Польский «Харлей» — Позабытый мотоцикл Junak

У нас мало кто знает о существовании «Юнака». Польская техника поставлялась в СССР приличными объемами, но этот мотоцикл стал исключением. В странах Западной Европы он тоже остался неизвестным.



Разработка мотоцикла началась в 1951 году, над его созданием работал талантливый инженер – моторист Кшиштоф Вуйчицкий, раму и ходовую часть разработал Стефан Поразиньский, а главным конструктором проекта был Йозеф Игнатович. Все они были опытными инженерами, изучившими лучшие на то время образцы немецкой и американской техники, и применившие ряд наработок в своем проекте. При этом, прямых аналогий от западных машин Юнак в своей конструкции не имеет, но в народе он был прозван «польским Харлеем».