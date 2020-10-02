«Честно!? Не заметил!» , — пьяный водитель уехал с места ДТП

Иногда случается, что можно слегка зацепить другой и автомобиль и, не заметив этого, уехать с места ДТП. Однако, мужчина из этого видео был крайне удивлен, когда его догнали сотрудники ДПС. Увидев повреждения своего автомобля, он заявил, что не заметил удара в заднюю часть кузова.

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