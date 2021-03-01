Коварная колея, или занос на ровном месте

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В Омске водителя Mitsubishi Outlander по непонятным причинам развернуло и он врезался в сфетофор, едва не задев пешеходов.
Авторский пост
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Метки: mitsubishi аварии авто авто аварии видео дтп колея
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