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Авария дня. Столкновение двух минивэнов в Хабаровске

Авария дня. Столкновение двух минивэнов в Хабаровске (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2020 14:48
Сообщество : Аварии
Метки: toyota   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
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На перекрёстке улиц Комсомольской и Уссурийского бульвара в Хабаровске 53-летний водитель Toyota Noah не уступил дорогу и столкнулся с Mitsubishi Delica, которым управлял 27-летний мужчина. Пострадали два человека, в том числе ребенок.
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Метки: toyota   авария   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   
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22  комментария
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376
vasily.asd12 4 дня назад
Штурман гад, поздно команду на торможение дал )
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17k
Владислав 3 дня назад
Водятел ММС обдолбанный превышатель скорости.
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7k
Cornho 4 дня назад
Японоводы, сэр. Ездят на г.вне ещё и друг друга калечат.
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2k
Edyan Cornho 2 дня назад
дебил, весь ДВ на японках гоняет... хочешь сказать, что весь регион неадекватов? купил себе корейское дерьмо в кредит, мотаешься по мастерским и завидуешь владельцам нормальных, безотказных машин???)))
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25
Viktor Cornho 2 дня назад
да? а почему не немцы?))) в Москве , что не авария, то бмв или мерин.. почему про них так не пишешь? или у вас это личное?
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88
Sasha_gt Cornho 2 дня назад
По какому еще существу ты ответил, я тебе написал про то, что ты строчишь один и тот же коммент всегда под авариями японских авто, не имея единомышленников и какой либо поддержки. И ты еще говоришь про адекватность? Ярик у тебя бочек потик
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461
ПьяньГидролизная Cornho День назад
У тебя все комментарии негативны в отношении японок, тем более Прулек. Расскажи, на каком ведре то хоть гоняешь, аж интересно стало :))) Веста? Солярис кредитный? БМВ гнилое?
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7k
Cornho ПьяньГидролизная День назад
Ну, пусть будет Солярис кредитный.
Только не гоняю, а езжу по правилам. Гоняют (или гонят) как раз владельцы этих японопомоек.
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874
Tu9R 4 дня назад
низко летел
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16k
Евгений 4 дня назад
Там одностороннее или Хабаровск постепенно переходит на левосторонне движение? Знаков не увидел.
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4k
prostoVetal22 Евгений 4 дня назад
Одностороннее.
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2k
Edyan Евгений 2 дня назад
там одностороннее что у одного, что у другого.... знаки на повороте на эти улицы
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2k
Инженер 4 дня назад
"Спускался по улице" чисто хабаровский сленг
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849
Провокатор 4 дня назад
Расстояние по яндекс.карте от начала парковой зоны до конца 106 м по видео видно что водитель проехал это расстояние за 4 секунды. Выходит он летел со скоростью приблизительно 95 км\ч!!! А его только за отсутствие кресла оштрафовали?!!!
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13k
Александр Н. Провокатор 4 дня назад
Летел Мицубиси, оштрафовали за кресло водителя Тойоты.
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849
Провокатор Александр Н. 3 дня назад
Тьфу, блин. Тупанул.
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Александр Н. Провокатор 3 дня назад
Авария дня. Столкновение двух минивэнов в Хабаровске
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2k
Edyan Александр Н. 2 дня назад
он хоть и летел, но по главной
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Johnny

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