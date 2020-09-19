"А если бумкнет? Не должно!": как испытывают систему пожаротушения "Урала"

Видео, на котором каждую минуту ждешь, что сейчас рванет.
Бескапотники "Урал", помимо прочего, предназначены для установки кузова-фургона для перевозки людей. Поэтому так важно, чтобы авто было пожаробезопасным.
На видео - огневые испытания автоматических систем пожаротушения на детище Миасского автопрома.
Для бескапотной машины поставили задачу погасить как сам мотор, так и лужу топлива под транспортным средством. Для этого использовали порошковую систему «Буран-7», закрепленную на задней стенке кабины. Она имеет двойную трубную разводку с распылителями на конце. Термокабель реагирует на повышенную температуру. Система срабатывает автоматически, но если водитель заметит пожар раньше, то может нажать кнопку пуска самостоятельно. Она находится в кабине, легкодоступна и защищена от случайного нажатия чекой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Под Воронежем водитель фуры устроил смертельное ДТП и сбежал
- Безжалостный и беспощадный водитель каршеринга
- Мотоцикл "Урал" представлен в новой комплектации Weekender SE для США
- "Дяденька, отдай!": таксист-обочечник оставил зеркало авто на грузовике, который пытался обогнать
- ДТП в Обнинске: один не смотрит в зеркала, другой летит, как угорелый
32
Понравилось32
Новости партнёров
Загрузка...
Но вот суета вокруг, как будто дальнобои вокруг собрались, а не официальные лица.
Поджечь автомобиль и стоять в 5-ти метрах от него.
Какие опасности поджидали окружающих?