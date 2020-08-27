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Сообщество Автомир 6337 постов • 634 подписчика подписаться
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Невероятное зрелище: Румынский автомобиль Dacia 1300 на пустынных улицах Нью-Йорка

Невероятное зрелище: Румынский автомобиль Dacia 1300 на пустынных улицах Нью-Йорка (13 фото)

Автор:
27 августа 2020 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: dacia   авто   автомир   автомобили   нью-йорк   олдтаймер   ретро авто   фото   
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Автор фотографий румынский парень Эдуард, оказавшийся в США вместе с семьей в 1995 году в возрасте 12 лет. Эдуард, конечно, стал настоящим американцем, но теплые чувства к родине сохранил. Поэтому стал владельцем неведомого для дорог США автомобиля – Dacia 1300 1977 года (в Америке продавался только двойник Дачии Renault R12, но кого за океаном мог заинтересовать подобный автомобильчик?!

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Метки: dacia   авто   автомир   автомобили   нью-йорк   олдтаймер   ретро авто   фото   
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1  комментарий
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−74
............ 22 часа назад
прикольная машинка, у нас во дворе в начале 90-х вроде такая же стояла долго, зеленого цвета, все думали что это за марка..
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