В Красноярске неизвестный поджёг мотоцикл и бегал вокруг него, дожидаясь хозяина

Неадекват на улицах Красноярска поджёг чужой мотоцикл, и гулял вокруг, пока из подъезда не вышел хозяин. Поджигатель громко кричал и всё же получил по заслугам от владельца мотоцикла!
В Красноярске на улице Алексеева неизвестный человек в неадекватном состоянии бегал, крича по улице, а после поджёг мотоцикл. После пожара мужчина продолжил гулять вокруг дома и размахивать горящей тряпкой. Как только пожар поутих, мужчина взял в руки кусок бетона.
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Как рассказал владелец "Урала", поймать дебошира удалось только с помощью соседей, которые так же вызвали пожарных. Когда мужчину спросили зачем он это сделал, он ответил, что не знает.
В комментариях пользователи посочувствовали владельцу Урала, и просто прокляли поджигателя!
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Шизойд конкретный ))