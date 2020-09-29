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Автомобиль взлетел в небо: зрелищная авария на чемпионате Франции по ралли

Автомобиль взлетел в небо: зрелищная авария на чемпионате Франции по ралли (1 фото + 2 видео)

Автор:
29 сентября 2020 14:40
Сообщество : Аварии
Метки: ford   авария   авто   автоспорт   везение   видео   гонки   ралли   
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Экипаж в составе Лукаса Зелински и Энцо Махинка, участвовавший в юношеском чемпионате Франции по ралли на своем Ford Fiesta R2J, попал в серьезную аварию. Автомобиль вылетает с дороги и буквально взлетел в небо на нескоклько метров, прежде чем приземлился на крышу.

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Метки: ford   авария   авто   автоспорт   везение   видео   гонки   ралли   
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Vacony 3 часа назад
Штурман на вес золота...
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Taximaxi 2 часа назад
Штурман,что приборы? -триста! Что триста?-а что приборы?
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