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Тяжелый английский стимпанк: паровой грузовик Sentinel

Тяжелый английский стимпанк: паровой грузовик Sentinel (16 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 08:58
Сообщество : Автомир
Метки: Sentinel   Паровой двигатель   авто   олдтаймер   паровой автомобиль   ретро техника   
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Просто взять и завести этот грузовик невозможно. Для начала его стальное сердце нужно растопить, нагрев теплом, и это не фигура речи, всё в буквальном смысле. Sentinel DG8 едет благодаря паровой машине, вот где образец настоящего стимпанка, отметившего вековой юбилей.

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Метки: Sentinel   Паровой двигатель   авто   олдтаймер   паровой автомобиль   ретро техника   
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LinkLine 20 минут назад
на съезд стимпанков и готов на таком приехать, королем тусовки будешь
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