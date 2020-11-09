В Челябинске на перекрёстке столкнулись два автомобиля

На пересечении улицы Курчатова и Свердловского проспекта в Челябинске водитель пикапа Ford Ranger, совершая поворот, столкнулся с ГАЗелью.
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