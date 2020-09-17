Мотоцикл "Урал" представлен в новой комплектации Weekender SE для США

Ирбитский мотоциклетный завод, известный своими "Уралами" с коляской, представил в США новую комплектацию Weekender SE, которая отличается яркой раскраской и возможностью установить дополнительный багажник.
Мотоцикл построен на базе знакомого варианта Gear Up 2WD с люлькой и приводом на два колеса. К максимальной комплектации в составе ветрового стекла для пассажира, полноценной запаски и двух дополнительных прожекторов добавили крепление для багажников разных типов. На них можно разместить большое количество вещей или пару велосипедов.
Ещё одна фишка модели Weekender SE – яркие колеры. Урал предлагает окрасить байк в броские жёлтый, зелёный или красный цвета, разбавив их вторым тоном, классическим белым. Часть дуг выполнена в хроме, хотя в остальных версиях Gear Up их делают чёрными.
Техническая часть мотоцикла не меняется десятилетиями. Двухцилиндровый оппозитник воздушного охлаждения рабочим объёмом 745 кубических сантиметров выдаёт 41 л.с. и 57 Нм момента. В коробке передач четыре ступени для движения вперёд и задний ход.
Ural Gear Up Weekender SE стоит в США 20 629 долларов (1,55 миллиона рублей) в стандартной комплектации и 21 079 долларов (1,58 миллиона рублей) с дополнительным багажником.
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