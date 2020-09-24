Фотограф показывает Россию без прикрас

Большинство людей, которых Дмитрий фотографирует, он знает лично, и это заметно, поскольку в этих фотографиях всегда присутствует элемент интимности.



Дмитрий Марков родился в Пушкине, а сейчас живет в Пскове. Он был социальным работником, занимался проблемами молодежи, и в течение 7 лет работал волонтером в детском доме, где и начал заниматься фотографией. Дмитрий говорит, что ему нравится Псков. По его словам, человек может всему научиться онлайн, особенно в творческой сфере, и не нужно для этого селиться в дорогом мегаполисе. Но он много путешествует по России.



Фотографии Дмитрия Маркова откровенны, интимны, искренни и наполнены суровым реализмом, но в то же время они причудливы, жутковаты и волшебны. Такой жанр фотографии можно назвать "магическим фотореализмом".