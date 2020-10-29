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Польский «Харлей» — Позабытый мотоцикл Junak

Польский «Харлей» — Позабытый мотоцикл Junak (7 фото + 2 видео)

Автор:
29 октября 2020 08:50
Сообщество : Мото
Метки: Junak   авто   автомир   мото   мотоцикл   олдтаймер   ретро техника   
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Junak – единственный польский мотоцикл с четырёхтактным двигателем, выпущенный немалым тиражом, но давно позабытый, прогрессивный для своего времени, дорогой и при этом ненадёжный. Словом, довольно любопытный парадокс.

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Метки: Junak   авто   автомир   мото   мотоцикл   олдтаймер   ретро техника   
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5  комментариев
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2k
Кистень 3 дня назад
Четырёхтактный двигатель просто феерично урчит!
А спидометр у него "немецкого" типа-стрелка справа налево движется.
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1k
shingotln 7 часов назад
и откуда там "харлей"?
Цепь, одностволка, архаика.
HD это прежде всего v-twin и ремень.
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11k
Yasen_Perec 8 часов назад
"Юнак" по-польски "молодец".
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54
Димитрий 2 дня назад
Коляска классная, я бы себе такую на Intruder поставил
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222
.-- 3 дня назад
звук дрыгателя приятный
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