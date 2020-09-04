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Как американские барышни из 50-х годов и движок перебирали и в гонках выигрывали

Как американские барышни из 50-х годов и движок перебирали и в гонках выигрывали (14 фото)

Автор:
04 сентября 2020 12:24
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   женский клуб   женщина за рулем   клуб по интересам   ретро фото   
798
14
Хотите посмотреть, чем жили американские барышни в Северной Америке начала 50-х годов? И речь пойдет не про каких-нибудь домохозяек из Спрингфилда или гламурных девчонок, на подобии Мэрилин Монро.

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Метки: авто   автомир   женский клуб   женщина за рулем   клуб по интересам   ретро фото   
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4  комментария
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9k
myymoo День назад
Интересно, коробку потом обратно собрали?
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Доктор Джонс День назад
И ни одного из BLM...
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2k
Cowabunga Доктор Джонс 15 часов назад
В те времена данное движение было не особо популярным в отличии от другого...
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