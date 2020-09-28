Автомобилистка сбила семилетнего мальчика во дворе многоэтажки

Во дворе дома по улице Высоцкого в Новосибирске 25-летняя автомобилистка за рулем Honda Fit сбила сбила 7-летнего мальчика, который бежал на детскую площадку.
От удара семилетний мальчик упал, «скорая» доставила ребенка в больницу. Врачи диагностировали у него ссадины и ушибы, а также подозревают сотрясение головного мозга.
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Метки: авария авто авто авария видео дети дтп пешехода сбили
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Когда же в крови уже станет у водителей "ожидай везде подвох"? Какого хера летать по жилой зоне?
Ребенка жалко, надеюсь, обойдётся.
Тут виноваты 50/50 водила и родители
Длиною 3,30 с монтажем и анкерами 11000 руб. Посчитайте сколько выделяется на всякие бордюры и перекладывание нового асфальта....и сколько при этом исчезает в карманах. На эти деньги все дворы можно оборудовать.
А дети, есть дети, сколько им ни рассказывай, в пылу игры они несуться не оглядываясь. А двор это как раз место для игры и об этом должен помнить каждый водитель.