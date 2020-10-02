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«Честно!? Не заметил!» , — пьяный водитель уехал с места ДТП

«Честно!? Не заметил!» , — пьяный водитель уехал с места ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 08:30
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   дтп   прикол   пьяный за рулем   скрылся с места дтп   
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Иногда случается, что можно слегка зацепить другой и автомобиль и, не заметив этого, уехать с места ДТП. Однако, мужчина из этого видео был крайне удивлен, когда его догнали сотрудники ДПС. Увидев повреждения своего автомобля, он заявил, что не заметил удара в заднюю часть кузова.

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Метки: авария   авто   видео   дтп   прикол   пьяный за рулем   скрылся с места дтп   
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dima423 58 минут назад
похоже на постанову)
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EvilHomer 3 минуты назад
Там не то что не заметить, от такого удара здоровье потерять можно. Кто снимает? В конце звучит вопросительное: "Ты ах@ел?"
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