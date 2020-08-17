Яву, Яву, взял я на халяву! Легенда и девушки

Эти мотоциклы из Чехословакии были пределом мечтаний множества мальчишек. А судя по фотографиям из этого поста, девушки тоже не ровно дышат к данному произведению инженерной мысли.
P.S. Дети мимо. В посте жарко!
P.S. Дети мимо. В посте жарко!
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