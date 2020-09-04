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Lanz Bulldog – трактор-тягач для буксирования грузов с нефтяным мотором

Lanz Bulldog – трактор-тягач для буксирования грузов с нефтяным мотором (22 фото + 2 видео)

Автор:
04 сентября 2020 11:20
Сообщество : Автомир
Метки: Lanz Bulldog   авто   двигатель   двс   олдтаймер   ретро техника   трактор   
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Уверен, название этого немецкого трактора вам мало о чем говорит, многие его слышат впервые. Хотя, даже в наши дни в Европе небольшие колёсные трактора в народе по привычке зовутся «бульдогами». Но именно Lanz Bulldog D9506 – трактор уникальный, переживший сразу несколько эпох.

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Метки: Lanz Bulldog   авто   двигатель   двс   олдтаймер   ретро техника   трактор   
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4  комментария
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44
Дядя Витя 2 часа назад
Читал и плакал. Кто знает в России остались тракторные заводы? К нас в Липецке теперь нет. Белорусам "протестующим" - если вы не дай бог "выиграйте" к вас не останется ничего!
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43k
Albert GER 3 часа назад
как и всё купленое пендосами в Германии, сразу разоряется и перестаёт работать.

в бывшем союзе в принципе также.
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