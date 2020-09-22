Ярославский артиллерийский тягач: был не идеален, но необходим

Оперативно переоборудовали тягач под установку американского дизельного двигателя GMC 4-71. Четырёхцилиндровый двухтактный дизель развивал мощность 111 л.с. Крутящий момент 470 Н/м больше подходил для гусеничного тягача, чем 333 Н/м, которые суммарно давала пара газовских моторов. В комплекте к дизелю шла 5-ступенчатая коробка передач и сухое однодисковое сцепление.



Партия в 1500 штук этих силовых агрегатов была заказана в США еще в 1941 году, предназначалась она для тяжелых дизельных ярославских грузовиков, но пока этот заказ был выполнен и доставлен, в тех грузовиках уже не было особой необходимости. В то же время, оставшемуся без двигателя артиллерийскому тягачу американский дизель пришелся как нельзя кстати. Переоборудование заняло всего 2 недели.