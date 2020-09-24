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Фотограф показывает Россию без прикрас

Фотограф показывает Россию без прикрас (41 фото)

Автор:
24 сентября 2020 11:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: Российская действительность   жизнь в России   люди   россия   фотограф   фотографии россии   хорошие снимки   
1136
41
Российский фотограф, журналист и социальный работник Дмитрий Марков известен своими подчас резкими снимками, на которых он изображает российскую действительность, в основном жизнь простых людей. Фотограф объясняет, что его тянет к "уродливой стороне жизни" потому, что он считает и себя ее частью.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Российская действительность   жизнь в России   люди   россия   фотограф   фотографии россии   хорошие снимки   
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10  комментариев
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43k
noName Час назад
"его тянет к "уродливой стороне жизни" -не заметил ничего уродливого,во всяком случае в представленных фото.Обычные люди,обычная жизнь,все чистенько и аккуратно,без показушности.Девки супер вышли!!!!
"его тянет к "уродливой стороне жизни" -не заметил ничего уродливого,во всяком случае в представленных фото.Обычные люди,обычная жизнь,все чистенько и аккуратно,без показушности.Девки супер вышли!!!!
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10k
wilddewill 11 минут назад
И что же уродливого в этих фото? Ну есть две, но это есть в любой стране. По мне так наоборот, весьма красивые фото. Ужасов и уродства на них нет от слова совсем. Много где, как раз подчёркнута красота нашей страны.
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731
Максим Алтадуков 18 минут назад
люди делятся на 2 типа
Люди-пчёлы и Люди-мухи. Первым цветы нужнее, ну а вторым подовай ....
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6k
Влад Полчаса назад
как то всё серенько-но фото интересные
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11k
Объект реальности 45 минут назад
Радует что пацаны по стройкам и гаражам еще прыгают.
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11k
Объект реальности 46 минут назад
На первой пацан думает: "Володя уже до нас все просрали.
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9k
Taximaxi 56 минут назад
Россия-она такая. Хочется наснимать уродливого,ан нет,получается тепло и красиво.
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459
neo 59 минут назад
Обычные фотки, обычные люди. Есть зачётные по сюжету фотку
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33k
dima423 Час назад
прикольно, интересно) ...иногда прям хочется сесть в машину и поехать по России, посмотреть как живет страна, посмотреть на красивые места)
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Совранский dima423 22 минуты назад
вы будете приятно удивлены! - попробуйте начать с маааленького города Плёс, - очарование во всём!
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