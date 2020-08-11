На перекрёстке улиц Комсомольской и Уссурийского бульвара в Хабаровске 53-летний водитель Toyota Noah не уступил дорогу и столкнулся с Mitsubishi Delica, которым управлял 27-летний мужчина. Пострадали два человека, в том числе ребенок.
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Водитель Mitsubishi Delica спускался по Комсомольской со стороны улицы Ленина и набрал приличную скорость
— Травмы получили два человека. Водитель Тоуоtа Тоwnасе Nоаh, 1967 года рождения, получил ссадины лба и височной области, закрытый перелом 9-го ребра слева. Так же травмирован пассажир транспортного средства Тоуоtа Тоwnасе Nоаh, четырехлетний Артур. У ребенка поверхностная травма волосистой части головы, — уточнили в ГИБДД по городу Хабаровску.
Nоаh лишился заднего колеса и перевернулся на бок, вылетев на тротуар
На водителя Noah полицейские составили протокол за нарушение правил перевозки детей — отсутствие детского кресла в машине
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