"А если бумкнет? Не должно!": как испытывают систему пожаротушения "Урала"

Для бескапотной машины поставили задачу погасить как сам мотор, так и лужу топлива под транспортным средством. Для этого использовали порошковую систему «Буран-7», закрепленную на задней стенке кабины. Она имеет двойную трубную разводку с распылителями на конце. Термокабель реагирует на повышенную температуру. Система срабатывает автоматически, но если водитель заметит пожар раньше, то может нажать кнопку пуска самостоятельно. Она находится в кабине, легкодоступна и защищена от случайного нажатия чекой.