДД (иностранцы по месту регистрации, россияне – в любом подразделении страны).
В МФЦ.
Оформить все через портал госуслуг (но поменять все равно в ГАИ).
В МФЦ.
Оформить все через портал госуслуг (но поменять все равно в ГАИ).
Замена прав через портал Госуслуги
Пожалуй, это самый удобный, к тому же самый дешевый вариант замены водительского удостоверения. Вам нужно зайти в «Личный кабинет» на сайте Госуслуг и выбрать «Замена В/У», заполняете все поля. После этого вам будет предложено выбрать дату и время, когда вам удобнее будет прийти. Затем оплачиваете госпошлину с 30%-ной скидкой.
В идеале это выглядит так, что вы приходите в подразделение ГИБДД со всеми нужными документами, заходите в указанное время в кабинет и получаете права. Но на самом деле не все так радужно. Автомобилисты отмечают, что, несмотря на запись на процедуру через сайт, собирается огромная очередь. Система до конца не продумана.
Какие документы нужны:
паспорт;
старые права.
медсправка по форме № 003-В/у, справка от психиатра и нарколога;
квитанция об оплате госпошлины (1400 руб.);
заявление не нужно, так как оно оформляется еще при записи на прием через портал Госуслуг.
В идеале это выглядит так, что вы приходите в подразделение ГИБДД со всеми нужными документами, заходите в указанное время в кабинет и получаете права. Но на самом деле не все так радужно. Автомобилисты отмечают, что, несмотря на запись на процедуру через сайт, собирается огромная очередь. Система до конца не продумана.
Какие документы нужны:
паспорт;
старые права.
медсправка по форме № 003-В/у, справка от психиатра и нарколога;
квитанция об оплате госпошлины (1400 руб.);
заявление не нужно, так как оно оформляется еще при записи на прием через портал Госуслуг.
Замена прав в ГИБДД
Права можно заменить по старинке – прийти с утра в здание ГИБДД, отстоять очередь, сдать документы и дождаться новенькой пластиковой карточки. Правда никакой скидки на оплату госпошлины не будет, и придется заплатить 2000 рублей.
Таким образом, заходим в подразделение, берем в автомате талончик с местом в очереди. На квитке будет написано примерное время приема. После сдачи документов остается подождать час-полтора.
Какие документы нужны:
заявление о замене удостоверения (образец есть ГАИ или в интернете);
паспорт;
старые права (если не потеряны);
медсправка по форме № 003-В/у, справка от психиатра и нарколога;
квитанция об оплате госпошлины (2000 руб).
Таким образом, заходим в подразделение, берем в автомате талончик с местом в очереди. На квитке будет написано примерное время приема. После сдачи документов остается подождать час-полтора.
Какие документы нужны:
заявление о замене удостоверения (образец есть ГАИ или в интернете);
паспорт;
старые права (если не потеряны);
медсправка по форме № 003-В/у, справка от психиатра и нарколога;
квитанция об оплате госпошлины (2000 руб).
Замена прав в МФЦ
Для самых неспешных можно выбрать способ замены прав через многофункциональный центр – после сдачи документов придется подождать от семи до 14 дней. По горячей линии МФЦ можно узнать, какие именно филиалы занимаются заменой прав.
Далее нужно прийти в филиал МФЦ, помимо необходимого перечня документов с собой нужно принести фотографию на документ в электронном виде (на флешке или на диске).
Затем берете талон, ждете своей очереди, пишете заявление, сдаете документы и фотографии. После этого ждете звонка от сотрудников и приходите за документом.
Какие документы нужны:
заявление о замене удостоверения (образец есть ГАИ или в интернете);
паспорт;
старые права (если не потеряны);
медсправка по форме № 003-В/у, справка от психиатра и нарколога;
квитанция об оплате госпошлины (2000 руб.).
Далее нужно прийти в филиал МФЦ, помимо необходимого перечня документов с собой нужно принести фотографию на документ в электронном виде (на флешке или на диске).
Затем берете талон, ждете своей очереди, пишете заявление, сдаете документы и фотографии. После этого ждете звонка от сотрудников и приходите за документом.
Какие документы нужны:
заявление о замене удостоверения (образец есть ГАИ или в интернете);
паспорт;
старые права (если не потеряны);
медсправка по форме № 003-В/у, справка от психиатра и нарколога;
квитанция об оплате госпошлины (2000 руб.).
Как получить медицинскую справку на замену прав?
Справку можно сделать как в государственных поликлиниках, так и в частных клиниках (цена от 600 рублей). Для получения справки нужно пройти:
Осмотр терапевтом;
Осмотр офтальмологом.
Чтобы терапевт подписал медсправку, нужно предоставить также справки от психиатра и нарколога. Их проходят по месту жительства.
Осмотр неврологом, отоларингологом и электроэнцефалографию нужно проходить только профессиональным водителям (дальнобойщикам).
Осмотр терапевтом;
Осмотр офтальмологом.
Чтобы терапевт подписал медсправку, нужно предоставить также справки от психиатра и нарколога. Их проходят по месту жительства.
Осмотр неврологом, отоларингологом и электроэнцефалографию нужно проходить только профессиональным водителям (дальнобойщикам).
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А чего не написали, что на киргизов и белорусов эти требования не распространяются? Они могут работать на транспорте и с своими национальными правами.
Не смертельно, ибо всё возвращается элементарно, но "обидно, да?"
1. берешь справки в псих и нарк диспансера по месту жительства
2. с ними идешь в любую комиссию за мед справкой( многие кстати сразу делают в комплексе с псих и нарк поэтому пункта 1 можно избежать)
3. заходишь на гос услуги жмешь замена ву и далее следуешь инструкциям.
вот и все.
я так понимаю что если не оплатишь - то и не выйдет записаться на прием на госусугах
В 2014 при замене В/У влетел под обнуление КБМ от "Альфы"...
С тех пор с "Альфой" никаких дел, хотя есть обоснованное подозрение, что система именно для того и продумана...
Но я сам ничего не делал, полностью доверил всё оформление страховой гражданке.
И вот...
Интересно, у меня процедура как простая замена или как? Вроде как про сроки после истечения и до получения новых нет ничего.
Получал в центральном республиканском у нас в городе, туда же сходить проблем нет.
Да еж твою медь!!!
Там начальник - мой одноклассник
Может без медсправки прокатит... и госпошлины
Ну носпошлина то черт с ним, справка - немного геморрно...