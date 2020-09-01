Как выглядит роскошь: бронированный Mercedes-Benz Sprinter от Lexani Motorcars

Компания продает целую линейку щедрых «мобильных офисов» на базе Mercedes-Benz Sprinter — причудливо называемых «Грация», «Малага», «Эшфорд» и «Амбассадор» — созданных для руководителей и других людей, занятых деньгами, чтобы отдохнуть и выполнить работу на ходу.



А фургоны Lexani могут похвастаться множеством удобств, подтверждающих их дорогостоящие названия и ценники в шесть цифр — некоторые опции включают массажные сиденья, мраморные полы, системы домашнего кинотеатра, бары и встроенные компьютеры.



Не говоря уже о том, что за небольшую дополнительную наличность покупатели могут выбрать один из семи уровней брони, чтобы сделать свои поездки максимально беззаботными.