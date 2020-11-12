Тяжелый английский стимпанк: паровой грузовик Sentinel

Вот здесь всё так же, но еще надо помнить о воде, запас которой постоянно должен быть в баке, расположенном за кабиной. Баки были разные, объемом от 800 литров до 1500, зависело от мощности паровой машины. Одной заправки углём и водой хватало в среднем на 40 километров пробега.