Невероятное зрелище: Румынский автомобиль Dacia 1300 на пустынных улицах Нью-Йорка

Автор фотографий румынский парень Эдуард, оказавшийся в США вместе с семьей в 1995 году в возрасте 12 лет. Эдуард, конечно, стал настоящим американцем, но теплые чувства к родине сохранил. Поэтому стал владельцем неведомого для дорог США автомобиля – Dacia 1300 1977 года (в Америке продавался только двойник Дачии Renault R12, но кого за океаном мог заинтересовать подобный автомобильчик?!

1 Источник: Dacia для Эдуарда – это кусочек детства, поэтому высокая стоимость доставки автомобиля в США не помешала покупке. Благо, законы позволяют заводить в Америку практически любые автомобили старше 25 лет!