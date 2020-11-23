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Большегруз сбил пожилую женщину на Сахалине

Большегруз сбил пожилую женщину на Сахалине (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 11:32
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Холмске пожилые мужчина и женщина, уверенные в том, что водитель-дальнобойщик заметил их, начали пересекать проезжую часть, однако большегруз неожиданно начал двигаться. Травмы получила пенсионерка, она была госпитализирована.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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2  комментария
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255
Dmitry Час назад
Насколько надо быть долбанутым, чтобы переходить дорогу перед большегрузом, вне зоны видимости водителем, перед скользким спуском?
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
жесть ...
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Johnny

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