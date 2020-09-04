Lanz Bulldog – трактор-тягач для буксирования грузов с нефтяным мотором

Уверен, название этого немецкого трактора вам мало о чем говорит, многие его слышат впервые. Хотя, даже в наши дни в Европе небольшие колёсные трактора в народе по привычке зовутся «бульдогами». Но именно Lanz Bulldog D9506 – трактор уникальный, переживший сразу несколько эпох.
Самые первые версии этого трактора появились в 1921 году, и уже на тот момент его конструкцию можно было назвать устаревшей. Всё дело в двигателе.
Однопоршневой 10-литровый (это не опечатка, всё так) мотор с калильным зажиганием при идеальных условиях можно было завести минут за 15. В морозную сырую погоду он хорошо, если за час заводился.
Самые первые версии трактора выглядели так
Огромный чугунный поршень двигался горизонтально и при работе мотора создавал сильные вибрации. Дым из трубы валил такой, что завидовали паровозы, а современных экологов при его виде массово разбивал бы паралич. Всяких там экологических норм тогда еще не выдумали.
Это так называемый «нефтяной мотор», в то время он еще применялся на разных стационарных установках, типа водокачек, генераторов и приводов разного фабричного оборудования, но на транспорте он был редкостью.
Впрочем, все его минусы перевешивал один значительный плюс – мотор мог работать на любом жидком топливе типа сырой нефти, топочного мазута, отработки и даже растительного масла. Само собой, он работает на любом дизельном топливе и керосине. Так что «Ланц Бульдог» для Германии, разорённой Первой мировой, был хорошим выходом, ведь бензин и керосин в стране были на вес золота. А поля пахать на чем-то надо.
Для запуска двигателя первым делом надо было разогреть калильный шар
Делалось это паяльной лампой
После того как шар был достаточно раскален, надо было вручную крутить массивный маховик, приговаривая разные заклинания, и ждать пока мотор «схватит». На это могло уйти до часу времени, всё зависело от температуры окружающего воздуха и качества топлива. Для облегчения пуска предусмотрен насос и форсунка в калильной камере.
Когда двигатель начинал пыхтеть устойчиво, паяльную лампу убирали, температура калильного шара уже поддерживалась за счет работы самого мотора. Массивные маховики нужны для сглаживания вибрации, и толкания поршня в сторону головки. С левой стороны от шкива на маховике идет ремень привода вентилятора и динамо-машины от которой работали фары.
Двигатель водяного охлаждения, радиаторы в виде отдельных секций. Мощность мотора варьировалась от 15 до 55 лошадиных сил, он низкооборотистый, 500-650 об/мин.
Коробка передач трёхскоростная с демультипликатором, суммарно было 6 передач переднего хода и две – заднего. Диапазон скоростей от 3.5 до 16.5 км/час.
К середине 1930-х казалось, что дни этой архаичной машины сочтены, но начало нового безумия, повлёкшее за собой опять-таки острый дефицит топлива, дало трактору в буквальном смысле вторую жизнь. Теперь еще и в виде скоростной версии – тягача для буксировки разных прицепов и вооружений.
После Второй мировой производство «Бульдога» не прекратилось, вопрос всеядного транспорта был актуален и в Германии и в целом в Европе, поэтому в некоторых странах начинается локализованная сборка древнего архаичного трактора. В Бельгии, Испании, Франции, Польше их собирали под разными названиями, более того, даже в Австралии некоторое время выпускали этот аппарат под местным названием KL Bulldog.
Внешне машины не сильно отличались друг от друга, где-то могли ставить кабину, где-то нет, были гусеничные версии, могли устанавливать электростартер и специальную горелку для облегчения запуска, но принцип работы трактора был всё таким же, как в далёком 1921 году.
Завершилось производство легендарного «Бульдога» лишь в 1959 году суммарным тиражом более 200 тыс. экземпляров. Примерно в то же время компанию Lanz купил американский производитель сельхозтехники John Deere, некоторое время использовавший этот бренд.
На полях эти трактора встречались даже в 1980-х, в странах Латинской Америки, куда они по всей видимости тоже поставлялись.
В наши дни Lanz Bulldog можно увидеть на многочисленных сельскохозяйственных выставках в странах Европы, где он привлекает к себе массу любопытных, особенно в процессе запуска.
Кажется, сейчас увидеть в работе калильный «нефтяной» мотор – всё равно, что увидеть живого динозавра у себя в лесу за городом.
Источник:
Ссылки по теме:
- Fiat Bartoletti Tipo 306/2 — больше 60 лет за кулисами автоспорта
- Немцы создали инновационный пластиковый распредвал для автомобильных моторов
- Rene Gillet Type J — Тот случай, когда красота и комфорт наравне!
- Старые спортивные автомобили с чрезвычайно большими двигателями
- Пиростартер для запуска двигателя внутреннего сгорания
1
Новости партнёров
Загрузка...
в бывшем союзе в принципе также.