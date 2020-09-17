Мотоциклы-монстры: двухколесные чудища с многоцилиндровыми двигателями

Впрочем, мототехника способна удивить не только мощностью, но и числом цилиндров. Представьте себе, туреры Honda Gold Wing и BMW K 1600 GT, а также их вариации оснащены шестицилиндровыми моторами, а у старой Honda CBX агрегат был не просто «шестеркой», но еще и рядной, расположенной поперечно. Это не предел — в мире встречаются мотоциклы с двигателями V8, V10 и даже V12! Некоторые из них можно приобрести, другие изготовлены в единственном экземпляре, третьи навсегда остались интересной концептуальной идеей. Мы собрали для вас наиболее интересные примеры.