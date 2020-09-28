Автомобилистка сбила семилетнего мальчика во дворе многоэтажки

Надо брать: Windows, Office и другое ПО за разумные деньги

В Перми мальчик в синем пледе бросался на машины и был госпитализирован

В Свердловской области на пешеходном переходе сбили женщину

В Каменске-Уральском автомобилистка сбила пенсионерку с внучкой

В Красноярске маленькая девочка выбежала из подъезда и попала под машину

Авария дня. На юго-востоке Москвы автобус въехал в остановку с людьми