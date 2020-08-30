Водитель таранит авто своей жены в Екатеринбурге

50-летний джентльмен остро переживает расставание с женой. Развестись они еще не успели, но уже разошлись. Мужчина отправил удаляющейся спутнице жизни сообщение с текстом "живи счастливо", и пошел вершить месть.
Прибывшие полицейские задержали гражданина и усмотрели у него признаки алкогольного опьянения, однако он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Прибывшие полицейские задержали гражданина и усмотрели у него признаки алкогольного опьянения, однако он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Смертельное столкновение с КамАЗом в Кузбассе
- Пьяный водитель из Ижевска устроил несколько ДТП и пытался скрыться, но очевидцы его скрутили
- Авария дня. Семья пожилых врачей погибла в Челябинской области
- На Урале пьяный отец на мотоцикле с коляской покалечил двух своих детей
- Авария дня. Лобовое столкновение пенсионеров в Татарстане
0
Новости партнёров
Загрузка...