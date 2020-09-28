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Автомобилистка сбила семилетнего мальчика во дворе многоэтажки

Автомобилистка сбила семилетнего мальчика во дворе многоэтажки (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 12:35
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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Во дворе дома по улице Высоцкого в Новосибирске 25-летняя автомобилистка за рулем Honda Fit сбила сбила 7-летнего мальчика, который бежал на детскую площадку.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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14  комментариев
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1k
Vitamin 2 часа назад
Вдоль подъездов всегда еле еду...
Когда же в крови уже станет у водителей "ожидай везде подвох"? Какого хера летать по жилой зоне?
Ребенка жалко, надеюсь, обойдётся.
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3k
Majul 7 минут назад
Водила конечно та еще идиотка, с такой скоростью лететь. Но и родители полные ауты у ребенка. Почему он один бежал? Почему не нацчили по стронам смотреть. Почему не рассказал, что дорога это опасность.
Тут виноваты 50/50 водила и родители
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2k
Азиз Ниязов 48 минут назад
Я по дворам ползу 5-10 км/ч. И готов, что в любой момент из-за любого авто/угла может выскачить сарванец. А эта овца видать вообще без мозга.
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380
Fenix174 Час назад
Быстро ехала
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7k
Антон Семёныч Час назад
Всем не вдолбишь правила проезда дворовых территорий. А положить вот такие "лежачие полицейские" в начале и в конце дома, совсем не сложно и не так дорого.
Длиною 3,30 с монтажем и анкерами 11000 руб. Посчитайте сколько выделяется на всякие бордюры и перекладывание нового асфальта....и сколько при этом исчезает в карманах. На эти деньги все дворы можно оборудовать.
А дети, есть дети, сколько им ни рассказывай, в пылу игры они несуться не оглядываясь. А двор это как раз место для игры и об этом должен помнить каждый водитель.
Всем не вдолбишь правила проезда дворовых территорий. А положить вот такие "лежачие полицейские" в начале и в конце дома, совсем не сложно и не так дорого. Длиною 3,30 с монтажем и анкерами 11000 руб. Посчитайте сколько выделяется на всякие бордюры и перекладывание нового асфальта....и сколько при этом исчезает в карманах. На эти деньги все дворы можно оборудовать. А дети, есть дети, сколько им ни рассказывай, в пылу игры они несуться не оглядываясь. А двор это как раз место для игры и об этом должен помнить каждый водитель.
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1k
kiber 2 часа назад
Летела как ведьма не метле. Думаю, что в этом случае даже положенные 20 км/час не помогли мальчишке.
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2k
Денис Колосов 2 часа назад
у жилых домов, особенно когда автомобили загораживают обзор, ехать надо медленно- медленно, дети могут отовсюду появиться, спереди, сбоку, сзади, сверху-) Как то разъезжались во дворе, надо было назад сдать, а там уже пацаненок за моей машиной прятался.. обошлось, заметил
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12k
Ligov 2 часа назад
Надеюсь эта швабра надолго запомнит безответственное вождение...(
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
летела реально быстро. но за детьми присматривать тоже нужно!
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10k
Yasen_Perec 2 часа назад
Ещё одна насосавшая.
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59k
Gogaren_3Meu Yasen_Perec Полчаса назад
На праворукую Хонду Фит первого поколения, выпуск которой прекратился в 2007 году? Да ей красная цена 250 тысяч
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Johnny

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