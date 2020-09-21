Самые страшные и зрелищные аварии драгстеров за последние 20 лет

Скорости, на которых происходят аварии, порой достигают 500 км/ч. Стоит болиду потерять стабильность, вариантов вернуться к прямолинейному движению практически нет. Машина взмывает в воздух и разрушается, разделяясь на несколько крупных фрагментов (двигатель, части шасси) и тысячи мелких обломков. Усугубляет ситуацию нитрометан, чрезвычайно горючее вещество, использующееся в драгстерах в качестве топлива.



Кажется невероятным, но ни один из показанных эпизодов не имел летального исхода, хотя травмы участники получают очень серьезные. По требованиям безопасности, пилоты драгстеров буквально вмурованы в клетку из мощнейших стальных труб, которая остается невредимой, что бы ни произошло, и сохраняет жизнь спортсмена.