FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4152 поста • 456 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Коварная колея, или занос на ровном месте

Коварная колея, или занос на ровном месте (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: mitsubishi   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   колея   
880
1
1
В Омске водителя Mitsubishi Outlander по непонятным причинам развернуло и он врезался в сфетофор, едва не задев пешеходов.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: mitsubishi   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   колея   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Батончик с маком 2 часа назад
водила в одной руке мобилу держит, второй рукой в жопе ковыряется и думает что тачка из колеи никуда не денется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Николай 11 минут назад
тормоза придумали трусы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Объект реальности 22 минуты назад
так он даже не тормозил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
_Aleks_ Час назад
Я вообще не понял куда он рулить начал. Сначала намек на поворот колес в сторону направления движения, а потом точно светофор )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Tu9R 2 часа назад
Прослойка между рулём и сиденьем бракованная попалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
sanchesS80 2 часа назад
Мне кажется можно было спокойно проехать. Или он в последний момент понял что ему направо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Агасфер 2 часа назад
сфетофор???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Taximaxi Агасфер 2 часа назад
Семафор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Агасфер Taximaxi 2 часа назад
Тогда уж СёмаФор ;-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото) Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото) Авария дня. В Орле водитель Mitsubishi погиб после столкновения с маршруткой Авария дня. В Орле водитель Mitsubishi погиб после столкновения с маршруткой Во Владивостоке внедорожник кубарем скатился с холма, людей выбросило из салона Во Владивостоке внедорожник кубарем скатился с холма, людей выбросило из салона Mitsubishi против Opel: ДТП из Екатеринбурга Mitsubishi против Opel: ДТП из Екатеринбурга Авария дня. В Новосибирске Тойоту выбросило на встречку Авария дня. В Новосибирске Тойоту выбросило на встречку Под Минском пьяный водитель на внедорожнике отправил в кювет грузовик Под Минском пьяный водитель на внедорожнике отправил в кювет грузовик
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1738370



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 примеров человеческой глупости
4
117
15 примеров человеческой глупости
Футболисты "Краснодара" подарили машину таксисту-инвалиду, которого травили в соцсетях
2
127
Футболисты "Краснодара" подарили машину таксисту-инвалиду, которого травили в соцсетях
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Советский Киев
0
10
Советский Киев
Если бы ЛУАЗик вернулся?
1
15
Если бы ЛУАЗик вернулся?
Oclean Xpro - умный помощник в уходе за зубами
Oclean Xpro - умный помощник в уходе за зубами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#прикол#СССР#сша#прикольные#Россия#знаменитости#позитив#китай
#фото#факты#животные#приколы#дети#война#девушки#комментарии#спорт#сарказм
#интересно#картинки#люди#интересное#смешные#подборка#дтп#настроение#кино#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться