На перекрёстке улиц Комсомольской и Уссурийского бульвара в Хабаровске 53-летний водитель Toyota Noah не уступил дорогу и столкнулся с Mitsubishi Delica, которым управлял 27-летний мужчина. Пострадали два человека, в том числе ребенок.