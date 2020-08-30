FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3564 поста • 427 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Два человека попали под колеса при катании в ковше погрузчика

Два человека попали под колеса при катании в ковше погрузчика (1 видео)

Автор:
30 августа 2020 19:02
Сообщество : Аварии
Метки: авария   катание   погрузчик   
491
1
Катание на погрузчике закончилось в больнице для двух жителей деревни Головновка Жигаловского района. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, вечером в субботу, 22 августа, 21-летний местный житель предложил двоим знакомым покататься на спецтехнике, к которой имел доступ.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   катание   погрузчик   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Элек Мек 4 часа назад
Два человека попали под колеса при катании в ковше погрузчика
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
262
andrey 2 часа назад
ковш не может поднятся случайно ! и да, в правилах по Тб такое запрещено !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Ntvl 2 часа назад
Два человека попали под колеса при катании в ковше погрузчика
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
323
zeros68 3 часа назад
Два человека попали под колеса при катании в ковше погрузчика
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Barachek_Obachek 4 часа назад
Мне кажется ковш вовсе не внезапно поднялся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Dobry vojak Svejk 4 часа назад
Он, похоже, ещё и назад сдать хотел. Для верности...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Михаил Карпов 4 часа назад
Чуть - чуть не дотянули до дарвиновской премии.)))
Чуть - чуть не дотянули до дарвиновской премии.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео) "Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео) Авария дня. ДТП с участием трех машин на трассе в Челябинской области Авария дня. ДТП с участием трех машин на трассе в Челябинской области Авария дня. Лобовое столкновение пенсионеров в Татарстане Авария дня. Лобовое столкновение пенсионеров в Татарстане Пьяный тюменец в центре города въехал в толпу, дважды врезался в микроавтобус и уехал Пьяный тюменец в центре города въехал в толпу, дважды врезался в микроавтобус и уехал В Новом Уренгое парень на мощном электросамокате серьезно пострадал в результате ДТП В Новом Уренгое парень на мощном электросамокате серьезно пострадал в результате ДТП "Братаааааан": двое пьяных мужчин угнали Ниву и разбились на ней "Братаааааан": двое пьяных мужчин угнали Ниву и разбились на ней
Михаил

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28913



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Про Красную Шапочку». Как снимали фильм
1
97
«Про Красную Шапочку». Как снимали фильм
17 случаев, когда месть подали горячей
1
59
17 случаев, когда месть подали горячей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Картонные друзья
0
1
Картонные друзья
Настоящая мужская дружба в искромётной фотосессии
0
68
Настоящая мужская дружба в искромётной фотосессии
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео)
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#красота#кино#СССР#на различный вкус#девушки#настроение#позитив
#факты#интересно#люди#природа#китай#сша#авария#знаменитости#общество#приколы
#юмор#история#картинки#россия#смешные#прикольные#актеры#кот#подборка#путешествия

На что жалуетесь?

Вернуться