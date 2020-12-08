Наказали обоих: в Иванове водитель грузовика сбил на «зебре» женщину

На водителя составлен административный материал за невыполнение обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является.



В отношении женщины-пешехода вынесено определение по делу об административном правонарушении по статье 12.29 части 1 (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) КоАП РФ, добавили в УМВД области.