FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3531 пост • 425 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии 
В Красноярске неизвестный поджёг мотоцикл и бегал вокруг него, дожидаясь хозяина

В Красноярске неизвестный поджёг мотоцикл и бегал вокруг него, дожидаясь хозяина (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 11:41
Сообщество : Аварии
Метки: интересное   красноярск   мотоцикл   поджигатель   пожар   урал   фото   
1247
3
1

Неадекват на улицах Красноярска поджёг чужой мотоцикл, и гулял вокруг, пока из подъезда не вышел хозяин. Поджигатель громко кричал и всё же получил по заслугам от владельца мотоцикла!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: интересное   красноярск   мотоцикл   поджигатель   пожар   урал   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
762
мега гон Час назад
почему тот кто снимает, просто не наорал на него! и водой можно было ливануть в него, может очухался бы! просто снимать и ловить хайп это стало как религия! человеку плохо в метро, толпа снимает дай бог один помогает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Нихуахуа 11 минут назад
А как люлей раздавали, у снимающего плёнка закончилась?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
VIRO-PAX! 11 минут назад
Сколько вокруг дегенератов
Только вчера восхищался постом про поляков, где между многоэтажками колоситься пшеничное поле. И никому из десятка тысяч человек, не приходит в голову его поджечь. Что с нами не так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
Sweetie 15 минут назад
Вылить ведро ледяной воды на него сверху у оператора не хватило ума. Зато снимать совершение преступления это пожалуйста. Что за люди..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188
Дмитрий Копыльцов 22 минуты назад
Да на кол его посадить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Точка 23 минуты назад
И мотоцикл то ещё из древних моделей.... Жаль! Согласен что байкеры с хоботом слона в место трубы уже достали но этот мот с другой категории!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
691
Hellscream 41 минуту назад
Сказ о том , как к призрачному гонщику в гости белочка приехала.
Шизойд конкретный ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−9
радонеж 53 минуты назад
бил гейтц со своими вышками 5g добивается своего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
Nane First NameLast Час назад
Полный отморозок. Нужно было откатить подальше, чтобы людям окна не коптить, а потом жечь. За два года эти "байкеры" на своих громких дырынчалках так достали по ночам. Но ни одна зараза свою дырынчалку на открытом месте не паркует. Наверное, чего-то опасаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 Час назад
Мотоцикл жалко и все же, а какой изначально был план у поджигателя? Перфоманс? "...После пожара мужчина продолжил гулять вокруг дома и размахивать горящей тряпкой..." неожиданно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex Час назад
Ох уж эти тараканы в голове.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pillin Alex Час назад
Парень в призрачного гонщика играть пытался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Иван Акимов Час назад
И ждёт его теперь галоперидоловая диета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−97
............ 2 часа назад
чувак просто сам бывший оппозитчик, знает что такое "Урал" и "Днепр" и я его понимаю))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
z0_0b 2 часа назад
Такой шедевр загубил..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod» Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod» Каждый вечер в Красноярске проходят самые грустные вечеринки Каждый вечер в Красноярске проходят самые грустные вечеринки «Я подумал, у него жизнь тяжёлая»: сибиряк отправил Путину ватного медведя «Я подумал, у него жизнь тяжёлая»: сибиряк отправил Путину ватного медведя В куче компоста мужчина обнаружил раритетный мопед 60-х годов В куче компоста мужчина обнаружил раритетный мопед 60-х годов Жители Урала заметили «парящего» священника на моноколесе Жители Урала заметили «парящего» священника на моноколесе Красноярский подросток отложил теракт в школе из-за "удалёнки" Красноярский подросток отложил теракт в школе из-за "удалёнки"
PokemonKa
Pika-Pika? Сообщество: https://fishki.net/community/golaja-pravda
https://fishki.net/community/golaja-pravda
303144



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти!
0
40
Этот бродячий котенок сам выбрал себе Человека и не дал ему уйти!
Удивительные исторические снимки, которые вы еще точно не видели
3
44
Удивительные исторические снимки, которые вы еще точно не видели
﻿
Набирающие популярность в сообществах
С чем нельзя есть дыню?
2
23
С чем нельзя есть дыню?
Отель «У безумного альпиниста», или гостиница для смелых
0
6
Отель «У безумного альпиниста», или гостиница для смелых
Забавные архивные снимки наших рок-музыкантов (43 фото)
Забавные архивные снимки наших рок-музыкантов (43 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#белоруссия#звери#авария#кино#смешные#на различный вкус#красота
#факты#юмор#россия#в мире#картинки#интересное#лечение#СССР#автомобили#музыка
#прикол#история#природа#дтп#хищник#путешествия#медицина#прикольные#комментарии#протесты

На что жалуетесь?

Вернуться