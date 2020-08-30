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Водитель таранит авто своей жены в Екатеринбурге

Водитель таранит авто своей жены в Екатеринбурге (1 видео)

Автор:
30 августа 2020 19:09
Сообщество : Аварии
Метки: авария   видео   развод   
524
1
50-летний джентльмен остро переживает расставание с женой. Развестись они еще не успели, но уже разошлись. Мужчина отправил удаляющейся спутнице жизни сообщение с текстом "живи счастливо", и пошел вершить месть.
Прибывшие полицейские задержали гражданина и усмотрели у него признаки алкогольного опьянения, однако он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

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Метки: авария   видео   развод   
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20  комментариев
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1k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Q7, сука, крепкая! )))
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7k
harlamov 8 минут назад
Более тупой поступок сложно представить. Жена получит страховку и купит себе новую тачку... Ну если она конечно в тот момент не была в старой тачке)
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7k
harlamov 10 минут назад
Осаго у него подорожает в следующем году...
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2k
Andrej 46 минут назад
Извиняюсь,из за п.и.з.д.ы жизнь себе портить!? У на работе прошлой недели коллега с моста прыгнул из за бабы ,выжил лежит в коме и будет инвалидом !
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381
Вадим Штепа Час назад
надо задней частью таранить - надольше хватит )))
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9k
El Niño 2 часа назад
Водитель таранит авто своей жены в Екатеринбурге
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262
andrey 2 часа назад
так было уже ! хоть и нахватал в первый раз кучу минусом, отвечу так же ! "нормальный мужик из за дырки так психовать не будет !"
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7k
Ntvl 2 часа назад
Водитель таранит авто своей жены в Екатеринбурге
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5k
Шурави 3 часа назад
А обе машины его жены? Психопат
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62k
Вит Вит 3 часа назад
Михаил,как там в Эстонии???
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12k
Виталий Кот 4 часа назад
ибо н.е.х.у.й ...
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71k
Авокадо 4 часа назад
дебил
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27k
Peacemaker1873 4 часа назад
И кому хуже сделал?
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8k
myymoo Peacemaker1873 4 часа назад
Себе естественно
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444
User1982 Peacemaker1873 2 часа назад
это эмоции, тут нет смысла искать логику
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