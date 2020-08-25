Я думал какой то фильм, а оказалось ...
... а оказывается чуваки просто празднуют конец лета.
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цитата "чуваки просто празднуют конец лета"
так что носик закрыть простительно (хоть какие-то инстинкты работают при отсутствии ума)