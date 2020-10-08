«Крузак» снёс бетонный столб и поехал дальше

В Новороссийске на улице Хворостянского компания молодых людей на чёрном Toyota Land Cruiser 200 протаранила бетонную электроопору. Осмотрев повреждения внедорожника, они поспешили скрыться.
Land Cruiser выдержал удар, в отличие от бетонного столба...
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Столб подрезал крутых чуваков на крузаке..., они же не виноваты, что он выскочил на обочину...
Стопудов, они теперь столб теперь на бабки поставят..