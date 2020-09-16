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«Едь, тебя пропускают!», — невнимательный выезд на главную в Тюмени

«Едь, тебя пропускают!», — невнимательный выезд на главную в Тюмени (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
475
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Автомобилист из Тюмени долго решался выехать на уличу Чаплина и в итоге выбрал самый неподходящий момент.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
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6k
bum-bum 2 часа назад
помеха справа в салоне сидела))
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3k
Сергей 15 минут назад
Советчица помогла ! А я без светофора налево вообще лет 18 не поворачиваю- насмотрелся.. Только друзья иногда подкалывают ))
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41k
Цыц тут у меня Час назад
Тормоз, да еще и быдло оба два - матерятся при ребенке.
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24k
Acu900 Час назад
Че это он при ребенке ругается? Кто же виноват что водятел долбо-б? Откажись от поворота налево, сверни на право в сторону потока, и при возможности (на ближайшем светофоре например, если нет запрещающего знака) развернись. Ну потеряешь пару минут, а теперь вот с оформлением ДТП и ремонтом целый рабочий день (как минимум) потеряет...
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9k
Олегbl4 Acu900 Полчаса назад
Я сам из Тюмени, тут многие ездят по одному правилу: зеленый-едь, красный-стой. Всё остальное от лукавого. Я задолбался объяснять про существование 8.9 ПДД, практически все считают, что, если его "дорога" ведет к выезду с жилой зоны, то он в приоритете. Ехать в крайнем правом по кругу, где разметкой показан съезд-норма. Про 13.5 вообще делают круглые глаза,мол, как так-то, ведь у тебя помеха справа,а я на стрелочку еду.
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9k
Олегbl4 Полчаса назад
Про съезд с дороги и выезд на нее, тут вообще без комментариев. Хоть в ПДД носом тыкай, все равно они "правы".
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Да, это пропускание очень часто становится причиной ДТП. Мало того, что "джентльмен" на дороге зачастую проявляет свою галантность не только за счёт своего приоритета, но и за счёт прав водителей едущих сзади и не спросив их, а ещё и, порой, попросту невольно подставляет пропускаемого.
Проявлять своё владение неким "этикетом" можно только и только тогда, когда ты на 120% уверен, что не ущемляешь при этом прав других участников движения и не создаёшь угрозы ДТП.
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10k
P.F. 2 часа назад
Это называется: Послушай женщину и сделай всё наоборот.
Так материться при ребенке - это вообще жесть! Это как же нужно не любить свое чадо...
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15k
SolomonA 2 часа назад
Помеха справа. И это я не про автомобили.
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24k
Acu900 SolomonA Час назад
Может надо было эту "помеху' за руль посадить? :)
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15k
SolomonA Acu900 49 минут назад
Лучше не надо. Она тогда закрывает глаза при виде встречного автомобиля и потом обижается "Чего ты на меня орешь!".
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