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Как выглядит роскошь: бронированный Mercedes-Benz Sprinter от Lexani Motorcars

Как выглядит роскошь: бронированный Mercedes-Benz Sprinter от Lexani Motorcars (23 фото)

Автор:
01 сентября 2020 11:54
Сообщество : Автомир
Метки: Lexani   mercedes   mercedes benz sprinter   авто   автомир   автомобили   офис на колесах   роскошь   
1861
23
Калифорнийская компания Lexani Motorcars строит фургоны Mercedes-Benz Sprinter, которые снаружи выглядят довольно скромно, но при этом обладают всей роскошью и удобствами частного самолета внутри.

Источник:

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Метки: Lexani   mercedes   mercedes benz sprinter   авто   автомир   автомобили   офис на колесах   роскошь   
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6  комментариев
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7k
KarabasBarabas Полчаса назад
"окружена двумя шкафами с ликером"
Автор, это не ликер, а коньяк Remy Martin Louis XIII, бутылка стоит от 170к и в гору.

"окружена двумя шкафами с ликером" Автор, это не ликер, а коньяк Remy Martin Louis XIII, бутылка стоит от 170к и в гору.
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6k
Миха 12 минут назад
Блин, это все, конечно, роскошно, но мне чёт подумалось - что это так туповато и нелепо может быть - вот едешь ты такой успешный важный чиновник - точнее - тебя водитель везёт - , в красивом костюме, с галстуком, дорогущие часы-котлы на запястье, спутники тоже подстать - в сверкающих белоснежных вечерних платьях, жемчугах, у всех в бокалах Реми-Мартин хрен-знает-какого года выдержки, говорите все неспешно обсуждаете правительственные дела, государственное управление и конфликты на ближнем Востоке, и вот кто-то из собеседников встает, неловко извиняется и, сгорбатившись, уходит в заднюю часть машины, в тесную каморку-тамбур, чтобы поср@ть - в такой неудобной обстановке? Машину трясет, на дорогах и кочках, ты там скрючившись сидишь на позолоченном унитазе в элитной машине, из-за шторки слышны разговоры коллег и бизнес-политических партнеров, ты доделываешь все дела, моишь руки, поправляешь узел галстука и такой, как ни в чем не бывало - возвращаешься обратно в компанию??
Это как бл#@ть?))))))
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14k
Александр Миха 6 минут назад
Туалет нужен, чтобы отсасывающая шлюха, могла сделать утиное селфи на фоне дорогого мрамора, вдохнуть кокса, и ополоснуть рот, для следующего бизнес воротилы.
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955
Валерий Полчаса назад
Поцарапаешь такой и ни КАСКО, ни продажа почки не поможет.
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5k
Дельфин Красивый 3 часа назад
машина без задач, да и выпущено их по 5 штук для шоу румов
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1k
Том Сойер 3 часа назад
Как выглядит роскошь: бронированный Mercedes-Benz Sprinter от Lexani Motorcars
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