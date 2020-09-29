Замена водительского удостоверения в 2020 году

С 1 июля 2020 год в России планировалось подорожание платы за медицинскую комиссию, которую горожане проходят перед получением прав. Правда, не для всех. Те россияне, у которых в период действия ВУ возникли противопоказания к управлению автомобилем, будут направлять на внеочередные освидетельствования, в противном случае их права могут быть аннулированы. По некоторым данным, стоимость справки на категории А и В может возрасти до 5300 рублей, на С, D, Е – до 7200. Изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» уже подготовили МВД и Минздрав РФ.



Также законопроект предусматривает создание единой электронной базы, в которую будет вноситься информация о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения.



По закону теперь при выявлении у водителя заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилями, информация об этом будет фиксироваться в медицинской информационной системе. Затем она будет предоставляться в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а водитель будет направляться на прохождение в течение одного месяца внеочередного обязательного медицинского освидетельствования.



Если заболевания подтвердятся или человек не придет на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, права могут аннулировать.