Фотограф показывает Россию без прикрас

Российский фотограф, журналист и социальный работник Дмитрий Марков известен своими подчас резкими снимками, на которых он изображает российскую действительность, в основном жизнь простых людей. Фотограф объясняет, что его тянет к "уродливой стороне жизни" потому, что он считает и себя ее частью.
Большинство людей, которых Дмитрий фотографирует, он знает лично, и это заметно, поскольку в этих фотографиях всегда присутствует элемент интимности.
Дмитрий Марков родился в Пушкине, а сейчас живет в Пскове. Он был социальным работником, занимался проблемами молодежи, и в течение 7 лет работал волонтером в детском доме, где и начал заниматься фотографией. Дмитрий говорит, что ему нравится Псков. По его словам, человек может всему научиться онлайн, особенно в творческой сфере, и не нужно для этого селиться в дорогом мегаполисе. Но он много путешествует по России.
Фотографии Дмитрия Маркова откровенны, интимны, искренни и наполнены суровым реализмом, но в то же время они причудливы, жутковаты и волшебны. Такой жанр фотографии можно назвать "магическим фотореализмом".
Дмитрий Марков родился в Пушкине, а сейчас живет в Пскове. Он был социальным работником, занимался проблемами молодежи, и в течение 7 лет работал волонтером в детском доме, где и начал заниматься фотографией. Дмитрий говорит, что ему нравится Псков. По его словам, человек может всему научиться онлайн, особенно в творческой сфере, и не нужно для этого селиться в дорогом мегаполисе. Но он много путешествует по России.
Фотографии Дмитрия Маркова откровенны, интимны, искренни и наполнены суровым реализмом, но в то же время они причудливы, жутковаты и волшебны. Такой жанр фотографии можно назвать "магическим фотореализмом".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Российская действительность жизнь в России люди россия фотограф фотографии россии хорошие снимки
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