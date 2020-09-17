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Мотоцикл "Урал" представлен в новой комплектации Weekender SE для США

Мотоцикл "Урал" представлен в новой комплектации Weekender SE для США (18 фото)

Автор:
17 сентября 2020 14:50
Сообщество : Мото
Метки: ural gear up   авто   мото   мотоцикл   мотоцикл с коляской   мотоцикл урал   урал   
402
18
Ирбитский мотоциклетный завод, известный своими "Уралами" с коляской, представил в США новую комплектацию Weekender SE, которая отличается яркой раскраской и возможностью установить дополнительный багажник.

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Метки: ural gear up   авто   мото   мотоцикл   мотоцикл с коляской   мотоцикл урал   урал   
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
красивенько
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2k
Алексей Полчаса назад
И берут? Да лучше новую Реношку или корейца за такие бабки взять.
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4k
Ф Ив Алексей 22 минуты назад
Сравнивать урал и реношку это всё равно что сравнивать - что лучше взять ноутбук или настольный компьютер. У них похожие, но разные задачи.
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1k
RaiJu 59 минут назад
Хороший мотоцикл, но стоит он у нас тоже не дешево, лучше подержанный авто купить :)
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dima423 RaiJu Полчаса назад
такие моты берут не те люди которым нужен подержанный авто)
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