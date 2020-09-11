Владельцы Tesla Model Y нашли под капотом революционных электрокаров изоленту и деревянные бруски

В последнее время дела у Tesla идут неплохо, и в этом году она стала самой дорогой автомобильной компанией в мире. Но производитель по-прежнему многие свои машины собирает с активным использованием ручного труда, причём к сборке, похоже, привлекаются умельцы из гаражных кооперативов.
Недавние обсуждения в Tesla Motors Club, а затем на Reddit показывают, что некоторые владельцы Tesla Model Y заметили необычную систему крепления радиаторов под капотом авто: системы охлаждения были дополнены кусочками чего-то похожего на бамбук или искусственное дерево из ближайшего строительного супермаркета, примотанного чем-то вроде изоленты.
Определённо, не это хочется видеть владельцам дорогих и передовых электрокаров. Впрочем, как сообщается, такая своеобразная система крепления замечена не на всех автомобилях Tesla Model Y. Но странно, что подобное «творчество» прошло проверку качества и отправилось в розничную продажу.
Определённо, не это хочется видеть владельцам дорогих и передовых электрокаров. Впрочем, как сообщается, такая своеобразная система крепления замечена не на всех автомобилях Tesla Model Y. Но странно, что подобное «творчество» прошло проверку качества и отправилось в розничную продажу.
Отделка радиатора Tesla Model Y деревянными брусками, 1428/Tesla Motors Club
«Кто-то сбегал в Home Depot [торговая сеть по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов], чтобы обеспечить показатели второго квартала», — гласила подпись под первой фотографией на Tesla Motors Club. Автору потребовалось около 10 часов, чтобы разобрать свою Model Y, поскольку он столкнулся с плохой установкой панели. Когда все было разобрано, он заметил ярко-зелёную ленту, приклеенную к большому куску металла через вставки из искусственного дерева.
После этого ряд других владельцев Tesla Model Y опубликовал собственные изображения этого же места в автомобиле. Показанная на фото серебристая коробка — это автомобильный радиатор системы жидкостного охлаждения (Liquid Cooled Condenser, LCC), через который пропускается хладагент для отвода тепла от различных частей машины.
После этого ряд других владельцев Tesla Model Y опубликовал собственные изображения этого же места в автомобиле. Показанная на фото серебристая коробка — это автомобильный радиатор системы жидкостного охлаждения (Liquid Cooled Condenser, LCC), через который пропускается хладагент для отвода тепла от различных частей машины.
Другой владелец Tesla Model Y поделился фотографией своего LCC с деревянными брусками, GeezerSquid/Tesla Motors Club
Похоже, приклеенные лентой кусочки искусственного дерева призваны снять напряжение с хомута, удерживающего металлическую деталь на LCC. Ранее появлялись видео, которые показывали, что эта же система удерживалась особыми пластиковыми деталями в прошлом, так что это может быть новая «деревянная версия» от Tesla. Тем не менее, всё же удивительно найти куски дерева, примотанные к Model Y.
Участники форума выдвинули предположение, что около завода Tesla находится Home Depot и время от времени сотрудники туда наведываются, когда обнаруживается недостаток тех или иных стандартных деталей. Кое-кто даже посчитал такую замену стандартных пластиковых вставок на деревянные брусочки вполне допустимой практикой. А кому-то это может показаться более экологичным решением, нежели пластик.
Участники форума выдвинули предположение, что около завода Tesla находится Home Depot и время от времени сотрудники туда наведываются, когда обнаруживается недостаток тех или иных стандартных деталей. Кое-кто даже посчитал такую замену стандартных пластиковых вставок на деревянные брусочки вполне допустимой практикой. А кому-то это может показаться более экологичным решением, нежели пластик.
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Метки: tesla авто как тебе такое Илон Маск
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Скорее всего это как раз результат колхозного ремонта, но даже если это не так, в чем смысл поста?
Я так понимаю это написано в американской издании? Любой пацан времен СССР (многие из нынешних тоже) понимает, что при стягивании радиатора металлической лентой без брусков, она (лента) радиатор просто раздавит!
Далее я залез в каталог запчастей Теслы, вот тут https://epc.tesla.com/https://epc.tesla.com/ (нужна регистрация чтобы зайти) я минут 15 покапался в каталоге, но не нашел запчасти похожей на крепление этого радиатора, поэтому могу предположить что изолента, уголки и стальной хомут это транспортировочная упаковка. Кому не лень можете еще раз поискать в каталоге что-либо похожее, если найдете напишите.