Два человека попали под колеса при катании в ковше погрузчика

20-летний молодой человек и 14-летний подросток забрались в ковш погрузчика SANLIN, а их пьяный приятель сел за руль. Во время движения ковш внезапно поднялся, и его пассажиры выпали прямо под колеса.



Водитель не смог вовремя остановиться и переехал своих знакомых. В результате они получили тяжелые травмы.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.