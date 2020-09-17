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Мотоциклы-монстры: двухколесные чудища с многоцилиндровыми двигателями

Мотоциклы-монстры: двухколесные чудища с многоцилиндровыми двигателями (35 фото)

Автор:
17 сентября 2020 13:20
Сообщество : Мото
Метки: авто   двигатель   двс   кастомайзинг   мото   мотоцикл   мощность   свап   
1150
35
Мощность некоторых мотоциклов удивляет вполне автомобильными цифрами. С развитием импорта в девяностых в Россию попали японские спортбайки, вызывавшие шок у автовладельцев одними своими характеристиками. Это были монстры вроде Honda Fireblade «долитровой» эпохи и Yamaha YZF-R1.
Та же «эрка» в ранней карбюраторной итерации развивает 150 сил, что вдвое превышает отдачу «Жигулей»! Но то дела давно минувших десятилетий. Сейчас фантастический Ducati Panigale V4 развивает от 214 до 234 лошадиных сил в зависимости от модификации — примерно как два «Соляриса».

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Метки: авто   двигатель   двс   кастомайзинг   мото   мотоцикл   мощность   свап   
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8  комментариев
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5k
z0_0b 2 часа назад
Да будь у него ядерный двигатель, всё равно он хруст.
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2k
portroy z0_0b Час назад
хруст - это не мотцикл, а мотоциклист. Не заблуждайтесь. Если что, я и сам мотоциклист, но осторожный и на круизере))
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150
Плюшкинь 6 минут назад
Да от Камаза тогда уж сразу ставить че мелочиться...
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39k
Соломей 51 минуту назад
пфф. слабаки. Вот!
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6k
Саша Смирнов 2 часа назад
Комментарий к фото
Очень хорошее решение прикрепить тормозной ротор не к ступице, а к ободу.
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