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Лётчик-налётчик почти доехал до дома в свой день рождения

Лётчик-налётчик почти доехал до дома в свой день рождения (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 12:36
Сообщество : Аварии
Метки: mitsubishi   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   
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30 января, автор двигался со стороны улицы Фрунзе по Московскому проспекту в сторону улицы Свердлова. На его пути оказался выехавший справа белый кроссовер Mitsubishi Outlander.

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Метки: mitsubishi   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   
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1k
Vitamin 2 часа назад
Залип на видосе)) Смачно регистратор по тачкам проехался..)
Только что то мне подсказывает (здравый смысл в том числе), что автор и сам немного лукавит...
Учитывая погоду и состоянии дороги, можно было бы ехать чуть помедленнее, а не лететь на бреющем полёте... Там машин то раз два и обчелся, дорогу всю видно, все едут медленно, и принять решение об адекватной скорости можно было и заранее, имхо..
Я не снимаю ответственности с водилы белого валенка, но, авария мегаглупая.
Рег нифига не красавец.
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233
jojoh 19 минут назад
РЕГ ДОЛБЕНь!!!!НУЖНО БИТЬ ВИНОВНОГО, А НЕВИНОВНОГО!
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34k
dima423 Полчаса назад
ну рег сам виноват, во первых несется как на пожар, во вторых куда он выруливает, видно же что ехать некуда, бей того кто виноват, иначе будешь виноват сам)
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1k
Александр 47 минут назад
Теперь он это говно будет только в наушниках слушать.
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21k
Inter 55 минут назад
и что они ему прилепят, раз касания не было???
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Там баба была, это без вариантов. Они любят ехать медленно и упорно, закрыв при этом глаза. Таких даже на асфальте хер объедешь.
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8k
Мафусаил 2 часа назад
Бить надо было его , а не ни в чём не повинные машинки!
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4k
RomaXz 2 часа назад
Спорное видео. Да, водитель не уступил. Однако, какая скорость была у автора? Что то мне подсказывает, что он явно хорошо так привысил.
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7k
Лещ RomaXz 45 минут назад
Фиг с ним, ехал быстро, когда так едешь надо за ранее читать обстановку вдалеке. Ситуация уже прослеживается опасная в момент выезда первой машины, надо тормозить, вторая выезжает, надо сильно тормозить, а этот едет как дурачок.....
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1k
boom 2 часа назад
Ок, Павел. Допустим, он не уходит под тебя влево, а едет прямо. Куда ты денешься, на такой скорости, на такой дороге с таким покрытием, когда спереди слева и справа все полосы заняты?
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