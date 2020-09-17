ДТП в Обнинске: один не смотрит в зеркала, другой летит, как угорелый

В Обнинске на проспектете Маркса автомобилист за рулем Toyota Corolla из среднего ряда стал поворачивать налево, не убедившись, в безопасности маневра. В этот момент в по левой полосе летел водитель на Lada Priora.

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В «Тойоте» помимо водителя находились женщина и ребёнок, но в ДТП никто не пострадал

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