Отреставрированный и доработанный BMW 3.0 CS для Роберта Дауни-младшего

Ателье SpeedKore известно прежде всего созданием хардкорных Challengers и Chargers, но их последний проект немного отличается — это BMW 3.0 CS 1974 года, который является первой европейской моделью тюнера. Он был построен для Роберта Дауни-младшего.
Знаменитый актер обратился в SpeedKore и попросил специалистов компании сделать его классический BMW более современным. В первую очередь занялись кузовом - полностью восстановили его в идеальное состояние, добавив заодно кучу деталей из карбона.
Под капотом оригинальный двигатель был заменен на "шестерку" S38 (вероятно, 3,5-литровую) от BMW M5 поколения E34. Итак, это более 310 атмосферных лошадок. Что может быть еще лучше?
Да, двигатель работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач (хотя почему было не поставить пятиступенчатую механику от E34 M5?).
А еще здесь комплект амортизаторов Bilstein, тормоза Brembo с шестипоршневыми передними и четырехпоршневыми задними суппортами, которые скрываются за эксклюзивными трехсоставными дисками, обутыми в шины Pirelli P-zero.
Нам сказали, что кирпично-красный цвет кузова выбирал сам Дауни-младший, как и титаново-серые акценты, карбоновые бамперы и другие крутые детали, встречающиеся повсеместно (например, восхитительные деревянные детали на кузове).
Кожаный салон кофейного цвета, отреставрированная и модернизированная приборная панель с новыми приборами... В дополнение Дауни-младший попросил убрать заднее сиденье и сделать там место для багажа.
"Самое замечательное в работе с Дауни заключается в том, что он активно участвует в разработке стиля автомобиля и то, что получается в итоге, полностью отражает его уникальное чувство стиля", - рассказывает вице-президент SpeedKore Дэйв Сальваджо.
На самом деле, этот автомобиль можно рассматривать бесконечно - настолько он получился крутым и необычным. Что и говорить - человек, игравший Тони Старка, вряд ли может иметь плохой вкус.
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