В Кении представили новое авто собственной разработки - смеялись все, даже кенийцыВ следующий раз, когда будете плохо думать об отечественном автопроме, вспомните о кенийской машинке! Кстати, это чудо африканского автопрома хотят поставлять на экпорт. Берите на заметку!