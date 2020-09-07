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Свадебные гонки на трассе закончились гибелью трех человек

Свадебные гонки на трассе закончились гибелью трех человек (5 фото + 2 видео)

Автор:
07 сентября 2020 18:08
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   гонки   дтп   ингушетия   кортеж   свадьба   
4908
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Запечатленная на видео трагедия разыгралась в воскресенье на дороге близ ингушского города Назрань. А начиналось всё с веселого свадебного торжества по кавказским обычаям.

Источник:

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Метки: авария   авто   видео   гонки   дтп   ингушетия   кортеж   свадьба   
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50  комментариев
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18k
Слепой Пью 2 часа назад
Дети гор! Дикие люди! Может, им машины не продавать - лошадок хватит?
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151
Constructor 4 минуты назад
им на ишаках бы ездить ..
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−42
Alisher Alisher 8 минут назад
Нет слов - одни эмоции
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4k
Андрей Крылов 9 минут назад
Уже было тут это?
Ссылка www.youtube.com
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52
rugret_dwarf 9 минут назад
Какой же разный менталитет - мы на свою свадьбу арендовали газ-21 и медленно с кайфом проехались по городу.
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4k
Александр 10 минут назад
Свадебные гонки на трассе закончились гибелью трех человек
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1k
Заряд бодрости 15 минут назад
принудительная кастрация и только
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12k
Ligov 15 минут назад
Им бы на ишаках свадьбы устраивать...
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1k
ых 17 минут назад
Традиция?!! Как давно, на Кавказе, появилась традиция, гонять на машинах, у которых 200 лошадей под капотом?
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11k
Павел 18 минут назад
По моему мерин еще и на армянских номерах
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3k
McGui 24 минуты назад
религия тут не важна - по всем трассам России куча "свадебных" крестов. торопились на традиционные места. а если ещё и водила бухой - ловите
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1k
German Полчаса назад
Им надо свадьбы запретить. А ослов и овец они так и так любить будут
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43k
Albert GER Полчаса назад
соболезнование родным!
соболезнование родным!
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3k
Вовака Полчаса назад
Надо выдать им ослов, они их начнут дрючить и свадьба заглохнет)
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
Ну как румыны какие-то
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−9
Sweetie Полчаса назад
Комментаторы как обычно желчью брызжут
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3k
кот базилий Полчаса назад
Прочитав заголовок уже понятно - КТО И ГДЕ. Животные гульбища на дороге закончились трагедией для посторонних людей.
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3k
Shtoppi 40 минут назад
<<"Любой, кто проводит свадьбы, должен взять за правило предупреждать всех участников кортежа о категорической недопустимости подобных гонок и призвать молодежь воздерживаться от шагов, выходящих за рамки элементарной человеческой морали и здравого смысла. Объяснять, что ислам религия толерантности и умеренности, в которой нет места подобному соперничеству".>>
Бессмысленно говорить об этом обдолбанным обезьянам с паутиной в голове.
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150
vovan177 41 минуту назад
судя по спец-сигналам , быстро службы приехали на помощь
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7k
Лещ 41 минуту назад
Где там люди то? одни хачи-трюкачи))
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15k
Ал 46 минут назад
На ослах безопаснее.
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