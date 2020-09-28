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Автомобилеподобный мотоцикл Maicomobil: Что это такое?

Автомобилеподобный мотоцикл Maicomobil: Что это такое? (10 фото)

Автор:
28 сентября 2020 09:20
Сообщество : Мото
Метки: Maicomobil   авто   автодизайн   мото   мотоцикл   олдтаймер   ретро техника   
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Этот забавного вида мотоцикл появился в начале 1950-х. Производством занималась небольшая немецкая компания Maicowerk, специализировавшаяся на мототехнике. Они хотели сделать мотоцикл, приближенный к автомобилю, это даже в названии отражено – Maicomobil.

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Метки: Maicomobil   авто   автодизайн   мото   мотоцикл   олдтаймер   ретро техника   
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77k
Николай Николаенко 58 минут назад
Автомобилеподобный мотоцикл Maicomobil: Что это такое?
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77k
Николай Николаенко Час назад
Автомобилеподобный мотоцикл Maicomobil: Что это такое?
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