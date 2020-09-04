Lanz Bulldog – трактор-тягач для буксирования грузов с нефтяным мотором

Впрочем, все его минусы перевешивал один значительный плюс – мотор мог работать на любом жидком топливе типа сырой нефти, топочного мазута, отработки и даже растительного масла. Само собой, он работает на любом дизельном топливе и керосине. Так что «Ланц Бульдог» для Германии, разорённой Первой мировой, был хорошим выходом, ведь бензин и керосин в стране были на вес золота. А поля пахать на чем-то надо.