Электрическая маршрутка в России

В основе конструкции новой модели — единая унифицированная электроплатформа, архитектура которой позволяет выпускать полную серию лёгкого коммерческого транспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники.



Уточняется, что на данный момент серия представлена тремя образцами электромобилей GAZelle e-NN, выполненные по схеме представительского микроавтобуса, маршрутного микроавтобуса, а также грузопассажирского фургона-комби. По словам производителя, единая электроплатформа, разработанная конструкторами ГАЗа, позволяет выпускать разные модификации автомобиля, что даёт возможность производству быстро подстраиваться под требования клиента, в условиях пока ещё небольшого спроса на электромобили.



В конструкции GAZelle e-NN используются унифицированные компоненты модельного ряда лёгкого коммерческого автомобиля «ГАЗель NEXT». Полная масса электрогрузовика составляет 4,6 т, грузоподъемность — до 2,5 т (бортовые модификации). Силовая установка представлена синхронным электродвигателем на постоянных магнитах, пиковая мощность которого составляет 100 кВт, а максимальный крутящий момент — 310 Н·м. Энергоёмкость аккумуляторных батарей — 48 кВт⋅ч



Заявленная максимальная скорость автомобиля составляет 100 км/ч, а запас хода на одной зарядке — 120 километров. Производитель уточняет, что запас хода может быть увеличен до 200 километров благодаря установке дополнительных батарей. Последние в свою очередь до 80 % можно зарядить всего за 30 минут.



В принципе в качестве маршрутки, с быстрой зарядкой мне кажется это хороший вариант использования электромобилей такого уровня, которые мы можем собрать сейчас.