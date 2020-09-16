Редкий и малоизвестный Ikarus-211 «Коротышка»

Этот автобус отличается от обычного Икаруса 200-й серии не только своим укороченным кузовом, но и технической начинкой. Появился он в 1974 году, выпускался в основном для ГДР, у нас о существовании этих автобусов знают лишь энтузиасты, а вживую его и вовсе мало кто видел.
Мне довелось однажды на таком даже проехаться, лет 20 назад, тогда я еще думал, что это просто укороченная (на 2.5 метра) версия Ikarus-255. В салоне действительно нет особых отличий, но в техническом плане их полно.
Главное, это конечно силовой агрегат. Двигатель здесь - IFA 4 VD, дизельный рядный четырёхцилиндровый, мощностью 125 л.с. Такой, как на известных грузовиках IFA W50, по прозвищу «трусилка», выпускавшихся в ГДР.
От него же коробка передач, механическая, пятиступенчатая и мосты. Рамы здесь нет, кузов «Икаруса» несущий, поэтому его силовую часть адаптировали под агрегаты немецкого грузовика.
Смысл этого гибрида мне, честно говоря, не совсем понятен. Возможно, немцы таким образом решили вопрос с запчастями и обслуживанием. IFA W50 был основной грузовик в ГДР, известный каждому механику, и с запчастями на них проблем не было. Наверное, исходя из этих соображений, скрестили автобус с грузовиком.
Несмотря на то, что СССР являлся основным покупателем венгерских автобусов, конкретно эта модель почему-то в страну не поставлялась. Лишь однажды закупили небольшую партию для киевского аэропорта Борисполь.
Отличительная черта самых ранних машин - высокая и широкая дверь
Насколько мне известно, ГДР была единственным покупателем Ikarus-211, ну и часть этих машин работала на территории самой Венгрии. Выпуск прекратился в 1990 году, но собирали их малыми партиями, поэтому большим тиражом за 18 лет производства эта модель похвастаться не может, сделали всего 5650 единиц.
Уже после 1991 года эти автобусы кое-где стали появляться на наших дорогах, пригнанные из ГДР.
Сколько их до наших дней уцелело, и в каких городах - не известно. Точно знаю, что есть в Макеевке Донецкой области, по одному еще в Харькове и Днепре, в Киевской области два или три, один в Уфе и еще один мелькал в Подмосковье.
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