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Прыжок

Прыжок (1 видео + 1 гиф)

Автор:
25 августа 2020 19:53
Метки: авто   видео   факты   
1079
1
1
Я думал какой то фильм, а оказалось ...

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Метки: авто   видео   факты   
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11  комментариев
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13k
Александр Сучков 24 часа назад
Я думал- чета интересное, а оказалось- какие то люди-идиоты чета празднуют....
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28k
Головасыр коричнештанник 9 часов назад
колёса у авто не крутятся или это из-за качества видео?
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1k
Яков 11 часов назад
Мы как-то поскромнее праздновали, без размаха. Хотя ради воспоминаний можно и так разок.
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12k
Габит Калыков 13 часов назад
А дверь куда делась?!
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2k
au3 23 часа назад
Празднуют конец лета? А в чем радость-то?
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246
Predictor 24 часа назад
Ути-пути-каскадёр!!! Носик зажимает перед тем как в воду попасть! Позорище лесное.
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22k
Павел Плеханов Predictor 24 часа назад
Я тоже обратил внимание на этот факт. Как-то не понимаю я этого...
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12
андрей Павел Плеханов 21 час назад
Зажимает чтобы вода не залила пустую голову.Мозгов то нет.
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10k
tarassarat Predictor 19 часов назад
о каскадерах ни слова нет.
цитата "чуваки просто празднуют конец лета"
так что носик закрыть простительно (хоть какие-то инстинкты работают при отсутствии ума)
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3k
Schumacher Predictor 14 часов назад
охереть, с утеса на горящей тачке полетел а носик позор, ты бы двумя руками очко держал наверняка)))
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3k
Schumacher tarassarat 14 часов назад
летит ногами, при входе в воду в нос струя войдет, вот и зажал. Когда с вышки солдатиком - тоже рекомендуют ягодицы сжимать и на нос зажим.
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