Автомобиль взлетел в небо: зрелищная авария на чемпионате Франции по ралли

В послужном списке у 24-летнего пилота всего три старта (все в 2020 году), и случившееся могло стать следствием его ошибки. Штурман проводит четвертый сезон во французском ралли, но является ровесником Зелински, поэтому недостаток опыта мог сказаться и у него. Но основной версией на сегодня является техническая неисправность: видно, что автомобиль тормозит лишь в начале неудавшегося маневра.