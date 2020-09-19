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"А если бумкнет? Не должно!": как испытывают систему пожаротушения "Урала"

"А если бумкнет? Не должно!": как испытывают систему пожаротушения "Урала" (4 фото + 1 видео)

Автор:
19 сентября 2020 14:03
Сообщество : Автомир
Метки: авто   большегруз   видео   система пожаротушения   транспорт   урал   
1199
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Видео, на котором каждую минуту ждешь, что сейчас рванет.

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Метки: авто   большегруз   видео   система пожаротушения   транспорт   урал   
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9  комментариев
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10k
Toxictofa Час назад
Штука несомненно полезная и даже необходимая.
Но вот суета вокруг, как будто дальнобои вокруг собрались, а не официальные лица.
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15k
Robin Hood 19 минут назад
"А если бумкнет? Не должно!": как испытывают систему пожаротушения "Урала"
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257
andrey Полчаса назад
и что по мнению автора должно бумкнуть ? или он фильмов насмотрелся ?
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84
чокнутый Полчаса назад
как аборигены
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935
Шурман Час назад
Я тоже так хочу :) сейчас мелкие насмотреться этого видео и шиздярики всем Уралам страны :)
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16k
kamanch Час назад
Безумие и отвага!
Поджечь автомобиль и стоять в 5-ти метрах от него.
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4k
Vallek kamanch 56 минут назад
Безумие - делать что-то, не соображая в этом ничего.
Какие опасности поджидали окружающих?
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