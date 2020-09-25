Все гениальное - просто! Как в одиночку толкать машину?

Толкать автомобиль в одиночку очень неудобно! Парень из итого видео показал отличный способ откатить заглохший автомобиль, когда вам никто не может помочь.
Надеюсь, вам никогда не придется использовать этот способ, но запомнить его стоит!
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Метки: Лайфхак авто автомир автомобили буксировка видео
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