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Шесть самых надежных двигателей, которые еще продаются

Шесть самых надежных двигателей, которые еще продаются (6 фото)

Автор:
19 августа 2020 09:08
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   двигатель   двс   мотор   надежность   
2537
6
Иногда у автопроизводителей получаются очень высокоресурсные моторы. Все они, как правило, имеют общие технические решения. Вот какие автомобили еще можно купить сегодня с «долгоиграющими» силовыми агрегатами.

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Метки: авто   автомир   автомобили   двигатель   двс   мотор   надежность   
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14  комментариев
Лучший комментарий
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7k
Голос Вселенной 3 часа назад
Да здесь у каждого второго в руках бывали моторы... Причем большинство из них прошло не меньше четырехсот тысяч...
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26k
EvilHomer 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Александр 24 минуты назад
А мотор ЗМЗ 402,на моче мог работать ...
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−14
Demids Krasilnikovs 48 минут назад
Хонда 2.2 ictd 350000 и еще пока едет очень бодро
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−76
............ 52 минуты назад
а 3-х литровый дизель от Mercedes-Benz W123
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9k
El Niño 58 минут назад
Ожидал увидеть в списке дизельный мотор BMW M57. Ресурс 300-400 тысяч км, экономичный. Цепи меняются на 250 тысячах. Да и не зря же он дважды признавался лучшим двигателем года!
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7k
Лещ Час назад
ПРо ТОйота 2АРФЕ и ХОнда Р"0А прям в точку, очень надежные двиги. ТОлько на Хондовском клапана надо регулировать каждые 30тыс по мануалу, в более поздних мануалах этот срок увеличили до 40тыс
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6k
bum-bum 2 часа назад
Toyota 1VD-FTV надежный? да ладно)))
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7k
Иван Акимов 2 часа назад
Ооочень много лет ездил на Ауди-80. Стоял на ней движок DZ. Для меня именно он эталон надёжности!
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11k
Stark 2 часа назад
6G72
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17k
Will2006 Stark 10 минут назад
Они разные, 12 клапанный был очень хорош в плане надежности, но увы, ща его уже не выпускают. А более поздние 24 клапанные имели проблемы с заслонками
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8k
котегRUS 2 часа назад
Прадик в 78 кузове, движок кэзэтовский, 680 тысяч км пробега и работает как часики
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287
Александр 3 часа назад
Тойота 4А-FE............пробег сейчас на машине 532 тыс.км.
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17k
Will2006 Александр 9 минут назад
Пост про ныне выпускающиеся движки, AF уже не ставят, увы...
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