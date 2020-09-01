Как выглядит роскошь: бронированный Mercedes-Benz Sprinter от Lexani Motorcars

Калифорнийская компания Lexani Motorcars строит фургоны Mercedes-Benz Sprinter, которые снаружи выглядят довольно скромно, но при этом обладают всей роскошью и удобствами частного самолета внутри.
Компания продает целую линейку щедрых «мобильных офисов» на базе Mercedes-Benz Sprinter — причудливо называемых «Грация», «Малага», «Эшфорд» и «Амбассадор» — созданных для руководителей и других людей, занятых деньгами, чтобы отдохнуть и выполнить работу на ходу.
А фургоны Lexani могут похвастаться множеством удобств, подтверждающих их дорогостоящие названия и ценники в шесть цифр — некоторые опции включают массажные сиденья, мраморные полы, системы домашнего кинотеатра, бары и встроенные компьютеры.
Не говоря уже о том, что за небольшую дополнительную наличность покупатели могут выбрать один из семи уровней брони, чтобы сделать свои поездки максимально беззаботными.
А фургоны Lexani могут похвастаться множеством удобств, подтверждающих их дорогостоящие названия и ценники в шесть цифр — некоторые опции включают массажные сиденья, мраморные полы, системы домашнего кинотеатра, бары и встроенные компьютеры.
Не говоря уже о том, что за небольшую дополнительную наличность покупатели могут выбрать один из семи уровней брони, чтобы сделать свои поездки максимально беззаботными.
Полюбуйтесь на Asgard, один из целого ряда модных Mercedes-Benz Sprinters, продаваемых калифорнийскими Lexani Motorcars.
Хотя фургоны Lexani довольно непритязательны снаружи, они могут похвастаться всеми внутренними удобствами первоклассного салона.
Например, Asgard поставляется с наклонными сиденьями из итальянской кожи, винными чиллерами, 55-дюймовым OLED-телевизором со спутниковыми каналами и системой объемного звучания Bose.
Asgard также оснащен эспрессо-машиной.
И уборной с никелированными светильниками.
Andalucia Lexani может похвастаться «мобильным роскошным спальным гарнитуром».
Есть телевизор, который поднимается и опускается, чтобы отделить спальню от зоны водителя.
…и кровать окружена двумя шкафами с ликером.
Напротив, Ambassador IV создан больше для работы, чем для развлечений.
Он оснащен четырьмя сиденьями, обращенными вперед…
…каждое из которых поставляется с письменным столом.
Каждое сиденье с кожаной обивкой оснащено функциями обогрева, вентиляции и массажа.
Кроме того, iPad, установленный в фургоне, позволяет пассажирам управлять системой домашнего кинотеатра...
...и контролировать внешние камеры видеонаблюдения.
Багажный шкаф.
Ванная комната с мраморными стойками...
...вместе с фарфоровым туалетом.
Грация имеет сидения на восемь человек…
…и встроенный компьютер Mac для работы в пути.
Здесь также есть холодильник и бар.
И есть вешалка для одежды.
Фургоны Lexani Sprinter поставляются с базовой ценой около 250 000 долларов, а полностью заряженная, пуленепробиваемая конструкция стоит примерно 550 000 долларов, сообщил представитель компании «Лексани».
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Автор, это не ликер, а коньяк Remy Martin Louis XIII, бутылка стоит от 170к и в гору.
Это как бл#@ть?))))))