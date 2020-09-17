FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3615 постов • 431 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
ДТП в Обнинске: один не смотрит в зеркала, другой летит, как угорелый

ДТП в Обнинске: один не смотрит в зеркала, другой летит, как угорелый (2 фото + 2 видео)

Автор:
17 сентября 2020 12:17
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   лихач   
845
2
2
В Обнинске на проспектете Маркса автомобилист за рулем Toyota Corolla из среднего ряда стал поворачивать налево, не убедившись, в безопасности маневра. В этот момент в по левой полосе летел водитель на Lada Priora.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   лихач   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
P.F. 2 дня назад
Куда же ты так летел, ослоёб?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
nobody® 2 дня назад
Хорошо, что есть видео с водителем, догадки подтвердились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
823
Алексей 2 дня назад
Дебил б..Ь! Говорить бы научился в начале. А за руль так вообще ему нельзя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
806
Павел Коваленко 2 дня назад
чуркабес не ехал а летел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Молодежь прокатилась с ветерком: подруги засняли на видео манеру езды своего приятеля за несколько секунд до ДТП Молодежь прокатилась с ветерком: подруги засняли на видео манеру езды своего приятеля за... Разворот на МКАД через разрыв в отбойнике и столкновение с мотоциклистом Разворот на МКАД через разрыв в отбойнике и столкновение с мотоциклистом В Кемеровской области грузовой поезд врезался в автомобиль, которым управляла нетрезвая девушка В Кемеровской области грузовой поезд врезался в автомобиль, которым управляла нетрезвая девушка Авария дня. Серьёзное ДТП в Первомайском районе Новосибирска Авария дня. Серьёзное ДТП в Первомайском районе Новосибирска Эффектное ДТП с переворотом "шашечника" в Магадане обошлось без пострадавших Эффектное ДТП с переворотом "шашечника" в Магадане обошлось без пострадавших
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1673280



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 увлекательных фотофактов, которые рассказывают обо всем на свете
1
21
15 увлекательных фотофактов, которые рассказывают обо всем на свете
Гиена помешала отдыху осла и пожалела об этом
1
49
Гиена помешала отдыху осла и пожалела об этом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Никас Сафронов отказался выкупать сына у турецкого отеля
0
33
Никас Сафронов отказался выкупать сына у турецкого отеля
Экоактивисты негодуют: «МПБО-2» начал свозить накопленные отходы на полигон в Левашово
0
4
Экоактивисты негодуют: «МПБО-2» начал свозить накопленные отходы на полигон в Левашово
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#история#кино#разное#сша#авария#истории#фотографии#коронавирус
#интересно#факты#россия#СССР#картинки#фильмы#автомобили#люди#шоу бизнес#абсурд
#прикол#интересное#животные#актеры#комментарии#прикольные#дети#природа#Душевное#архитектура

На что жалуетесь?

Вернуться