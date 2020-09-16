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Редкий и малоизвестный Ikarus-211 «Коротышка»

Редкий и малоизвестный Ikarus-211 «Коротышка» (15 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 09:54
Сообщество : Автомир
Метки: Ikarus-211   авто   автобус   автомир   икарус   общественный транспорт   ретро техника   
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Этот автобус отличается от обычного Икаруса 200-й серии не только своим укороченным кузовом, но и технической начинкой. Появился он в 1974 году, выпускался в основном для ГДР, у нас о существовании этих автобусов знают лишь энтузиасты, а вживую его и вовсе мало кто видел.

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Метки: Ikarus-211   авто   автобус   автомир   икарус   общественный транспорт   ретро техника   
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6  комментариев
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863
Шурман 3 часа назад
У меня с Икарусами только одна ассоциация :) Не знаю кому как а я обожал стоять на кругу посередине гармошки :) когда он поворачивал это был аттракцион .
У меня с Икарусами только одна ассоциация :) Не знаю кому как а я обожал стоять на кругу посередине гармошки :) когда он поворачивал это был аттракцион .
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9k
vvv 11 минут назад
Днепр? Это река. Город называется Днепропетровск
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5k
ValdemarNaftulievich 2 часа назад
Икарус-пробник.(Икарусёнок)
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