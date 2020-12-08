Наказали обоих: в Иванове водитель грузовика сбил на «зебре» женщину

На улице Рыбинской 33-летний водитель на грузовике «ГАЗ» сбил 30-летнюю женщину, как сообщили на сайте УМВД России по Ивановской области, «переходящую проезжую часть дороги справа налево вне пешеходного перехода». Однако, на опубликованном видео видно, что пешеход переходил дорогу по «зебре».
Женщина получила травмы головы и сочетанную травму, она в больнице.
На водителя составлен административный материал за невыполнение обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является.
В отношении женщины-пешехода вынесено определение по делу об административном правонарушении по статье 12.29 части 1 (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) КоАП РФ, добавили в УМВД области.
В отношении женщины-пешехода вынесено определение по делу об административном правонарушении по статье 12.29 части 1 (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) КоАП РФ, добавили в УМВД области.
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Я думаю, что её вменяется нарушение п.4.5:
"4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен."
Т.е. говоря по житейски - она на переходе вышла прямо под колёса машины.
Но кач-во видео такое, что не знаю, может мне просто кажется.