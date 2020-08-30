Водитель таранит авто своей жены в Екатеринбурге

50-летний джентльмен остро переживает расставание с женой. Развестись они еще не успели, но уже разошлись. Мужчина отправил удаляющейся спутнице жизни сообщение с текстом "живи счастливо", и пошел вершить месть.

Прибывшие полицейские задержали гражданина и усмотрели у него признаки алкогольного опьянения, однако он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.