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Вот всегда бы так: пьяный лихач самоустранился

Вот всегда бы так: пьяный лихач самоустранился (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   обгон   пьяный за рулем   
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УГИБДД УМВД России по Архангельской области опубликовало видео аварии с пяным водителем, произошедшей в начале сентября на Талажском шоссе в Архангельске.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   обгон   пьяный за рулем   
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29k
Элек Мек 2 часа назад
Вот всегда бы так: пьяный лихач самоустранился
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25k
Rest Tremor 12 минут назад
Вот всегда бы так: пьяный лихач самоустранилсяПосмотреть
Вот всегда бы так: пьяный лихач самоустранился
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138
Я здесь транзитом Полчаса назад
пох
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1k
Алексей Час назад
Жалко, что поезда не было... чтобы уж наверняка.
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Бля, ну и как теперь паровозик проедет?
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11k
Объект реальности 2 часа назад
Ну скажите, что сразу после приземления там 80-и вагонный груженный чугунием товарняк мчался.
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1k
lekha-fil 2 часа назад
А после паровозиком добавка.
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4k
Александр lekha-fil Полчаса назад
Не добавка, а контрольный паровозик.
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1k
lekha-fil Александр Полчаса назад
Да, это точнее.
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3k
Sanar 2 часа назад
Повезло алконавту что товорняк не проходил навстречу.
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28k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
жать паровоз не ехал навстречу
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7k
Vacony 2 часа назад
главное что никого за собой не утащил
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35k
Нанук Паналык 2 часа назад
Посмотрю ка я еще разочек!
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4k
RomaXz 2 часа назад
Заслуженно. И хорошо, что никого не зацепил

PS: вот не понимаю, почему люди оставляют запись звука в регистраторе включенной. Надоело каждый раз звук в видео выключать.
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28k
Головасыр коричнештанник RomaXz 2 часа назад
на вкус и цвет ...
мне вот всегда интересно, что там будут орать при аварии ))
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4k
RomaXz Головасыр коричнештанник Час назад
Первый!
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41k
Цыц тут у меня RomaXz Час назад
А как вот такое без звука смотреть?
Ссылка www.youtube.com
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4k
RomaXz Цыц тут у меня Час назад
Я бы посмотрел, но не хочу звук включать
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44k
Albert GER Головасыр коричнештанник 53 минуты назад
этот умер молча))
джигит наверно.
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Johnny

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