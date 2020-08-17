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Яву, Яву, взял я на халяву! Легенда и девушки

Яву, Яву, взял я на халяву! Легенда и девушки (22 фото)

Автор:
17 августа 2020 14:43
Сообщество : Мото
Метки: девушка   красота   купальник   мото   мотоцикл   фотосессия   ява   
3333
22
Эти мотоциклы из Чехословакии были пределом мечтаний множества мальчишек. А судя по фотографиям из этого поста, девушки тоже не ровно дышат к данному произведению инженерной мысли.
P.S. Дети мимо. В посте жарко!

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Метки: девушка   красота   купальник   мото   мотоцикл   фотосессия   ява   
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10  комментариев
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Ява" без ГДР-вской красотки картинки-переводилки - это половина "Явы".
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11k
робт Полчаса назад
ну и чем эта х*уерга кроме импортности выделялась среди восходов юпитеров и прочих уралов?
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1k
Vic Twin Полчаса назад
"У кого куртка Адидас, тому любая баба ...."
Ява из этой серии.
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30k
Геша Бородач Полчаса назад
Яву, Яву, взял я на халяву! Легенда и девушки
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99
Параноя Gad 36 минут назад
Яву, Яву, взял я на халяву! Легенда и девушки
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1k
Продам чугунную ванну Час назад
Ай, хороша! :) Только там одна чезетка просочилась
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7k
Александр 2 часа назад
Девушка на Яве.
Девушка на Яве.
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31k
Йожык 2 часа назад
"Вонючий, красный, для девочек опасный." Загадка про ЯВУ
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