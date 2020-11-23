Большегруз сбил пожилую женщину на Сахалине

В Холмске пожилые мужчина и женщина, уверенные в том, что водитель-дальнобойщик заметил их, начали пересекать проезжую часть, однако большегруз неожиданно начал двигаться. Травмы получила пенсионерка, она была госпитализирована.
70-летняя женщина-пешеход получила телесные повреждения. Пешеходы пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода.
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