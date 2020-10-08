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«Крузак» снёс бетонный столб и поехал дальше

«Крузак» снёс бетонный столб и поехал дальше (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 11:14
Сообщество : Аварии
Метки: toyota   авария   авто   авто авария   видео   дтп   скрылся с места дтп   
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В Новороссийске на улице Хворостянского компания молодых людей на чёрном Toyota Land Cruiser 200 протаранила бетонную электроопору. Осмотрев повреждения внедорожника, они поспешили скрыться.

Источник:

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Метки: toyota   авария   авто   авто авария   видео   дтп   скрылся с места дтп   
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7  комментариев
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1k
DVPET 2 часа назад
После столкновения два перца с горизонта прибежали. И уехали в этой же тачке. Что происходит?
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25k
Snork Snorkoff 50 минут назад
Там откуда они выехали автосервис Тойота-Субару. Видимо работники покататься решили. То-то хозе сюрприз будет..
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9k
Seledochnik Час назад
После таких маневров страшно на дороги выезжать.
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1k
Vitamin 2 часа назад
Думаю, тут всё ясно))
Столб подрезал крутых чуваков на крузаке..., они же не виноваты, что он выскочил на обочину...
Стопудов, они теперь столб теперь на бабки поставят..
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6k
Вася 2 часа назад
на всех, кто уехали, уголовку завести. Столб оплатить и штраф. Прав лишить всех. Имущество конфисковать, изъятое направить на благотворительные цели
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1k
SSD 2 часа назад
Покинул место ДТП - лишение + возмещение ущерба (столб). Время аварии есть, на соседних камерах посмотрят номера)
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