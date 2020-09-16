«Едь, тебя пропускают!», — невнимательный выезд на главную в Тюмени

Автомобилист из Тюмени долго решался выехать на уличу Чаплина и в итоге выбрал самый неподходящий момент.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Метки: авария авто авто авария видео дтп не уступил
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