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Наказали обоих: в Иванове водитель грузовика сбил на «зебре» женщину

Наказали обоих: в Иванове водитель грузовика сбил на «зебре» женщину (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2020 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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На улице Рыбинской 33-летний водитель на грузовике «ГАЗ» сбил 30-летнюю женщину, как сообщили на сайте УМВД России по Ивановской области, «переходящую проезжую часть дороги справа налево вне пешеходного перехода». Однако, на опубликованном видео видно, что пешеход переходил дорогу по «зебре».

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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11  комментариев
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4k
SSD 2 часа назад
Очередной "пьяный мальчик". Видимо водитель успел "забашлять"...
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4k
SSD Karelian Час назад
Так она по зебре и шла. Видео то глянь)
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39k
Максим Т. 58 минут назад
Ссылка youtu.be
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23k
Павел Плеханов Час назад
Если бы ещё с другой стороны видео посмотреть.
Я думаю, что её вменяется нарушение п.4.5:
"4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен."
Т.е. говоря по житейски - она на переходе вышла прямо под колёса машины.
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593
Владимир Панин Павел Плеханов 50 минут назад
Да, именно 4.5 тут явно был нарушен. Несмотря на это, грузовик задавил ее на встречке, куда выруливать его никто не просил. А раз так- водитель явно имел возможность соблюдая 10.1 избежать ДТП и будет отвечать, хотя учитывая нарушения со стороны пешехода могут смягчить немного.
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7k
Bely Павел Плеханов 37 секунд назад
да не вышла даже, а выбежала. не глядя.
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10k
Денис Час назад
Что-то мне кажется, что она переходила слегка правее перехода, то есть в сторону к регу от перехода.
Но кач-во видео такое, что не знаю, может мне просто кажется.
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920
Шурман Час назад
Странно шла по зебре и это видно на видео , ее то за что наказали ? за то что оказалась не в то время и не в том месте ?
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