ДТП в Обнинске: один не смотрит в зеркала, другой летит, как угорелый

В Обнинске на проспектете Маркса автомобилист за рулем Toyota Corolla из среднего ряда стал поворачивать налево, не убедившись, в безопасности маневра. В этот момент в по левой полосе летел водитель на Lada Priora.
В «Тойоте» помимо водителя находились женщина и ребёнок, но в ДТП никто не пострадал
Рассказ водителя «Приоры»
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