Владельцы Tesla Model Y нашли под капотом революционных электрокаров изоленту и деревянные бруски

Похоже, приклеенные лентой кусочки искусственного дерева призваны снять напряжение с хомута, удерживающего металлическую деталь на LCC. Ранее появлялись видео, которые показывали, что эта же система удерживалась особыми пластиковыми деталями в прошлом, так что это может быть новая «деревянная версия» от Tesla. Тем не менее, всё же удивительно найти куски дерева, примотанные к Model Y.



Участники форума выдвинули предположение, что около завода Tesla находится Home Depot и время от времени сотрудники туда наведываются, когда обнаруживается недостаток тех или иных стандартных деталей. Кое-кто даже посчитал такую замену стандартных пластиковых вставок на деревянные брусочки вполне допустимой практикой. А кому-то это может показаться более экологичным решением, нежели пластик.