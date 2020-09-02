Выпуск автомобилей Zetta будет осуществляться на производственных линиях в Тольятти, и ориентирован на первом этапе на сборку двух модификаций. Базовая модель получит аккумулятор емкостью 10кВтч, обеспечивающим автономный пробег до 180 км. Модель с пробегом в 500 км будет работать на аккумуляторе с пока неизвестной емкостью. Также в планы компании входит сборка полноприводных и заднеприводных авто.