Два человека попали под колеса при катании в ковше погрузчика

Катание на погрузчике закончилось в больнице для двух жителей деревни Головновка Жигаловского района. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, вечером в субботу, 22 августа, 21-летний местный житель предложил двоим знакомым покататься на спецтехнике, к которой имел доступ.
20-летний молодой человек и 14-летний подросток забрались в ковш погрузчика SANLIN, а их пьяный приятель сел за руль. Во время движения ковш внезапно поднялся, и его пассажиры выпали прямо под колеса.
Водитель не смог вовремя остановиться и переехал своих знакомых. В результате они получили тяжелые травмы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
Водитель не смог вовремя остановиться и переехал своих знакомых. В результате они получили тяжелые травмы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. ДТП с участием трех машин на трассе в Челябинской области
- На Урале пьяный отец на мотоцикле с коляской покалечил двух своих детей
- Авария дня. Лобовое столкновение пенсионеров в Татарстане
- Пьяный тюменец в центре города въехал в толпу, дважды врезался в микроавтобус и уехал
- В Новом Уренгое парень на мощном электросамокате серьезно пострадал в результате ДТП
0
Новости партнёров
Загрузка...