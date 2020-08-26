С московских улиц исчезли троллейбусы

Когда мне невмочь пересилить беду

Когда подступает отчаянье

Я в синий троллейбус сажусь на ходу

В последний, случайный

Я в синий троллейбус сажусь на ходу

В последний, случайный

Последний троллейбус, по улице мчи

Верши по бульварам круженье

Чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушенье, крушенье...



За эти годы троллейбусу не раз посвящали песни. А вы вспомните еще какие-то?



В кабине нет шофера, но троллейбус идет,

И мотор заржавел, но мы едем вперед,

Мы сидим не дыша, смотрим туда,

Где на долю секунды показалась звезда,

Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог

Троллейбус, который идет на восток...



Двурогие машины становились и героями кинофильмов - к примеру, "Берегись автомобиля". Подскажете еще названия?