Российские автопроизводитель из Тольятти компания ООО «Zetta» уже не раз подтверждал намерение начать выпуск первого отечественного электромобиля до конца 2020 года. Ранее разработчики демонстрировали исключительно рендеры и изображения прототипов автомобиля. Однако недавно в Instagram появились первые реальные фото и небольшое видео, на котором можно рассмотреть электромобиль Zetta.
Российские автопроизводитель из Тольятти компания ООО «Zetta» уже не раз подтверждал намерение начать выпуск первого отечественного электромобиля до конца 2020 года. Ранее разработчики демонстрировали исключительно рендеры и изображения прототипов автомобиля. Однако недавно в Instagram появились первые реальные фото и небольшое видео, на котором можно рассмотреть электромобиль Zetta.
На изображениях представлена модель Zetta City Modul 1 и разработчики отмечают, что это «почти» серийный образец, что свидетельствует о близящемся старте массового производства отечественных электрокаров.
Выпуск автомобилей Zetta будет осуществляться на производственных линиях в Тольятти, и ориентирован на первом этапе на сборку двух модификаций. Базовая модель получит аккумулятор емкостью 10кВтч, обеспечивающим автономный пробег до 180 км. Модель с пробегом в 500 км будет работать на аккумуляторе с пока неизвестной емкостью. Также в планы компании входит сборка полноприводных и заднеприводных авто.
Компания Zetta объявила в середине августа 2020 года, что цена базовой модели Zetta City Modul 1 составит около 550 тысяч рубелей. На 2021 год в планы компании входит выпуск до 10 тысяч автомобилей.
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запускают конвейер. . . на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули!
привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают на выходе Жигули!
Инженер директору - А я тебе говорил - место проклятое! ..
Это говно юмор.
Тогда недурно.