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Самые страшные и зрелищные аварии драгстеров за последние 20 лет

Самые страшные и зрелищные аварии драгстеров за последние 20 лет (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2020 14:22
Сообщество : Автомир
Метки: авария   авто   автоспорт   видео   гонки   драг-рейсинг   драгстер   
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Гонки на ускорение являются одной из наиболее опасных дисциплин в автоспорте. В одном видео собрали самые драматичные эпизоды гонок драг-рейсинга в его новейшей истории. Все эпизоды произошли в последние двадцать лет на двух крупнейших чемпионатах по драг-рейсингу — NHRA (США, Канада, Пуэрто-Рико) и ANDRA (Австралия).

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Метки: авария   авто   автоспорт   видео   гонки   драг-рейсинг   драгстер   
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Serg2001 2 часа назад
Профессиональный риск. На то они и спортсмены. Опять же защита, экипировка, специальные гоночные треки, многолетний опыт. А вот когда так же гонять по дорогам общего пользования пытаются. Вот тут как раз жертвы уже неизбежны.
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