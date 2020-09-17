Мотоциклы-монстры: двухколесные чудища с многоцилиндровыми двигателями

Мощность некоторых мотоциклов удивляет вполне автомобильными цифрами. С развитием импорта в девяностых в Россию попали японские спортбайки, вызывавшие шок у автовладельцев одними своими характеристиками. Это были монстры вроде Honda Fireblade «долитровой» эпохи и Yamaha YZF-R1.
Та же «эрка» в ранней карбюраторной итерации развивает 150 сил, что вдвое превышает отдачу «Жигулей»! Но то дела давно минувших десятилетий. Сейчас фантастический Ducati Panigale V4 развивает от 214 до 234 лошадиных сил в зависимости от модификации — примерно как два «Соляриса».
Та же «эрка» в ранней карбюраторной итерации развивает 150 сил, что вдвое превышает отдачу «Жигулей»! Но то дела давно минувших десятилетий. Сейчас фантастический Ducati Panigale V4 развивает от 214 до 234 лошадиных сил в зависимости от модификации — примерно как два «Соляриса».
Впрочем, мототехника способна удивить не только мощностью, но и числом цилиндров. Представьте себе, туреры Honda Gold Wing и BMW K 1600 GT, а также их вариации оснащены шестицилиндровыми моторами, а у старой Honda CBX агрегат был не просто «шестеркой», но еще и рядной, расположенной поперечно. Это не предел — в мире встречаются мотоциклы с двигателями V8, V10 и даже V12! Некоторые из них можно приобрести, другие изготовлены в единственном экземпляре, третьи навсегда остались интересной концептуальной идеей. Мы собрали для вас наиболее интересные примеры.
Curtiss V8
Кашу с восемью цилиндрами в самом начале XX века заварил знаменитый американский авиатор Гленн Хаммонд Кертисс, страстью которого были мотоциклы. Не мудрствуя, он установил мотор от самолета в мотоциклетную раму, которая более ста лет спустя кажется хрупким «скелетом» от велосипеда. Агрегат объемом 4,4 литра и массой 68 кг развивал около 40 лошадиных сил — примерно как современный мотоцикл-«четырехсотка».
24 января 1907 года на мероприятии Speed Week в Дэйтоне, штат Флорида Кертисс сотворил историю. Он оседлал свою чудо-колесницу под названием Curtiss V8 и разогнал ее до 136,27 миль в час (219 км/ч), установив неофициальный рекорд скорости на суше. Сложно даже представить, что ощущал пилот первобытного мотоцикла в предельных режимах.
Galbusera V8
Следующим номером идет… нет, не Moto Guzzi — обычно о его шедевральной «восьмерке» вспоминают в первую очередь, забывая о модели Galbusera V8. Тоже итальянской, но более ранней — компания из Брешии, существовавшая с 1934 по 1955 год, представила байк с «восьмеркой» в 1938-м.
Только представьте себе 498-кубовый двухтактный агрегат, состоящий из двух моторов V4, с механическим нагнетателем! Увы, мотоцикл с необычным двигателем так и остался прототипом. Во время Второй мировой войны завод компании вместе с разработкой был уничтожен бомбардировками.
Moto Guzzi
У многих райдеров продукция итальянской марки Moto Guzzi логичным и естественным образом ассоциируется с ее главной конструктивной особенностью — двигателями V-твин продольной компоновки. Но не стоит забывать и об инновациях достаточно консервативного бренда. Так, например, в 1950 году инженеры из Манделло-дель-Ларио первыми применили аэродинамическую трубу, а в 1955-м они представили одно из самых удивительных своих творений — гоночный мотоцикл с 499-кубовым двигателем V8.
Только представьте себе миниатюрный агрегат родом из середины прошлого века, развивающий 78 ревущих «лошадей» при 12 000 об/мин, с системой жидкостного охлаждения и четырьмя распредвалами. С ним мотоцикл, украшенный обтекателем «dustbin fairing», мог развивать почти до 280 км/ч.
Dodge Tomahawk
Концепт Dodge Tomahawk — это один из самых знаменитых и невероятных творений. Появившихся на стыке автомобильной и мотоциклетной вселенной. Шоу-байк оснащен 8,3-литровым двигателем V10 мощностью 500 лошадиных сил от суперкупе Viper!
Безумный Tomahawk — верный способ сократить численность жителей планеты. В компании Dodge это осознавали и не позволили детенышу «гадюки» выйти на дороги общего пользования. Полагаем, это определенно к лучшему.
Boss Hoss Standart Bike
Диковатое словосочетание «восьмицилиндровый» мотоцикл, как правило, ассоциируется со знаменитой американской компанией Boss Hoss, основанной в 1990 году пилотом гражданской авиации Монте Уорном. Что представляют собой эти мотоциклы из южного штата Теннесси? Это круизеры с огромными автомобильными двигателем General Motors. Вы спрашиваете, для каких целей созданы Boss Hoss? Полагаем, на этот вопрос ответа нет…
Boss Hoss Stroker
В настоящее время стандартный «большой босс» оснащен 6,2-литровым V8 LS3 мощностью 445 лошадиных сил. Если заказчик достаточно силен духом, ему предложат 7,4-литровый вариант, развивающий 563 силы — вы верно прочитали цифры и со зрением у вас все в порядке. Жаль только, Boss Hoss экстремально тяжелы, а 300-миллиметровая задняя шина не справляется с лавиной мощности и активно горит на разгоне. Чудовище весит примерно полтонны, заставляя Harley-Davidson выглядеть легкими и изящными.
Boss Hoss ZZ4
Уникальный Boss Hoss с 8,3-литровым двигателем V10 от суперкара Dodge Viper достоин быть включенным в мифологические эпопеи. Силовая установка развивает 580 лошадиных сил, но мощность доходит до 730 сил с активацией системы впрыска закиси азота. Как ездить и управлять этой штуковиной массой в несколько спортбайков — вопрос открытый.
Lazareth LM 847
Построить красивый мотоцикл, используя автомобильный восьмицилиндровый двигатель, — задача сложная как минимум в силу габаритов агрегата. Но легендарному французскому кастомайзеру Людовику Лазарету, обладающему уникальным видением того, каким вообще должен быть мотоцикл, это не составило труда. Знакомьтесь, сумасшедший инопланетный Lazareth LM 847 с 4,7-литровым двигателем Maserati (470 лошадиных сил и 490 Нм), великолепно вписанным в общую композицию.
LM 847 не производит впечатление легкой конструкции и по факту его масса вдвое превышает весовой показатель среднестатистического «литроспорта» — с автомобильной «восьмеркой», маятником передней подвески и четырьмя колесами французское творение весит без малого 400 кг. Лазарет планирует выпустить десять таких монстров и, по данным на официальном сайте маэстро, уже собрано пять экземпляров.
Аллен Миллярд
Пройдя мимо англичанина Аллена Миллярда вы вряд ли обратите на него внимание, и в вашу голову вряд ли закрадется мысль, что скромный седовласый мужчина — это создатель поразительных байков-монстров. За свою карьеру он построил более тридцати мотоциклов с многоцилиндровыми двигателями.
Kawasaki KZ1300
Один из самых амбициозных проектов Миллярда — это Kawasaki KZ1300 с 2281-кубовым мотором V12 на базе заводских агрегатов и уменьшенным ходом поршня. Получившаяся модель выглядит поразительно аккуратно, словно она не построена гениальным энтузиастом, а сошла с конвейера японского автогиганта.
Ориентировочная мощность в 250 лошадиных сил, судя по всему, позволяет компенсировать огромный вес мотоцикла в 349 кг.
Kawasaki KZ1600 V8
Среди шедевров Миллярда есть Kawasaki с 1600-кубовым V8, представляющим собой два объединенных и модифицированных двигателя от модели KZ1000. То, как маэстро вписал «восьмерку» в тело мотоцикла, заслуживает высочайших оценок, аплодисментов и оваций.
Millyard Viper V10
Грандиозный Millyard Viper V10 стал британским ответом на такие экспериментальные модели с двигателем V10 от суперкупе Dodge Viper как Dodge Tomahawk и Boss Hoss. Миллярд применил 8,0-литровую версию, развивающую полтысячи «лошадей» и позволяющую укладывать стрелку спидометра за 320 км/ч и развивать теоретическую скорость в 400 км/ч с соответствующей ведомой звездой.
Миллярд называет свое творение уличным круизером, но это не сверкающий хромом величавый громила и не маслбайк — скорее, перебравший со стероидами классический мотоцикл с двухметровой колесной базой, задним 280-миллиметровым колесом и консольным маятником. Обратите внимание на выпускные коллекторы с керамическим покрытием.
Norton Nemesis
В 1998 году британская марка Norton представила спортбайк с громким и грозным именем Nemesis (Немезида — древнегреческая богиня возмездия). За очертаниями, отчасти напоминающими Yamaha YZF600R Thundercat и YZF1000R Thunderace, скрывался компактный двигатель V8 объемом 1479 «кубиков» мощностью 235 л.с. и с тремя свечами на цилиндр, разработанный инженером Элвином Меллингом на базе двух 750-кубовых «четверок».
Технологических деликатесов у Nemesis было немало. В их числе тормозные диски, закрепленные на ободе колеса а-ля Buell, магниевые колеса и маятник задней подвески, а также камеры заднего вида вместо зеркал. Прибавьте сюда снаряженную массу в 217 кг и расчетную максимальную скорость в 360 км/ч. Увы, Nemesis так и остался прототипом, хотя мог стать самым быстрым мотоциклом в мире.
Aurora HellFire V8
Австралийский инженер и бывший гонщик Винсен Мессина с 2016 года принимает заказы на мелкосерийный стритфайтер Aurora HellFire, буквально нафаршированный необычными решениями. Надпись «Aurora V8» на клапанных крышках заставляет задуматься о 4,0-литровом агрегате от седана Oldsmobile Aurora. Но нет — здесь свой мотор объемом 2575 «кубиков» с четырьмя клапанами на цилиндр, развивающий 423 лошадиных сил и передающий тягу на заднее колесо посредством карданного привода. Байк весит 265 кг и способен выжимать свыше 340 км/ч.
Интересной особенностью «уличного бойца» является рама необычной конфигурации и передняя рычажная подвеска, базирующаяся на схеме инженера и изобретателя Нормана Хоссака. К слову, разработка британца была использована компанией BMW при создании подвески Duolever.
PGM V
Одного взгляда на PGM V8 достаточно, чтобы понять — этот красавец построен инженером! Творение австралийца Пола Мэлони, имеющего 20-летний опыт работы в Superbike и MotoGP, — не просто самоделка, но по-своему выдающаяся конструкция. «Сложно выразить, насколько PGM V8 практичен и хорошо управляем при обычной эксплуатации», — заявил по итогам теста сэр Алан Каткарт, один из самых знаменитых мотожурналистов современности.
Австралийское чудо построено на основе 1996-кубового мотора V8, который представляет собой два блока от спортбайка Yamaha YZF-R1. Он развивает невероятные 334 л.с. при снаряженной массе мотоцикла в 242 кг. Двигатель установлен в необычную раму — передняя ее часть словно взята у «птичьей клетки» Ducati, а задняя отдаленно напоминает секцию Г-образной «горбатой» рамы старых Suzuki GSX-R. Также PGM V8 красуется вилкой перевернутого типа Öhlins с радиальным креплением тормозных суппортов Brembo и титановой выпускной системой от словенских гуру Akrapovič. Максимальная скорость? Зависит от того, насколько смел и отважен пилот.
Drysdale 1000-V8
Пронзительно-желтый мотоцикл Drysdale 1000-V8 — творение Йена Драйсдейла, еще одного австралийского адепта «восьмерок» со смелым и независимым взглядом на конструкцию мототехники. Он создал полноприводный байк и снаряд с восьмицилиндровым 750-кубовым двигателем, а позже представил на суд зрителей итерацию с «литровым» агрегатом V8 с «плоским» коленвалом, в конструкции которого использованы компоненты рядной «четверки» Yamaha. При сравнительно скромных 154 силах Drysdale 1000-V8 способен выжимать 270 км/ч — не так уж и плохо для «самоделки» конца 90-х годов.
Мотоцикл с ЖК панелью приборов MoTeC, полуобтекателем с круглыми фарами как на старых японских спортбайках, а также рамой типа «птичья клетка» и двумя глушителями под сиденьем, вызывающими ассоциации с грандиозными Ducati авторства Массимо Тамбурини, производит сильное впечатление. Известно о как минимум четырех построенных экземплярах.
Morbidelli V8
Зачастую мотоциклы с восьмицилиндровыми двигателями грешат громоздкостью, но к спорт-туреру Morbidelli V8 от компании Джанкарло Морбиделли, на чьей гоночной технике побеждал Грациано Росси, отец небезызвестного Валентино. Пожирателя автобанов оснастили компактным и низко расположенным мотором V8 объемом 848 «кубиков» мощностью 120 лошадиных сил, выдыхающим через выпускной тракт с ажурными коллекторами. Сухая масса составляла 200 кг — отличный результат для восьмицилиндровой модели!
Morbidelli V8 был создан этаким джентльменским спорт-турером, а не оголтелым спортбайком. Мотоцикл построили в количестве четырех прототипов. На дороги он так и не вышел — продвижению помешала запредельная цена в 60 тысяч долларов.
Andreas
Ужасающий и притягательный — примерно так можно охарактеризовать байк бывшего гонщика Андреаса Джорджедеса. С 1978 по 1998 год он построил три кастомных байка: два с двигателями V6 от Ferrari Dino и один с «восьмеркой» от суперкупе Ferrari 308, получивший имя Andreas и ставший вершиной авторской концепции.
Агрегат мощностью 250 лошадиных сил был не просто установлен в кастомную алюминиевую раму, но и модифицирован. Он получил карбюраторы от Yamaha V-Max и Suzuki GS1100, а также радиаторы от Suzuki GT750 из компоновочных соображений. В трансмиссии применена коробка передач, позаимствованная у Honda CBX и цепной привод заднего колеса, снятого с V-Max.
V12 Honda CBX
А еще мастер построил Honda CBX с двигателем… V12 объемом 2,0 литра. По сути это две сращенные заводские «шестерки» с тремя карбюраторами и сложным выпускным трактом 12-в-4.
Chuck Beck V12 Motocycle
На десерт предлагаем вашему вниманию кастом с двигателем V12 от погибшего в огне суперкара Lamborghini Espada. Проект воплотил в жизнь Чак Бек из американского штата Джорджия.
Источник:
Ссылки по теме:
- BMW R18 Dragster с закисью азота от мастерской Roland Sands Design
- Концерн "Калашников" представил электромотоцикл в стиле классического ИЖ-49
- Кастом-байк Harley-Davidson Shovelhead 1968 из Нью-Йорка
- Honda CBX 1978-1982 - Шесть цилиндров для супербайка!
- Countryside Custom Ride 2020 — мото-фестиваль в Подмосковье
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...