FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 6585 постов • 647 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Замена водительского удостоверения в 2020 году

Замена водительского удостоверения в 2020 году (4 фото)

Автор:
29 сентября 2020 08:58
Сообщество : Автомир
Метки: Замена водительского удостоверения   авто   машина   права   удостоверение   
1244
4
Кажется, вы только недавно сели за руль, а уже пролетело 10 лет, и пора менять водительское удостоверение. Вы вышли замуж, снова менять права! Не хватайтесь за головы – всего-то нужно получить медицинские справки, выбрать удобный способ замены прав и… выделить деньги на госпошлины и медосмотр.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Замена водительского удостоверения   авто   машина   права   удостоверение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−197
александр нестеров 3 дня назад
А в Казахстане всё проще.Если не просрочил,то приходишь,оплачиваешь пошлину 3000 тенге,печатаешь заявление ,фоткаешься и ждёжь новые права.И НИКАКИХ медсправок!!!! А если просрочил,то полный пакет мед справок плюс пересдача теории.Я в прошлом мае менял права без всяких медсправок за два часа всё сделал!!! Не нужна нам ваша россия с вашими идиотскими законами!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
2k
Laplander александр нестеров 3 дня назад
Вот за информацию как это происходит в Казахстане спасибо, а то что Россию не к месту оскорбляешь - минус тебе. Хотя ты ВЕСЬ в минусах я смотрю горе комментатор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Сергей 14 часов назад
У меня просрок почти три года был. Машину продал, а потом 2,5 года химиотерапии, не до ВУ было. А в этом году понадобились. Аккурат до новости о повышении пошлины менял. В четверг в обед отпросился с работы, заехал в поликлинику, в регистратуре спросил, отправили к терапевту. Подхожу - закрыто. Сел ждать. Буквально через пять минут приходит: -чего ждешь? Я: -так и так. Она: -жди. Через 10 минут вручает бумаги и говорит: кабинет такой, такой и такой. Потом ко мне. Глянул - к окулисту очередина длиннющая, к остальным нет. Занял и пошел к другим. Через пол часа уже вернулся к глазнику. Еще через 15 минут прошел и его. Вернулся к терапевту - опять закрыто (позже узнал что она сегодня выходной и зашла на пару минут что-то забрать и предупредила заведующую). Сел ждать. Минут через десять открылась дверь напротив (заведующая) и спрашивает: -чего сидишь? Я: -так и так. (дежавю) Она: -давай документы и жди. Потом пригласила, расписался, вернула бумаги и дала бумажку с расписанием нарколога и психиатра тут у них. П тот-же день через госуслуги записался в ГИБДД на субботу. В пятницу с утра с отцом (он то-же менял) приехали, заплатили ок ушел к наркологу я к психиатру. Через три минуты наоборот. В итоге даже на работу успел. В субботу к назначенному времени подъехал, сдал документы, через час сфоткался и еще через пол часа вышел оттуда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
733
Алексей День назад
---Отметим, что водителям, приехавшим работать в Россию из-за рубежа с 1 июня 2017 года тоже нужно иметь водительское удостоверение российского образца.----

===================
А чего не написали, что на киргизов и белорусов эти требования не распространяются? Они могут работать на транспорте и с своими национальными правами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Volga_34 2 дня назад
Внимательно читайте мед. справку - те ли категории проставлены, что вы заявляли.. Меня так одной категории лишили при замене прав. Профукал сам. Мусор, выдававший права пояснил, что возможно, врач по мед показателям запретил мне водить большегрузы и не надо ему показывать на старые права. Возразить мне было нечего..
Не смертельно, ибо всё возвращается элементарно, но "обидно, да?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Snork Snorkoff 2 дня назад
Смотрю новое поколение лайкодро.. лайколюбов подрастает, с очередной попыткой перепостить весь интернет на Фишки ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Петр Snork Snorkoff 2 дня назад
вот точно! на той неделе менял ВУ. краткая инструкция кто читать эту муть не хочет:
1. берешь справки в псих и нарк диспансера по месту жительства
2. с ними идешь в любую комиссию за мед справкой( многие кстати сразу делают в комплексе с псих и нарк поэтому пункта 1 можно избежать)
3. заходишь на гос услуги жмешь замена ву и далее следуешь инструкциям.
вот и все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
664
Oldman Петр 2 дня назад
Примерно так и сделал, только с меня потребовали бумажную копию оплаты госпошлины, при попытке указать на то что они сами имеют возможность проверять оплату, пообещали приостановить замену прав.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Петр Oldman 2 дня назад
вот же свинОты! я просто пришел сунул паспорт,старое ву и мед справку в окошко и через 50 минут сфоткали и дали новое. оплату не просили. это в Питере.
я так понимаю что если не оплатишь - то и не выйдет записаться на прием на госусугах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
EvilHomer 3 дня назад
И ни слова про обнуление КБМ, годный пост, нечего добавить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
26k
EvilHomer робт 2 дня назад
Да, но за частую, человек узнает об этом, только тогда, когда оформляет новую страховку и уже не успевает восстановить КБМ, а ездить нужно. Короче, все через жопу, как обычно. Я к тому, что в посте о замене ВУ, нужно обращать на это внимание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт EvilHomer 2 дня назад
кароч у меня жена меняла год-два назад где то на трети страховки права кончились, получила новые, позвонила в страховую(тинькофф), так мол и так, они прислали на электронку заяву, ее распечатали, заполнили, подписали, сфоткали ее и новые права, отправили ответом, через день пришел обновленный электронный полис на новые права с текущим КБМ и уведомление от рса об изменениях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
369
Lvbnhbq EvilHomer 2 дня назад
Абсолютно так.
В 2014 при замене В/У влетел под обнуление КБМ от "Альфы"...
С тех пор с "Альфой" никаких дел, хотя есть обоснованное подозрение, что система именно для того и продумана...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124k
Алексей Lvbnhbq 2 дня назад
Два года назад менял ВУ. У меня страховая Тинькофф, у сына Альфа. И там, и там новые данные внесли по заявкам на сайтах в личных кабинетах. В прошлом году сын менял ВУ. Опять повторили процедуру. КБМ каждый раз сохранялся (у обоих 0,5 и новом году меньше уже не становится)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
369
Lvbnhbq Алексей 2 дня назад
Вербю.
Но я сам ничего не делал, полностью доверил всё оформление страховой гражданке.
И вот...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Luc72 3 дня назад
А у меня вот истекли вообще в начале 2000-х
, при чем это уже были вторые, после первоначальных временных на 3 года после сдачи самообучением (было такое для жителей сельской местности в конце 80-х). Ну вот нет у меня ничего самодвижущегося, вот и не надо было. Скоро понадобятся.
Интересно, у меня процедура как простая замена или как? Вроде как про сроки после истечения и до получения новых нет ничего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Popis D'Ovalie Luc72 2 дня назад
Простая, но есть нюансы. Если будете менять в том же отделении, где получали, проблем, скорее всего не возникнет. Если же в другом, то тут вот какая закавыка. В старых правах (если у вас они прям старые) не было полной даты рождения, только год. Когда программисты сливали базы данных, они тупо заполнили пустые поля единицами, так что велика вероятность, что когда вас будут проверять, возникнет разночтение с паспортом. Если конечно вы не родились первого января. Отчаиваться не стоит, гибдешники просто пошлют запрос по месту получения вами предыдущего удостоверения. На всё про всё уйдёт недели три-четыре. Проходил такую процедуру для жены, меняла ещё советские права. Гайцы сами позвонили, когда пришёл ответ на запрос. Дальше штатная процедура: сдаём документы в одну дверь (окно), ждём, получаем в другом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Luc72 Popis D'Ovalie 2 дня назад
Получал постоянные в 92. Да, вроде только год был, просто 1970, посмотреть не могу прям сейчас, в деревне у родителей, а права дома в городе.
Получал в центральном республиканском у нас в городе, туда же сходить проблем нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Luc72 2 дня назад
Посмотрел их сайт сейчас...
Да еж твою медь!!!
Там начальник - мой одноклассник

Может без медсправки прокатит... и госпошлины

Ну носпошлина то черт с ним, справка - немного геморрно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео) Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео) Редкие автомобили СССР, которых остается все меньше Редкие автомобили СССР, которых остается все меньше Как выглядели права Ильича? Как выглядели права Ильича? Кошмар автомеханика: 18 улетных ситуаций на СТО Кошмар автомеханика: 18 улетных ситуаций на СТО Ворота, знак, две машины: автоледи из Тулы попыталась припарковаться - и неудачно Ворота, знак, две машины: автоледи из Тулы попыталась припарковаться - и неудачно 10 сумасшедших автосамоделок, которые удивят не только водителей 10 сумасшедших автосамоделок, которые удивят не только водителей
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

812564



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе
2
35
Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе
Джеймс Кэмерон объявил о том, что съемки "Аватара-2" завершены
1
140
Джеймс Кэмерон объявил о том, что съемки "Аватара-2" завершены
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сын завел маме аккаунт в Инстаграм, и теперь она дает мудрые советы
1
3
Сын завел маме аккаунт в Инстаграм, и теперь она дает мудрые советы
Сибас с овощами в духовке с французским соусом вьерж
1
6
Сибас с овощами в духовке с французским соусом вьерж
Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео)
Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#люди#СССР#разное#Душевное#искусство#позитив#китай
#факты#юмор#животные#авария#авто авария#природа#прикольные#истории#авария дня#комментарии
#интересно#интересное#россия#дтп#кино#путешествия#дети#подборка#картинки#море

На что жалуетесь?

Вернуться