Автомобилеподобный мотоцикл Maicomobil: Что это такое?

Этот забавного вида мотоцикл появился в начале 1950-х. Производством занималась небольшая немецкая компания Maicowerk, специализировавшаяся на мототехнике. Они хотели сделать мотоцикл, приближенный к автомобилю, это даже в названии отражено – Maicomobil.
От существовавшей в то время мототехники этот аппарат кардинально отличался своей внешностью. Полностью капотированный кузов, основная часть его панелей сделана из алюминия.
На приборной панели есть спидометр, замок зажигания, по центру выведен руль, а слева пробка бензобака.
Приемник был в виде дорогостоящей опции, популярностью не пользовался, и всё же, Maicomobil можно назвать первым в мире мотоциклом, где с завода была предусмотрена установка радио.
Он одноцилиндровый, двухтактный с принудительным воздушным охлаждением. Объем поначалу был 150 см3, в ходе модернизаций объем подняли до 175 см3. Мощность около 15 л.с. Коробка передач трёхскоростная.
Производство Maicomobil стартовало в 1952 году и продолжилось до 1958-го. В наши дни он встречается в музеях, частных коллекциях и на ретро-мотопробегах, которые организовывают европейские клубы любителей мотостарины.
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