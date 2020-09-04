Как американские барышни из 50-х годов и движок перебирали и в гонках выигрывали

Знакомьтесь, перед вами женский автомобильный клуб из Канзас-Сити

- под нескромный названием "Любительницы Драга", хотя может кто-то сможет более изящно перевести название “The Draguettes”.



И как у любого уважающего себя сообщества по интересам, у них был даже свой мерч, но не стоит удивляться, это же Америка, там возможно все что угодно!