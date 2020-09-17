Мотоцикл "Урал" представлен в новой комплектации Weekender SE для США

Мотоцикл построен на базе знакомого варианта Gear Up 2WD с люлькой и приводом на два колеса. К максимальной комплектации в составе ветрового стекла для пассажира, полноценной запаски и двух дополнительных прожекторов добавили крепление для багажников разных типов. На них можно разместить большое количество вещей или пару велосипедов.