Лётчик-налётчик почти доехал до дома в свой день рождения

Павел Землянухин сообщает: «Без поворотников с маленькой скорости выехал и перестраивался в крайнюю левую полосу, видимо, хотел уйти на разворот по Московскому. В итоге, этот белый автомобиль подрезает меня на моей полосе, хотя у меня главная дорога и он был обязан уступить. Я от него чудом смог увернуться, но из-за него меня бросает в занос и я задеваю две другие машины, и он, видя эту ситуацию (в конце видео именно он) просто уезжает. Обращались в ГАИ, нам сказали найти этого 4-го участника происшествия, который внаглую создал помеху. Почти доехал до дома, в свой день рождения...»