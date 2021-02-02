Лётчик-налётчик почти доехал до дома в свой день рождения

30 января, автор двигался со стороны улицы Фрунзе по Московскому проспекту в сторону улицы Свердлова. На его пути оказался выехавший справа белый кроссовер Mitsubishi Outlander.
Павел Землянухин сообщает: «Без поворотников с маленькой скорости выехал и перестраивался в крайнюю левую полосу, видимо, хотел уйти на разворот по Московскому. В итоге, этот белый автомобиль подрезает меня на моей полосе, хотя у меня главная дорога и он был обязан уступить. Я от него чудом смог увернуться, но из-за него меня бросает в занос и я задеваю две другие машины, и он, видя эту ситуацию (в конце видео именно он) просто уезжает. Обращались в ГАИ, нам сказали найти этого 4-го участника происшествия, который внаглую создал помеху. Почти доехал до дома, в свой день рождения...»
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Метки: mitsubishi аварии авто авто аварии видео дтп подрезал
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Только что то мне подсказывает (здравый смысл в том числе), что автор и сам немного лукавит...
Учитывая погоду и состоянии дороги, можно было бы ехать чуть помедленнее, а не лететь на бреющем полёте... Там машин то раз два и обчелся, дорогу всю видно, все едут медленно, и принять решение об адекватной скорости можно было и заранее, имхо..
Я не снимаю ответственности с водилы белого валенка, но, авария мегаглупая.
Рег нифига не красавец.