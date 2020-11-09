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В Челябинске на перекрёстке столкнулись два автомобиля

В Челябинске на перекрёстке столкнулись два автомобиля (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 13:02
Сообщество : Аварии
Метки: ford   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
642
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На пересечении улицы Курчатова и Свердловского проспекта в Челябинске водитель пикапа Ford Ranger, совершая поворот, столкнулся с ГАЗелью.

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Метки: ford   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
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6  комментариев
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32k
Элек Мек 2 часа назад
Лучше бы не тормозил.
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1k
Rhodium Полчаса назад
Песня в тему))
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164
Алексей 38 минут назад
Как будто специально выцеливал)
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61
WadDad Час назад
Даю 100 к 1 что Форд с автоматической трансмиссией.
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26k
EvilHomer 2 часа назад
На форде - тормоз:)
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71k
Я Только спросить. 2 часа назад
Странный маневр..
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