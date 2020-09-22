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Ярославский артиллерийский тягач: был не идеален, но необходим

Ярославский артиллерийский тягач: был не идеален, но необходим (11 фото)

Автор:
22 сентября 2020 08:55
Сообщество : Автомир
Метки: авто   военная техника   олдтаймер   ретро техника   спецтехника   тягач   я-11   
196
11
Разработка этих машин шла в самые тяжелые для СССР времена. В начале Великой отечественной, когда стало очевидно, что для буксировки орудий и тяжелых прицепов в условиях распутицы и снежной целины колёсная техника не подходит.

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Метки: авто   военная техника   олдтаймер   ретро техника   спецтехника   тягач   я-11   
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2  комментария
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Паша Эмильевич Час назад
Не поверите, но я такую машину в конце 80-х на складах ДХ в ПрикВО видел законсервированную.
Сами правда мы гоняли на АТТ, более современном варианте...
Не поверите, но я такую машину в конце 80-х на складах ДХ в ПрикВО видел законсервированную. Сами правда мы гоняли на АТТ, более современном варианте...
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