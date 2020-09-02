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Отреставрированный и доработанный BMW 3.0 CS для Роберта Дауни-младшего

Отреставрированный и доработанный BMW 3.0 CS для Роберта Дауни-младшего (21 фото)

Автор:
02 сентября 2020 10:56
Сообщество : Автомир
Метки: bmw   Роберт Дауни   Роберт Дауни мл   авто   автомир   автомобили   реставрация   рестомод   
531
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Ателье SpeedKore известно прежде всего созданием хардкорных Challengers и Chargers, но их последний проект немного отличается — это BMW 3.0 CS 1974 года, который является первой европейской моделью тюнера. Он был построен для Роберта Дауни-младшего.

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Метки: bmw   Роберт Дауни   Роберт Дауни мл   авто   автомир   автомобили   реставрация   рестомод   
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No-Name-1984 2 часа назад
Зачетный пепелац!
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голландец 2 часа назад
Отреставрированный и доработанный BMW 3.0 CS для Роберта Дауни-младшего
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