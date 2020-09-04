Как американские барышни из 50-х годов и движок перебирали и в гонках выигрывали

Хотите посмотреть, чем жили американские барышни в Северной Америке начала 50-х годов? И речь пойдет не про каких-нибудь домохозяек из Спрингфилда или гламурных девчонок, на подобии Мэрилин Монро.
Знакомьтесь, перед вами женский автомобильный клуб из Канзас-Сити
- под нескромный названием "Любительницы Драга", хотя может кто-то сможет более изящно перевести название “The Draguettes”.
И как у любого уважающего себя сообщества по интересам, у них был даже свой мерч, но не стоит удивляться, это же Америка, там возможно все что угодно!
- под нескромный названием "Любительницы Драга", хотя может кто-то сможет более изящно перевести название “The Draguettes”.
И как у любого уважающего себя сообщества по интересам, у них был даже свой мерч, но не стоит удивляться, это же Америка, там возможно все что угодно!
И вместо питательного крема и домашних дел, они сделали свой выбор в сторону моторного масла и установления рекордов на дистанции в 1/4 мили!
Представьте нечто подобное в Советском Союзе. Я не говорю про послевоенные годы, когда люди просто выживали, но нечто подобное невозможно представить даже и в 70-80-е годы. Вот она современная женщина, которая растит ребенка и на равных соревнуется с мужчиной до тех пор, пока финишный флаг не взмахнет перед автомобилем.
Равноправие женщины получили еще в начале 20 века и с годами получили еще больше прав и свобод.
На фото не происходит ничего необычного, просто девушки перебирают коробку передач на заднем дворе, а коллективный разум не дает права на ошибку.
Не важно что и как ты делаешь, главное чтобы в этом был смысл именно для тебя, ну и конечно кайф от происходящего. К сожалению, не многие усваивают эту простую мысль, прожив очень много лет.
Я не удивлюсь, если найдется достаточно количество мужиков, которые не знают, что надо сделать и как поменять свечи на своем собственном автомобиле.
Но ничего страшного в этом нет.
Но ничего страшного в этом нет.
Книжный клуб был достаточно распространен в США, когда определенная группа лиц собирались и вместе читали, а потом и обсуждали книги. Здесь явно обучающий "талмуд" по устройству автомобиля.
И дальше уже в дело вступает опыт и то, насколько хорошо подготовлен автомобиль. Ну и конечно немного удачи!
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