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Авария дня. Смертельное столкновение с КамАЗом в Кузбассе

Авария дня. Смертельное столкновение с КамАЗом в Кузбассе (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лобовое столкновение   смертельное дтп   
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На трассе Кемерово — Анжеро-Судженск водитель автомобиля Hyundai Sonata выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП погибли два человека.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лобовое столкновение   смертельное дтп   
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2  комментария
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61
Andrey 8 минут назад
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21k
MrGod 5 минут назад
Уснул, стопы даже не загорались.
Куда вы твари торопитесь ехать?
Отдохни на обочине пол часа, на пару часов езды хватит, всё спешат и спешат в могилу.
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