Вот всегда бы так: пьяный лихач самоустранился

УГИБДД УМВД России по Архангельской области опубликовало видео аварии с пяным водителем, произошедшей в начале сентября на Талажском шоссе в Архангельске.
Подробностей, к сожалению, нет...
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Метки: авария авто авто авария видео дтп обгон пьяный за рулем
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PS: вот не понимаю, почему люди оставляют запись звука в регистраторе включенной. Надоело каждый раз звук в видео выключать.
мне вот всегда интересно, что там будут орать при аварии ))
джигит наверно.