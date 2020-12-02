Деньги, деньги давай

В Москве у автолюбителя угнали его машину. Он с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС», установленой на автомобиле определил её точное местонахождение-Махачкала, в Дагестане. Об этом он и сообщил в дагестанское ОВД. И дал им точные координаты местонахождения автомобиля. оставалось только пойти задержать угонщиков и выручить автомобиль.
Махачкалинский следователь забрал автомобиль и отогнал его во двор ОВД. А потерпевшему сообщил: "...приезжай, забирай. Только отблагодарить бы надо за труды. 30 тысяч рублей."
Хозяин перевел только 17 тысяч. И тогда следователь вернул автомбиль обратно похитителям...
Как вам такое?!
Раз 30 тысяч в "благодарность" не перечислил, то в "наказание" вернул его обратно похитителям...Чтобы в следующий раз умнее был...
Ээх, какой жадный попался... Всего то 30 тысяч рублей за свою ласточку пожалел. А люди к нему по человечески. Пришли, забрали машину, во двор ОВД перегнали. Там её никто пальцем не тронет. Позвонили - "приезжай, дорогой"... А он такой неблагодарный, всего 17 тысяч дал, да ещё и жаловаться стал...
Хозяин перевел только 17 тысяч. И тогда следователь вернул автомбиль обратно похитителям...
Как вам такое?!
Раз 30 тысяч в "благодарность" не перечислил, то в "наказание" вернул его обратно похитителям...Чтобы в следующий раз умнее был...
Ээх, какой жадный попался... Всего то 30 тысяч рублей за свою ласточку пожалел. А люди к нему по человечески. Пришли, забрали машину, во двор ОВД перегнали. Там её никто пальцем не тронет. Позвонили - "приезжай, дорогой"... А он такой неблагодарный, всего 17 тысяч дал, да ещё и жаловаться стал...
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