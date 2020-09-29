Автомобиль взлетел в небо: зрелищная авария на чемпионате Франции по ралли

Экипаж в составе Лукаса Зелински и Энцо Махинка, участвовавший в юношеском чемпионате Франции по ралли на своем Ford Fiesta R2J, попал в серьезную аварию. Автомобиль вылетает с дороги и буквально взлетел в небо на нескоклько метров, прежде чем приземлился на крышу.
В послужном списке у 24-летнего пилота всего три старта (все в 2020 году), и случившееся могло стать следствием его ошибки. Штурман проводит четвертый сезон во французском ралли, но является ровесником Зелински, поэтому недостаток опыта мог сказаться и у него. Но основной версией на сегодня является техническая неисправность: видно, что автомобиль тормозит лишь в начале неудавшегося маневра.
Последствия инцидента уже известны: к счастью, экипаж не пострадал. А вот в результате вылета другого автомобиля на Rallye Coeur de France пострадал зритель и с травмами груди и ног был доставлен в больницу.
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