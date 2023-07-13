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Дерево упало на машину: кто виноват?

Дерево упало на машину: кто виноват?

Автор:
13 июля 2023 13:26
Сообщество : Автомир
Метки: Кто виноват   авто   дерево упало на машину   машина   права   совет юриста   ущерб   
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Возможность взыскания ущерба с виновного лица зависит от того, где произошло и при каких обстоятельствах упало дерево, а также кому принадлежало дерево (в чьей зоне ответственности находилось).

В таком случае, может быть, несколько ситуаций и виновных лиц:

  1. Машина стояла на территории дома, находящегося в управлении Управляющей организации или ТСЖ. В таком случае, виновным лицом будет УК или ТСЖ, но при условии, что дерево было в аварийном состоянии. В противном случае, шанс получить возмещение сводится к нулю.
  2. Машина стояла на участке, находящемся в муниципальной собственности. Аналогичная ситуация, что и с первой ситуацией. Ответчиком будет администрация. Необходимо также установить причинно-следственную связь между действием (бездействием) администрации и причиненного вреда.
  3. Машина стояла на участке, находящемся в частной собственности. Аналогичные действия.
  4. Обстоятельства непреодолимой силы (ураган, наводнение и т.д.). К сожалению, в таком случае взыскать ущерб будет невозможно, поскольку риск случайно гибели или повреждения имущества несет собственник (ст. 211 ГК РФ). Но если будет установлено, что помимо обстоятельств непреодолимой силы имело место, например, ненадлежащее исполнение УК или ТСЖ обязанности по содержанию зеленых насаждений, есть шанс взыскать ущерб с УК или ТСЖ.

Несмотря на разные фактические ситуации, перечень действий при их наступлении общий.


Первичные действия:


(1) Вызвать сотрудников полиции, так как именно они уполномочены принимать и регистрировать сообщения о происшествиях (п. 1 ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"). К тому же, сотрудники на месте замеряют расстояние от машины и дерева до неподвижных ориентиров — например, стен дома или дорожных знаков. В противном случае, суды отказывают в возмещении ущерба.

После сообщения сотруднику полиции о случившемся вам направят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Этот документ будет доказывать отсутствие вины третьих лиц в умышленном повреждении дерева и транспортного средства.

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В случае же установления вины третьих лиц в падении дерева требования о взыскании ущерба могут быть предъявлены только к ним.


Рекомендация: до приезда сотрудников полиции не убирайте с машины ветки, ствол, а также не переставляйте автомобиль


(2) Фото- и видеофиксация. До приезда сотрудников полиции зафиксируйте все место происшествие, общий вид и детали – упавшее дерево (особенно состояние его ствола и веток), характер повреждений. В дальнейшем их можно будет использовать в суде в качестве доказательств.

(3) Уведомить страховую, если по договору страхования предусмотрен такой риск.



Последующие:

(1) Экспертиза. Оценка ущерба производится с помощью независимой экспертизы. Стоимость разная, но ее можно будет возместить в судебном порядке.

К тому же, проводится и дендрологическая экспертиза с целью установления аварийности состояния дерева. Результаты дендрологической экспертизы необходимы для установления причинно-следственной связи между бездействием Управляющей организации (или ТСЖ) и причинением вреда.


(2) Получение справок из Росгидромета и МЧС России для подтверждения, что падение дерева не является следствием неблагоприятных условий: сильного ветра, грозы и т.п.


(3) Направление досудебной претензии. В ней описываете обстоятельства произошедшего с приложением собранных материалов (например, фотографии с места происшествия, заключение эксперта), сумма ущерба и срок для добровольного возмещения ущерба. Претензию лучше направить заказным письмом с уведомлением о вручении, предварительно сняв копию с документа и сохранив почтовую квитанцию для подтверждения в суде стремления к мирному урегулированию спора.

К тому же, в случае, если это произошло например на земельном участке вашего многоквартирного дома и виновное лицо УК или ТСЖ, то при отказе УК/ТСЖ возмещать вред в добровольном порядке, вы вправе взыскать штраф в размере 50% от взыскиваемой суммы в судебном порядке (п.6 ст.13 ФЗ «О защите прав потребителей»);


(4) Иск в суд.

Получится ли взыскать ущерб, если припарковал автомобиль в неположенном месте?

Если водитель оставил машину в неположенном месте, то во взыскании ущерба ему откажут либо сократят присужденную сумму (ст. 1083 ГК РФ). Но все же чаще суды склоняются к тому, что действия потерпевшего (истца) по определению места парковки автомобиля не находятся в прямой причинной связи с причинением вреда, возможность наступления которого при надлежащем выполнении собственником участка обязанностей по содержанию зеленых насаждений была бы исключена. Но все это исследуется из фактических обстоятельств дела, от этого и такая разнообразная судебная практика.

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Метки: Кто виноват   авто   дерево упало на машину   машина   права   совет юриста   ущерб   
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24k
AzuveR Час назад
По любому ,виновато дерево.
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zu4ara Минуту назад

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19k
С.В. 6 минут назад
Ветер
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8k
Лещ 8 минут назад
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36k
russger 16 минут назад
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5k
alex 24 минуты назад
Не убирайте ствол
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6k
sumrаknn 55 минут назад
Сегодня у нас во дворе дома допиливают упавшие деревья. Вокруг нашего многоэтажного понастроили еще человейников и все ставят машины во дворе на грунте под деревьями, много десятков авто. дороги забиты так, что проехать может максимум газель, что то крупнее - не проедет. деревья упали удачно, никого не задели, а если задели - то все? неположенная парковка?
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5k
Трям Час назад
Кто виноват, кто виноват...
Гравитация, йопт!
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1k
Жирный бот Час назад
Интересно, а в Туапсе, тоже местные чиновники виноваты, можно с них взыскать?
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184
Ашот Углумбеков Час назад
Судьба такой...
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6k
hhwost Час назад
виноват полюбому хозяин дерева. но эти пи... (зачёркнуто) чиновники активно отбрыкиваются, что "они предупреждали" и "ураган", хотя такое "ураган" и "штормовое предупреждение" в Калининграде, например, просто "сильный ветер". но сказать пару слов по радио всяко проще, чем за деревьями следить? и работать не надо.
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