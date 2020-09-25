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Все гениальное - просто! Как в одиночку толкать машину?

Все гениальное - просто! Как в одиночку толкать машину? (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 14:30
Сообщество : Автомир
Метки: Лайфхак   авто   автомир   автомобили   буксировка   видео   
896
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Толкать автомобиль в одиночку очень неудобно! Парень из итого видео показал отличный способ откатить заглохший автомобиль, когда вам никто не может помочь.

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Метки: Лайфхак   авто   автомир   автомобили   буксировка   видео   
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8k
Serg2001 Час назад
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7k
Чё 11 минут назад
Толкать автомобиль в одиночку лучше на авито и на авто.ру
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12k
Kost Час назад
Бывает во дворе надо передвинуть на несколько метров - толкаю в верх колеса. Если представить колесо как рычаг, усилие увеличивается в два раза. И сколько угодно дури можно прикладывать, ничего не помнешь.
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9k
alexis Kost 7 минут назад
Артиллерист?
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1k
Outcast 2 часа назад
А если она поедет не туда от внезапной горочки то можно установить мировой рекорд по бегу или стереться до ушей.
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24k
Fat Lynx Outcast 2 часа назад
Ну с дуру можно и коня е-б-ать... а так то идея имеет право на жизнь.
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11k
робт Outcast 58 минут назад
когда стоя едешь на велике с горы и ноги соскальзывают с педалей
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14k
sanchesS80 Outcast Полчаса назад
Так же самая мысль. Вот растолкаешь машину, а потом споткнёшься случайно, нога еще не дай бог под колесо попадёт и рискуешь "самоповеситься" на этом ремне. В общем нахрен надо.
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19k
Сибиряк 2 часа назад
пусть газель так же толкнет хотя бы )
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