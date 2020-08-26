С московских улиц исчезли троллейбусы

К концу 2020 года власти обещают довести электробусный парк столицы до 600 машин: по их подсчетам суммарные затраты на эксплуатацию электробуса на 10% ниже, чем для троллейбуса.
Когда подступает отчаянье
Я в синий троллейбус сажусь на ходу
В последний, случайный
Я в синий троллейбус сажусь на ходу
В последний, случайный
Последний троллейбус, по улице мчи
Верши по бульварам круженье
Чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи крушенье, крушенье...
За эти годы троллейбусу не раз посвящали песни. А вы вспомните еще какие-то?
В кабине нет шофера, но троллейбус идет,
И мотор заржавел, но мы едем вперед,
Мы сидим не дыша, смотрим туда,
Где на долю секунды показалась звезда,
Мы молчим, но мы знаем, нам в этом помог
Троллейбус, который идет на восток...
Двурогие машины становились и героями кинофильмов - к примеру, "Берегись автомобиля". Подскажете еще названия?
Ну и, само собой, троллейбусы будут пока продолжать свою работу во многих городах России. А в Крыму - и на самом длинном маршруте из Ялты в Симферополь.
Мнения интернет-пользователей по этому поводу, как водится, опять разделились...
Зачем троллейбус, когда есть электробус, который не создает пробки, двигается быстрее, выглядит современно, перевозит столько же и больше, нежели троллейбус.— ꧁ƧƤЄԼƖƳ ꃴƖƝƇӇƖƘ꧂ (@ChrisJesus_off) August 24, 2020
Кроме потери былой аунтентичности плакаться не не над чем🤷♂
Троллейбус на Триумфальной площади, 1943 год— Dmitry (@Dmitry95841965) August 25, 2020
Анатолий Гаранин https://t.co/Lv6OKjqJu8 pic.twitter.com/dR4Pk6OQaH
Почему ликвидировали троллейбус в Москве? https://t.co/keooDf3LQn— K r ö u p i n (@Kroupin) August 25, 2020
Московские рогатенькие в августе 1991 года. pic.twitter.com/4Q42EODw6Z— Архитектурные излишества (@arkhlikbez) August 25, 2020
Озёрная. Паровозик из электробусиков. Вместо того чтобы ездить и возить пассажиров, стоят и жду очередь на зарядку. Короче, прощайте даже 10 минутные интервалы на м4. Спасибо @mosgortrans_ru @DtRoad @MosSobyanin #троллейбус pic.twitter.com/OSbphHdHcZ— ❌Дятлов, не который Анатолий❌ (@DyatlovNeTolik) August 25, 2020
7 троллейбусный парк (уже бывший). Троллейбусы ждут своей отправки в регионы.https://t.co/kHAznm97o7 pic.twitter.com/5ZlDhq7kY1— Arkadiy Gershman (@arkadiygershman) August 25, 2020
Источник:
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Уроды тупоголовые.
Единственное преимущество электробуса перед троллейбусом - нет привязки к проводам и маршрутам. Все остальное - вранье.
А вот в детстве, когда то давно, когда слышал песню про то, как от кого то сбежала последняя электричка, я всегда представлял убегающую вдаль по шпалам жену электрика
(ну нет у нас электричек, НЕТУ, не знал я, что это такое).
Кто-нибудь объясните мне чем электробус экологичнее троллейбуса! Кто-нибудь в курсе, что электробусы ездят на аккумуляторах. производство и утилизация которых очень неэкологичное занятие!
Везде делают автоматику и беспилот... А люди-то чем заниматься будут?
Про трамваи вы не в курсе, это транспорт будущего