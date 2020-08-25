На трассе Кемерово — Анжеро-Судженск водитель автомобиля Hyundai Sonata выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП погибли два человека.
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Авария произошла 14 августа около 15:00 на 19-м километре трассы
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