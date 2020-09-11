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Главная > Авто 
Владельцы Tesla Model Y нашли под капотом революционных электрокаров изоленту и деревянные бруски

Владельцы Tesla Model Y нашли под капотом революционных электрокаров изоленту и деревянные бруски (3 фото)

Автор:
11 сентября 2020 06:38
Метки: tesla   авто   как тебе такое Илон Маск   
5654
3
В последнее время дела у Tesla идут неплохо, и в этом году она стала самой дорогой автомобильной компанией в мире. Но производитель по-прежнему многие свои машины собирает с активным использованием ручного труда, причём к сборке, похоже, привлекаются умельцы из гаражных кооперативов.

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Метки: tesla   авто   как тебе такое Илон Маск   
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34  комментария
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24k
labuda.blog 3 дня назад
А фрмула очень проста!
А фрмула очень проста!
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Показать 1 ответ
742
Stranger2018 3 дня назад
Это владельцы Теслы ещё под капот ВАЗов не заглядывали... ))))
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
@Che, ну ты то на ёмобиле рассекаешь? Наверняка там не китайский бамбук, а скрепный дуб или берёза?

Скорее всего это как раз результат колхозного ремонта, но даже если это не так, в чем смысл поста?
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17k
Сергей Костюнин 3 дня назад
Владельцы Tesla Model Y нашли под капотом революционных электрокаров изоленту и деревянные бруски
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1k
Том Сойер 3 дня назад
Продам недорого......

Продам недорого......
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2k
Oleg SC Том Сойер 3 дня назад
Среди всей стопки только один нормальный рулончик,тот что синенький.
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515
Краснодар Oleg SC 2 дня назад
Вещь, обмотанная синей изолентой, будет служить вечно.
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0
AceChanson Oleg SC День назад
К сожалению, синенький рулончик из этой стопки - это не Синяя Изолента...
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5k
М С 3 дня назад
Владельцы Tesla Model Y нашли под капотом революционных электрокаров изоленту и деревянные бруски
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3k
Serj81 М С 3 дня назад
Ну и свою тоже добавлю тогда уж.
Ну и свою тоже добавлю тогда уж.
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15k
Розарио 3 дня назад
Это транспортировочный крепеж. Никакого криминала в этом нет. А вот почему он не снят - вопрос хороший
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17k
Сергей Костюнин Розарио 3 дня назад
Т.е. в процессе эксплуатации тряска не предусмотрена ?
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15k
SolomonA 3 дня назад
А чего изолента не синяя? Была бы синяя - сразу бы купил.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ SolomonA 3 дня назад
Это опция для России
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24
NIKOLAY ☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
Причем опция стоила бы +50к
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414
Сергей Ковалев 3 дня назад
"Похоже, приклеенные лентой кусочки искусственного дерева призваны снять напряжение с хомута, удерживающего металлическую деталь на LCC"
Я так понимаю это написано в американской издании? Любой пацан времен СССР (многие из нынешних тоже) понимает, что при стягивании радиатора металлической лентой без брусков, она (лента) радиатор просто раздавит!
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5k
Николай 3 дня назад
Экологичненько...
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35k
Вепс 3 дня назад
На видео четко видно этот же радиатор, тоже присутствует лента, только желтого цвета, и пластиковые уголки.

Далее я залез в каталог запчастей Теслы, вот тут https://epc.tesla.com/https://epc.tesla.com/ (нужна регистрация чтобы зайти) я минут 15 покапался в каталоге, но не нашел запчасти похожей на крепление этого радиатора, поэтому могу предположить что изолента, уголки и стальной хомут это транспортировочная упаковка. Кому не лень можете еще раз поискать в каталоге что-либо похожее, если найдете напишите.
Ссылка youtu.be
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121
александр 3 дня назад
"Вы не понимаете, это другое"(С)
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789
Руслан Новак 3 дня назад
Все гениальное просто.
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6k
kaboza 3 дня назад
Почему изолента не синяя, не по фэньшую
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202
Valeri Nikolkin 3 дня назад
Экологично!
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1k
Валерий 3 дня назад
Походу затесался-таки кто-то из наших с автоВАЗа...
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57k
Доктор Джонс 3 дня назад
Из говна и палок...
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137k
☭Cheкаво☭ Автор поста Доктор Джонс 3 дня назад
Из этого ассортимента думаю, вон сколько много вариаций еще всяких))
Из этого ассортимента думаю, вон сколько много вариаций еще всяких))
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5k
☣️Месть печенегов☣️ ☭Cheкаво☭ 3 дня назад
С твоей лада-эмигранты?
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5k
driver71 ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Ты так старательно пытаешься все наше закидать говном, что смотри сам не обосрись от усердия.
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381
Вадим Штепа 3 дня назад
что такое искусственное дерево?
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18k
Батончик с маком Вадим Штепа 3 дня назад
пластиковая новогодняя елка
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27k
BuG 3 дня назад
Что ты скажешь на это Илон Маск?
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789
Руслан Новак BuG 3 дня назад
А что он должен сказать, что в этом узле крепления не так? Ещё тридцать лет назад дерево применялось в автомобилях повсеместно, перестали только потому как появились более дешёвые заменители. Ну используют они такой вариант крепления, он надежен, ничего с ним не происходит, в чем проблема? Может просто проблема в зависти владельцев продукции АвтоВАЗ?
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16k
Andrey 3 дня назад
Изолента должна быть любого цвета, но обязательно СИНЯЯ!!!
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3k
Aaaaaa 3 дня назад
ну, во-первых, зеленая изолента почти такая же крепкая как синяя, а, во-вторых, дерево использовалось искусственное, т.е. ни одно настоящее не пострадало. вообще не вижу оснований для негатива.. к тому же панелькой прикрыли..
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