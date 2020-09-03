FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Мото 334 поста • 123 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Мото 
Винтажный мотоцикл 1929 года «Majestic»

Винтажный мотоцикл 1929 года «Majestic» (3 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 22:54
Сообщество : Мото
Метки: мотоцикл   ретро   транспорт   
337
3
1

Все мы знакомы с французским автодизайном, многие модели машин известны во всем мире благодаря своим оригинальным решениям и внешним видом, но есть у французов не менее интересный мотоцикл, совершенно непохожий на своих собратьев по имени «Majestic».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мото"
Метки: мотоцикл   ретро   транспорт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Яков День назад
Километров 20 проведешь и спина отвалится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ваня панкин День назад
зачетный мотоцикл, даже по нынешним времена смотрится урбанистично и модерново... прокатился бы с удовольствием...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента 11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента В Красноярске неизвестный поджёг мотоцикл и бегал вокруг него, дожидаясь хозяина В Красноярске неизвестный поджёг мотоцикл и бегал вокруг него, дожидаясь хозяина Мотогонщик через три дня после перелома поучаствовал в гонке и пожалел об этом Мотогонщик через три дня после перелома поучаствовал в гонке и пожалел об этом Яву, Яву, взял я на халяву! Легенда и девушки Яву, Яву, взял я на халяву! Легенда и девушки "Живи счастливо": после сообщения о разводе россиянин в ярости разбил машину жены "Живи счастливо": после сообщения о разводе россиянин в ярости разбил машину жены Удивительные исторические снимки, которые вы еще точно не видели Удивительные исторические снимки, которые вы еще точно не видели
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2355390



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ипотека: Квартира ценой... всего!
0
282
Ипотека: Квартира ценой... всего!
Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года
3
77
Неутешительные итоги 1 сентября 2020 года
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пэрис Хилтон, Ума Турман, Ванесса Паради — звезды, чьи изъяны стали их "фишкой"
0
13
Пэрис Хилтон, Ума Турман, Ванесса Паради — звезды, чьи изъяны стали их "фишкой"
Слишком красива для госслужбы: в рядах социалистов Сербии очаровательное пополнение
1
50
Слишком красива для госслужбы: в рядах социалистов Сербии очаровательное пополнение
От фрилансера до арт-директора
От фрилансера до арт-директора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
24

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#дтп#дети#разное#автоприкол#комментарии#подборка#СССР
#прикол#факты#авария#история#картинки#фотографии#германия#настроение#позитив#сша
#фото#животные#кино#навальный#природа#авто авария#забавно#общество#соцсети#фильмы

На что жалуетесь?

Вернуться