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Электрическая маршрутка в России

Электрическая маршрутка в России (2 фото)

Автор:
27 сентября 2020 07:42
Сообщество : Автомир
Метки: маршрутка   россия   электрическая   
173
2
Перед входом на конференцию ЦИПР 2020 обнаружил выстроившиеся в ряд "Газельки". Пошел поинтересоваться, что это такое и что нового предлагает ГАЗ.
Оказывается это представлены предсерийные образцы первого российского коммерческого электромобиля GAZelle e-NN. Сейчас ведутся работы по подготовке к началу серийного производства новой модели.

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Метки: маршрутка   россия   электрическая   
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10  комментариев
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35k
doker 2 часа назад
Хорошая машинка. И экологичная.
Однако, как и в любом нашем продукте производства есть одно НО. Цена. Почему не озвучили? 7-8 млн руб?
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19k
Тигран Саркисян 52 минуты назад
ну блин хоть ёмкость то прибавили бы киловатт так до 70 , там есть куда и 300 квт под пол запихнуть, ну и да а цена вопроса что же не озвучили .
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Полная масса электрогрузовика составляет 4,6 т, то есть категория "с"? Тогда какой смысл в этой газели?

И пробег 100 км для маршрутки это смешно. Сколько пробег по городским пробкам будет? 50?
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Тигран Саркисян 45 минут назад
Да ну? Каждый старт с ускорением это повышенный разряд батареи, при торможении далеко не все рекуперируется
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19k
Тигран Саркисян ☣️Месть печенегов☣️ 36 минут назад
а рекуперацию ни кто не отменял
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834
Алексей Зубков Тигран Саркисян 12 минут назад
Кондиционер , печка, фары .
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880
Sergey Тигран Саркисян 11 минут назад
Свет, приборы, обогрев, усилители тормозов, руля... это не жрёт в простое?
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880
Sergey Тигран Саркисян 9 минут назад
Кроме того, это заявленная ёмкость в идеальных условиях. Учитывая регион эксплуатации, то она может упасть до 30%. Влияние холода на акб никто не отменял.
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10k
Сибирячка 3 часа назад
Сколько птиц погибло ударившись в это безобразное здание.
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