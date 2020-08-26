FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3284 поста • 624 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
С московских улиц исчезли троллейбусы

С московских улиц исчезли троллейбусы (11 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 00:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Дептранс   будущее   москва   прошлое   транспорт   троллейбус   электробус   
534
11
1
25 августа стало днем полного окончания эпохи рогатых машин в российской столице. Теперь по их прежним маршрутам пущены автобусы и электробусы, сообщил гендиректор "Мосгортранса" Леонид Антонов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Дептранс   будущее   москва   прошлое   транспорт   троллейбус   электробус   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
5k
М С 2 часа назад
Экологичный электробус. Только жертвы аборта и ЕГЭ могут считать экологичным современные батареи. Это одно из самых грязных производств. Утилизация их - еще одна проблема. А использование редких металлов, для добычи которых привлекают детей? Но этого же всего не видно из красивых офисов. А провода видно. Мешают любоваться пейзажами.
Уроды тупоголовые.
Единственное преимущество электробуса перед троллейбусом - нет привязки к проводам и маршрутам. Все остальное - вранье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Konst126 47 минут назад
Откройте Википедию, даже там написано, что перевод на электробусы преждевременный и экономически не выгодный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Luc72 Час назад
Про экологичность по сравнению с троллейбусом - полный бред, это да.
А вот в детстве, когда то давно, когда слышал песню про то, как от кого то сбежала последняя электричка, я всегда представлял убегающую вдаль по шпалам жену электрика

(ну нет у нас электричек, НЕТУ, не знал я, что это такое).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Юрьевич 2 часа назад
"В ГУП "Мосгортранс" называют электробусы инновационным транспортом: он экологичен"

Кто-нибудь объясните мне чем электробус экологичнее троллейбуса! Кто-нибудь в курсе, что электробусы ездят на аккумуляторах. производство и утилизация которых очень неэкологичное занятие!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−107
_19191919 2 часа назад
Всегда мечтал, чтобы избавились от трамваев. Это кошмар водителя машины, имеющий преимущества над остальными участниками движения. Рельсы которые постоянно чинят и занимающие драгоценную площадь. Да ещё и ненадёжный вид транспорта - поломался один трамвай, как это часто бывает в непогоду, будут стоять и все остальные трамваи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Александр 2 часа назад
Ехал 20.08 по третьему транспортному. Тягачи тащили передо мной 5 рогатых, еще тех - желтеньких. Оказывается в последний путь их везли. Эх.. эпохи сменяют эпохи..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Вячеслав 2 часа назад
А трамваи в Москве еще есть? Или их тоже на автобусы все заменили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
393
Salomon Вячеслав 2 часа назад
есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Вячеслав Salomon Полчаса назад
Тогда смысл убирать троллейбусы? Логичнее убрать сначала трамваи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Бабай 2 часа назад
Масква, ёптыть. Создадим рабочие места узбекам на маршрутках!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Андрей Крылов 2 часа назад
Уничтожать троллейбусное собщение в мегаполисах может только дебил! Во многих странах общественный электрический транспорт переживает второе рождение. Даже трамваи возвращаются туда, где их десятилетия как демонтировали. По простой причине. Один троллейбус или трамвай перевозит людей много больше, чем десятки личных машин. И потому центры многих городов запрещены для чадящего выхлопами личного транспорта, а развивается транспорт общественный. Какие придурки в наших городах думают иначе? слава Богу, что в родном мне Севастополе как раз стало больше современных троллейбусов (многие и на аккумуляторной тяге и могут "снять рога" и проехать весь город или до дальней остановки и без них) . Причём почти все или большинство с кондиционерами. Мне. вот, приятнее на новом "тралике" из дома до работы доехать, чем даже на такси или на личном авто! А есть тупени, много где. которые это категорически не желают понимать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Фobosgrunt Андрей Крылов 2 часа назад
Кто уничтожает? Заменяют на такой же троллейбус, только без контактной сети. . Тоже самое ждет и трамваи, может, перейдут со временем на туристические маршруты. Москва в этом плане впереди страны, остается позавидовать. Следующий этап- полный автопилот, транспорт без водителей. Разработчики поговаривают, что если 100% транспорта в мегаполисах будет беспилотным, светофоры останутся только для пешеходов, и пробки практически исчезнут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
553
Kaoma777 Фobosgrunt 2 часа назад
Для этого придётся убрать личный автотранспорт

Везде делают автоматику и беспилот... А люди-то чем заниматься будут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65
Евгений Корольков Фobosgrunt Час назад
Ну и зачем такие замены?

Про трамваи вы не в курсе, это транспорт будущего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
456
Павел Фobosgrunt 59 минут назад
Москва впереди всей страны, только захоронять батареи будут не на Красной площади, а где-нибудь в Шиесе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Не самый простой, но очень действенный способ выйти из зоны комфорта Не самый простой, но очень действенный способ выйти из зоны комфорта Москвичам предложили приезжать на работу к 6 утра Москвичам предложили приезжать на работу к 6 утра Велосипедная бомба: через год-полтора китайцы захватят наши дороги Велосипедная бомба: через год-полтора китайцы захватят наши дороги Двухэтажные троллейбусы и автобусы в СССР Двухэтажные троллейбусы и автобусы в СССР Почему в СССР не прижились двухэтажные автобусы и троллейбусы? Почему в СССР не прижились двухэтажные автобусы и троллейбусы? Грузовики ЗиЛ в естественной среде обитания Грузовики ЗиЛ в естественной среде обитания
Belka_16

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

146264



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Актер, которого невозможно переиграть: история Евгения Леонова
1
65
Актер, которого невозможно переиграть: история Евгения Леонова
После полученных видео российский боец выгнал свою невесту прямо со свадьбы
5
325
После полученных видео российский боец выгнал свою невесту прямо со свадьбы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Клещевой боррелиоз
0
7
Клещевой боррелиоз
Из-за коронавируса KFC впервые отказались от своего слогана
0
30
Из-за коронавируса KFC впервые отказались от своего слогана
Не самый простой, но очень действенный способ выйти из зоны комфорта
Не самый простой, но очень действенный способ выйти из зоны комфорта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#интересное#подборка#россия#автомобили#автомир#девушка#врачи
#прикол#интересно#авария#картинки#забавно#шоу бизнес#в мире#навальный#звери#девушки
#фото#история#дтп#кино#природа#авто авария#сша#актеры#ретро авто#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться