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Деньги, деньги давай

Деньги, деньги давай (2 фото)

Автор:
02 декабря 2020 04:02
Метки: авто   давай   дагестан   деньги   криминал   машина   москва   
1844
2
В Москве у автолюбителя угнали его машину. Он с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС», установленой на автомобиле определил её точное местонахождение-Махачкала, в Дагестане. Об этом он и сообщил в дагестанское ОВД. И дал им точные координаты местонахождения автомобиля. оставалось только пойти задержать угонщиков и выручить автомобиль.

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Метки: авто   давай   дагестан   деньги   криминал   машина   москва   
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8k
MihailoSerbiya 3 часа назад
Vsyo pravilno sdelano.I mashinu vernuli hozyainu i arestovali i peredali sudu zhadnogo policeiskogo . Chego ewe hotite ?
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15k
Anna Час назад
вчера уже было
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13k
Ser Час назад
Деньги, деньги давай
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186
Дмитрий 2 часа назад
Тема конечно оформлена.....Какие то скриншоты с главной страницы СК по Дагестану, выдержка из непонятных новостей.....Так следователя все таки осудили за это или нет? Или это "другой" следователь, за другое мошенничество осужден? А? Автор? И комментарии к статье на какой то абракадабре......Че за ?
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