Винтажный мотоцикл 1929 года «Majestic»

Машина, получившая наименование «Мажестик», повсюду привлекала всеобщее внимание. Сравнить ее невозможно ни с какой другой, поскольку дизайн этого мотоцикла уникален. Рама — несущая ферма — собиралась из штампованных профилей необычной формы и закрывалась сверху полукруглым капотом с отверстиями для воздуха, охлаждавшего силовой агрегат.

В качестве мотора обычно использовались верхнеклапанные двигатели «Шэз» рабочим объемом 350 или 500 см3. Личный же мотоцикл Руа был оснащен четырехцилиндровым 1000-кубовым двигателем «Кливленд»

По особому заказу делалась версия с 750-кубовым V-образным верхнекпапаным мотором ДжАП, который стоял поперек рамы. Это было сделано для обеспечения соосности коленчатого вала мотора и валов трансмиссии, изготовленной фирмой «Бридье-Шаррон» (Bridier-Charron): привод заднего колеса обеспечивался карданным валом.

Особый восторг знатоков вызывала подвеска переднего колеса на двух вертикальных стойках с мощными пружинами. Между стойками размещалась ось колеса со специальным шарниром, на котором колесо поворачивалось в стороны под действием системы тяг, шедших к отдельно расположенной рулевой колонке.



Таким образом, при повороте колеса ось сохраняла свое положение неизменным. Этот же шарнир содержал в себе привод внутриступичного переднего тормоза. Серийные «Мажестики» были не очень быстроходными, разгоняясь лишь до 90 км/ч, а вот на спортивном варианте с четырехцилиндровым двигателем гонщик Рива Валерио (Riva Valerio) развил скорость 160 км/час.

Тем не менее, прекрасно управлявшиеся и комфортные мотоциклы «Мажестик» позволяли гонщикам-любителям выступать во многих пробегах, как, например, «Париж-Пиренеи-Париж» или «Тур д'Овернь».



Решив более не обременять себя дополнительными заботами, связанными с серийным выпуском мотоциклов, Жорж Руа в 1928 году разместил их производство на фирме «Деляшене», строившей мотоциклы «Доллар», а в 1929 году вообще продал ей все права на изготовление своих мотоциклов с условием, что будет получать отчисления от их продажи.

Мотоциклы продолжали выпускать небольшими партиями. Их оснащали одноцилиндровым верхнеклапанным 350-кубовым мотором «Шэз» и цепным или карданным приводом заднего колеса.

В октябре 1930 года на Парижском салоне была представлена версия «Мажестик» с новейшим V-образным четырехцилиндровым верхнеклапанным двигателем «Шэз» рабочим объемом 500 см3. В серию, однако, эта машина не пошла: фирма «Деляшаналь» из-за огромных долгов перешла под контроль концерна О.М.И., поставлявшего моторы «Шэз».

Новые владельцы еще некоторое время выпускали «Мажестики», а затем свернули их производство, заодно разорвав и контракт с Руа. Инженер лишился возможных доходов и был вынужден полностью сосредоточиться на своей основной деятельности.















Некоторые мотоциклы, сделанные в далекие годы, выглядели довольно странно, и этот Majestic 1929 года и сейчас производит впечатление фантастической машины, и по школе крутости располагается очень высоко.